Violence en ligne: militarisation de la misogynie profondément enracinée, du sexisme et de l’abus de pouvoir

NEW DELHI, Inde, 30 avril (IPS) – Chaque fois qu’une femme journaliste reçoit des menaces de violences physiques et sexuelles, de cyberattaques et de surveillance, de doxxing, d’humiliation publique, d’atteinte à sa crédibilité professionnelle et personnelle, les forces motrices de ces intentions sont profondément misogynie, sexisme et abus de pouvoir enracinés.

Celles-ci infractions en ligne sont souvent organisés, coordonnés ou orchestrés, ce qui pourrait inclure des «réseaux de marionnettes de chaussettes» parrainés par l’État, des actes de pêche à la traîne patriotique, des feux de gaz en réseau ou des foules qui lancent des campagnes de haine.

Selon un rapport publié par le Centre international des journalistes (ICFJ) et l’UNESCO, la violence vicieuse en ligne cherche à faire taire les femmes journalistes et à discréditer leurs reportages est devenu un problème croissant. «En raison de leur race, de leur orientation sexuelle et de leur religion, certaines femmes sont confrontées à des attaques encore plus fréquentes et au vitriol. La violence en ligne contre les femmes journalistes est souvent liée à la désinformation et à l’extrémisme politique, conçu pour ternir leur réputation personnelle et professionnelle », indique le rapport.

Arabie saoudite: “ Le plus dur et le plus dangereux pour les journalistes ”

Reem Abdellatif

Reem Abdellatif, éminente journaliste égypto-américaine désormais basée aux Pays-Bas, a quitté le Moyen-Orient en raison des défis et des abus auxquels elle a été confrontée alors qu’elle travaillait comme journaliste en Arabie saoudite. S’adressant à moi, Reem a déclaré: «J’ai travaillé avec la télévision d’État saoudienne, qui contrôle le récit dans le Royaume et au Moyen-Orient. J’ai été constamment poussé à glorifier le secteur du tourisme, l’économie et les investissements inexistants du Royaume. Je travaillais à proximité de l’élite dirigeante du Royaume, et quand j’ai essayé de couvrir et de signaler des problèmes essentiels, tels que les femmes et les droits de l’homme, la médiocrité des infrastructures touristiques, la diversité, l’égalité, l’inclusion sur le lieu de travail, l’intimidation et le harcèlement, pour eux cela C’est là que je me suis trompé et que je suis devenu une menace.

«Les femmes journalistes font face à des difficultés dans cette région parce que nous appelons à la responsabilité. Les régimes autoritaires craignent les femmes souveraines, en particulier les survivantes qui discutent ouvertement de leurs expériences vécues parce que nous sommes résilients et que les gens peuvent s’identifier à nous », dit Reem.

Selon Reporters sans frontières (RSF) dans son Index mondial de la liberté de la presse 2021, Les pays les plus autoritaires du Moyen-Orient – l’Arabie saoudite (170e), l’Égypte (166e) et la Syrie (173e) – ont profité de la pandémie de Covid-19 pour renforcer leurs méthodes de bâillonnement des médias et réaffirmer leur monopole de l’actualité et de l’information.

Le rapport mentionne également comment les autorités continuent d’utiliser la surveillance pour garder un œil sur les journalistes saoudiens, même lorsqu’ils sont à l’étranger, comme l’illustre le meurtre de Jamal Khashoggi à Istanbul en octobre 2018. «Dans cette région, toujours la plus dure et la plus dangereuse pour les journalistes, la pandémie a exacerbé les problèmes qui tourmentent depuis longtemps la presse, déjà en proie à la mort», rapport États.

«J’ai été confronté à des attaques sexistes et à des trolls en ligne systématiques parce que je me suis élevé contre les abus sexuels, le harcèlement et la répression gouvernementale. J’ai reçu des menaces de mort et les trolls ont utilisé des blasphèmes pour m’intimider, Twitter est devenu leur terrain de jeu. Il n’y a pas de place pour être d’accord ou en désaccord sur la scène médiatique dans la région MENA et dans la région du Golfe, et les femmes journalistes qui ne sont pas affiliées à l’État n’ont malheureusement pas leur place au Moyen-Orient. «J’ai quitté le Moyen-Orient en mars 2020 pour mener une vie digne, où je pourrais parler ouvertement et librement de mes expériences en tant que femme et aider les jeunes filles et les survivantes d’abus à récupérer le récit», dit Reem.

