Voici ce qui change après que les fichiers FinCEN ont secoué le monde bancaire

Exposant un torrent d’argent sale que les banques les plus puissantes du monde effectuent à la vue des régulateurs gouvernementaux, le Fichiers FinCEN L’enquête a ébranlé le secteur financier comme peu d’histoires depuis la Grande Récession – et a catalysé une action énergique aux États-Unis et au-delà. Dans les semaines qui ont suivi BuzzFeed News, le Consortium international des journalistes d’investigation et 108 salles de rédaction à travers le monde ont commencé à publier des articles basés sur une cache de dossiers secrets, les législateurs britanniques ont lancé un enquête officielle sur la surveillance des banques par la Grande-Bretagne, des membres du Parlement européen ont plaidé pour une réponse plus forte à travers le continentet des enquêtes ont été ouvertes dans des pays allant de la Thaïlande au Libéria. De manière significative, les fichiers FinCEN ont fourni une dernière impulsion à Washington, DC, pour le passage d’un nouvelle loi viser l’un des outils de blanchiment d’argent les plus efficaces cités dans les histoires: les sociétés écrans anonymes. La législation, adoptée la semaine dernière avec un soutien bipartite écrasant, oblige bon nombre de ces sociétés américaines secrètes à révéler à qui elles appartiennent et qui en profite. Le Corporate Transparency Act marque la révision la plus substantielle des lois anti-blanchiment depuis le Patriot Act en 2001. Des provisions dans le paquet législatif, niché dans le projet de loi annuel sur les dépenses de défense, aborde également de nombreux autres problèmes systémiques identifiés dans les fichiers FinCEN, qui ont révélé l’inefficacité de la surveillance gouvernementale et les innombrables façons dont les banques ne parviennent pas à freiner le flux d’argent sale. Parmi ces réformes: le ministère de la Justice devrait déposer des rapports annuels justifiant son utilisation d’accords de poursuites différées – des accords privilégiés permettant aux banques qui ont enfreint les lois anti-blanchiment d’argent d’éviter les procès et les condamnations pénales. Le département américain du Trésor rechercherait également de nouvelles technologies pour mieux identifier les flux d’argent criminels et pour accroître la communication entre le secteur privé et les agences fédérales. Et ceux qui dénoncent une faute auraient droit à de nouvelles protections. Bien que le président Donald Trump ait promis de mettre son veto au projet de loi global – car il ne révoque pas un ensemble de protections indépendantes pour les entreprises de médias sociaux – les législateurs pourraient annuler le veto. Les responsables publics ont cité l’enquête BuzzFeed News – ICIJ comme une raison pour laquelle les réformes ont obtenu un soutien après des années d’inaction. “L’histoire de BuzzFeed montre clairement que nous devons renforcer, réformer et mettre à jour les lois anti-blanchiment d’argent de notre nation”, a déclaré le sénateur Sherrod Brown, le plus démocrate du Comité des banques du Sénat. «Cette action se fait attendre depuis longtemps.»

Le sénateur Ron Wyden, le démocrate de rang de la commission sénatoriale des finances, a également évoqué les dossiers du FinCEN le jour où la loi a été adoptée, en disant: «Les rapports d’enquête ont mis en lumière le blanchiment d’argent et l’intérêt public soutenu a certainement contribué à faire passer ces dispositions. la ligne d’arrivée.” (Wyden a soutenu les réformes, mais a voté contre la législation plus large pour des raisons sans rapport avec la réglementation financière.) Pour poursuivre l’enquête sur les fichiers FinCEN, des journalistes de six continents ont passé au crible une vaste divulgation de rapports d’activités suspectes, ou SAR, du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain. Les RAS ont détaillé plus de 2000 milliards de dollars de transactions suspectes dans presque tous les coins du globe, les journalistes liant les flux d’argent aux groupes terroristes, aux pionniers de la drogue et aux kleptocrates. L’enquête de 16 mois a établi comment les banques ont contribué à faciliter le blanchiment d’argent à grande échelle et comment les régulateurs nationaux n’ont pas réussi à régner sur les criminels ou à réprimer les banques. Quelques semaines avant la publication, les journalistes travaillant sur les fichiers FinCEN ont informé les dirigeants du gouvernement de leurs conclusions et ont demandé des commentaires. Fonctionnaires dans le NOUS et le Royaume-Uni a annoncé qu’il modifierait les règles de lutte contre le blanchiment d’argent – les règles exactes dont les fichiers FinCEN ont montré qu’elles étaient enfreintes et inefficaces. Après que BuzzFeed News ait contacté le département du Trésor américain, l’agence a annoncé qu’elle commencerait à prendre des suggestions du public et d’initiés sur la façon de mettre à jour le Banking Secrecy Act de 1970, qui régit depuis longtemps les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent du pays. Les lobbyistes, les banques, les sociétés de services financiers et les universitaires ont soumis 110 commentaires, dont beaucoup ont confirmé ce que les fichiers FinCEN avaient montré: les protections américaines contre le blanchiment d’argent doivent absolument être révisées.

Pendant ce temps, le 18 septembre, deux jours avant la publication des premiers articles de FinCEN Files, des responsables à Londres plans annoncés pour améliorer la manière dont le Royaume-Uni collecte les informations sur les entreprises qui y sont enregistrées. «Il est difficile de ne pas croire que la publication imminente des fichiers FinCEN leur a forcé la main», a déclaré Tom Keatinge, directeur du Center for Financial Crime and Security Studies au Royal United Services Institute. Une fois que les histoires ont fait irruption dans la vue du public, les appels à la réforme se sont multipliés. Législateurs britanniques lancé une enquête formelle sur les questions «profondément troublantes» soulevées dans les fichiers FinCEN. Comité du Trésor du Parlement juré examiner les progrès accomplis par les régulateurs gouvernementaux et les services répressifs dans la prévention du blanchiment d’argent. S’exprimant au Parlement européen, les politiciens a appelé à une réglementation uniforme et une surveillance renforcée sous la forme d’une nouvelle agence de surveillance ou de pouvoirs accrus pour l’organisme existant, l’Autorité bancaire européenne. «Le système anti-blanchiment d’argent existant ne fonctionne tout simplement pas», A déclaré Eero Heinäluoma, membre finlandais du Parlement européen, lors d’un débat sur les fichiers FinCEN. «C’est un fromage suisse plein de trous.» D’autres gouvernements nationaux ont également sauté sur les résultats. Aux Seychelles et au Libéria, les révélations des journalistes ont été renvoyées aux unités de lutte contre la corruption pour de nouvelles actions. Dans le même temps, les criminels et les régimes autocratiques, habitués depuis longtemps à garder secrets leurs transactions financières, s’en sont pris aux journalistes. Avant et après la publication des fichiers FinCEN, des journalistes de pays d’Afrique et du Moyen-Orient ont été critiqués, intimidés et menacés de poursuites judiciaires. En Turquie, un tribunal a bloqué la publication de plusieurs articles sur les fichiers FinCEN. Dans le même temps, les fichiers FinCEN se sont avérés être un outil puissant dans la lutte internationale pour la transparence et la responsabilité. Des militants nigériens ont soumis un article sur FinCEN Files dans le cadre d’un procès révolutionnaire visant à forcer le gouvernement à ouvrir une enquête pour corruption sur 120 millions de dollars qui, selon un audit officiel, a disparu. En Thaïlande, les régulateurs sont sondage quatre banques nationales