Retour du «marquage rouge» aux Philippines

Pendant ce temps aux Philippines, qui se classe 138 dans le Index mondial de la liberté de la presse 2021, le gouvernement continue de développer plusieurs moyens de faire pression sur les journalistes qui critiquent les méthodes sommaires adoptées par «Punisher» Rodrigo Duterte et sa «guerre contre la drogue». La persécution des médias s’est accompagnée de campagnes de harcèlement en ligne orchestrées par des armées de trolls pro-Duterte, qui ont également lancé des cyberattaques contre des sites Web d’informations alternatifs, y compris l’Union nationale des journalistes des Philippines.

Le «marquage rouge» est également revenu en force en 2020 aux Philippines et l’une de ces victimes était Lady Ann Salen, cofondatrice du réseau de médias alternatifs Altermidya et rédactrice en chef du site d’information Manila Today, qui a été arrêtée pour armes à feu. La police locale a affirmé avoir trouvé 45 pistolets et quatre grenades au cours de la fouille.

“La police a clairement mis en place les preuves pour incriminer ‘Icy’ Salem d’une manière totalement éhontée”, a déclaré Daniel Bastard, responsable du bureau Asie-Pacifique de RSF.

Lady Ann Salem

Les femmes journalistes travaillent sous surveillance militaire dans ce pays, dit Lady Ann Salen. «Les publications en ligne sont piratées si elles critiquent le gouvernement, les journalistes sont arrêtés, se voient confisquer leur équipement, ils reçoivent des menaces de mort, des trolls haineux et sont exclus de leurs comptes Facebook», dit Lady Ann.

«Mon arrestation sur la base de preuves plantées et d’accusations forgées de toutes pièces est intervenue seulement 9 jours après le marquage rouge télévisé à l’échelle nationale lors de l’audience du Sénat.

«C’était le 10 décembre 2020, vers deux heures du matin, lorsque le gardien de sécurité de l’immeuble en copropriété a frappé à ma porte, la police a fait irruption avec SWAT avec leurs longues armes à feu et leur équipement de combat complet – environ 20 d’entre eux, ils m’ont fait affronter mon compagnon et moi. mur, nous a attaché les mains derrière le dos et nous a fait neel sur le sol pendant une heure. Nous n’avons pas été autorisés à téléphoner à notre avocat ou aux membres de notre famille. “

Détenue pendant près de 12 heures, Lady Ann a déclaré que toute la fouille avait été menée à l’intérieur de sa «chambre» et non dans aucune autre partie du condo. «La police a trouvé une grenade coincée dans la petite poche en filet de mon sac de tous les jours, un pistolet parmi mon ordinateur portable et mes disques durs, ainsi que sous mon oreiller. Ils ont trouvé des armes à feu dans des sacs qui ne nous appartenaient pas. Nous avons été détenus dans quatre établissements en deux mois et trois semaines d’incarcération.

Le marquage rouge a longtemps été un prélude aux violations des droits de l’homme et un moyen de conditionner l’esprit du public que s’il y avait des irrégularités dans l’arrestation ou le meurtre d’une personne marquée au rouge, ces personnes l’avaient vu ou même le méritaient. En juin 2016, lorsque Rodrigo Duterte a prêté serment en tant que président, il avait déclaré: «Simplement parce que vous êtes journaliste, vous n’êtes pas exempté d’assassinat si vous êtes un fils de pute. La liberté d’expression ne peut pas vous aider si vous avez fait quelque chose de mal. »

«Malgré ces attaques et menaces, les femmes journalistes du pays continuent de se lever, de résister aux pressions, de défendre leurs rangs et de défendre la liberté de la presse dans le pays. Nous devons continuer à servir les gens avec le journalisme et notre travail est mieux exercé lorsqu’il peut contribuer à des changements justes et significatifs dans la vie des gens de ce pays – parce que beaucoup de choses doivent encore changer », dit Lady Ann.