dont les transactions ont été mises en évidence par un une analyse pour la série. Et les banques belges proposé la création d’une plateforme d’échange d’informations sur les transactions suspectes, et les banques américaines ont soutenu la législation visant les sociétés écrans. La branche de lobbying du secteur bancaire, en revanche, a tenté de minimiser les conclusions de l’enquête. Le Bank Policy Institute a publié un déclaration, soutenu par des publicités sur les réseaux sociaux, essayant de jeter de l’eau froide sur l’importance des fichiers FinCEN. L’institut a contesté une constatation centrale: que les banques continuent parfois à traiter des transactions pour des clients qui avaient été signalés à plusieurs reprises pour comportement suspect. Le groupe de lobbying a déclaré que le gouvernement dit «fréquemment» aux banques de garder ces comptes ouverts afin que les agents des forces de l’ordre puissent les surveiller. Cependant, parmi les documents des fichiers FinCEN, BuzzFeed News n’a pu trouver que deux mentions d’une telle instruction. Le groupe de lobbying a également fait valoir qu’une grande partie des SAR n’ont rien à voir avec des activités illégales. Citant des informations d’enquête provenant de 14 banques, le groupe a déclaré: «Nos données indiquent qu’environ 4% des SAR entraînent un suivi de la part des forces de l’ordre. Un petit sous-ensemble de ces derniers aboutit à une arrestation et finalement à une condamnation. » Le groupe a également déclaré: «En fin de compte, cela signifie que 90 à 95% des personnes sur lesquelles les banques signalent étaient probablement innocentes.» Mais un manque de suivi officiel ne signifie pas nécessairement que l’activité signalée était légale. Les enquêteurs fédéraux n’ont pas les ressources nécessaires pour rechercher toutes les pistes et n’informent pas automatiquement les banques lorsqu’elles enquêtent sur les sujets des SAR, montrent des entretiens avec des responsables de l’application de la loi. Selon la loi, les banques doivent déposer un rapport lorsqu’elles détectent des transactions qui portent les marques de blanchiment d’argent ou d’autres fautes financières. Les SAR ne sont pas en eux-mêmes la preuve d’un crime, mais sont considérés comme vitaux pour que les forces de l’ordre poursuivent des activités illégales. Lors d’un discours ce mois-ci devant l’American Bankers Association, le directeur du FBI, Christopher Wray m’a dit Les SAR “capturent une gamme incroyable de comportements” et permettent aux agents de “suivre les pistes financières, d’enquêter sur des individus et des entités spécifiques, d’identifier des pistes, de relier les points et de faire avancer les enquêtes.” Les registres, selon des sources policières, peuvent aider à retracer certaines parties des réseaux de drogue, clarifier le financement des cellules terroristes et aider les autorités à décider de mettre sur liste noire les entreprises ou les individus impliqués dans des fautes. Contacté par BuzzFeed News avec des questions sur cette histoire, le Bank Policy Institute a répondu en citant à nouveau sa propre recherche sur la question et en réitérant que les fichiers FinCEN étaient basés sur une tranche «incroyablement étroite» de documents, une fraction des millions déposés chaque année . Immédiatement après la publication des fichiers FinCEN, les valeurs bancaires mondiales dégringolé dramatiquement, mais ce sont plus que des valeurs partagées qui ont fait vibrer l’industrie. La série a également suscité une réflexion et un débat dans divers forums médiatiques et industriels. «Ce scandale bancaire est un doozy», le Indépendant, une publication britannique, a noté. “Les réverbérations … se feront sentir pendant des mois, voire des années.” Dans plus de 100 articles d’opinion et chroniques qui ont été publiés dans des publications professionnelles et commerciales depuis septembre, les experts de l’industrie ont fait référence aux fichiers FinCEN tout en plaidant pour le changement. Dans International Banker, Laurent Liotard-Vogt et Florent Palayret, qui travaillent au sein du cabinet de conseil en gestion d’entreprise Chappuis Halder & Co., proposé solutions, y compris des réglementations pour empêcher les sociétés écrans, et a conclu: «C’est l’ensemble du système qui est au bord de l’effondrement et doit être repensé.» Neuf jours après la révélation des conclusions de l’enquête sur les fichiers FinCEN, Linda A. Lacewell, la surintendante du Département des services financiers de l’État de New York, a publié son propre une analyse, notant que la série a été l’occasion de s’attaquer à des problèmes de longue date. «Maintenant, avec ce nouveau projecteur, nous devons agir», a-t-elle écrit.