Iran: sphère politique polarisée et lignes rouges strictes de l’État

Le classement de l’Iran en matière de liberté des médias est de 174 sur 180 pays dans le dernier index de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF) 2021.

le Rapport RSF affirme que l’Iran est toujours l’un des pays les plus répressifs au monde pour les journalistes qui soumettent les nouvelles et les informations à un contrôle implacable et qu’au moins 860 journalistes et citoyens journalistes ont été persécutés, arrêtés, emprisonnés et dans certains cas exécutés depuis la révolution de 1979.

Le rapport mentionne que les autorités iraniennes ont mené leur combat contre la liberté d’informer au-delà des frontières du pays, exerçant une forte pression sur les journalistes iraniens travaillant pour les médias internationaux.

Negar Mortazavi

L’un de ces journalistes est Negar Mortazavi, qui vit aux États-Unis depuis près de deux décennies, mais a été contraint à l’exil d’Iran en 2009, lors de l’élection présidentielle et du mouvement vert. Elle a actuellement une affaire ouverte contre elle, et dit «c’est un grand risque» de retourner au pays.

«En tant que journaliste et analyste irano-américain, j’ai couvert à la fois les violations des droits humains du gouvernement iranien, ainsi que l’impact négatif des sanctions américaines et les dangers d’une escalade militaire entre les deux pays. J’ai été un critique virulent des politiques de l’administration Trump à l’égard de l’Iran, ainsi qu’un critique de la répression de l’Iran contre ses propres citoyens. J’ai été la cible d’abus et de harcèlement en ligne massifs de la part de diverses entités parrainées par l’État, à la fois par la République islamique, le gouvernement des États-Unis, ainsi que par des opérations en ligne saoudiennes et israéliennes.

«Ils essaient constamment de discréditer mon travail, publient régulièrement des menaces de mort et de viol, incitent les autres à m’attaquer, ils font tout ce qu’ils peuvent pour m’intimider et me faire taire», dit Negar.

En 2019, Negar a utilisé son pseudo Twitter pour attirer l’attention sur une série de tweets incendiaires qui tentaient de salir son travail avec d’autres journalistes et analystes américains sur Twitter. Negar a exposé le Projet de désinformation en Iran, une initiative financée par le département d’État qui prétendait «mettre en lumière la désinformation émanant de la République islamique d’Iran via la rhétorique officielle, les médias de propagande d’État, la manipulation des médias sociaux, etc.

«En réponse aux plaintes, le département d’État américain a suspendu le financement de l’initiative, mais certains autres projets et cyberarmées continuent de salir les journalistes et les analystes qui critiquent la politique américaine envers l’Iran. Ils ciblent spécifiquement les femmes ayant un discours sexiste et misogyne, pour nous décourager de participer aux débats publics.

«Il est très difficile de couvrir l’Iran à distance et de couvrir la politique étrangère américaine à l’égard de la région en général. Il existe de nombreux acteurs puissants au Moyen-Orient et à Washington DC qui n’aiment pas les nuances, les rapports objectifs et les analyses sur la région », déclare Negar.

Les violations des droits des journalistes dans des pays comme l’Iran, qui arrêtent souvent les journalistes sur des accusations fabriquées et les soumettent à des procès inéquitables, à de longues peines, sans soutien juridique approprié et sans soins médicaux en prison, ont souvent un fort élément de genre et un fil conducteur à abus qui visent les femmes journalistes.

«Dans les sociétés traditionnelles avec des lignes rouges étatiques strictes, les femmes journalistes sont toujours les principales cibles parce que la perception est qu’il est plus facile d’intimider et de faire taire les femmes. Je connais tant de collègues féminines qui ont quitté temporairement ou définitivement les réseaux sociaux à cause des abus. Il est important pour les femmes en ces temps-ci d’être audacieuses, courageuses, de briser ces barrières, de créer des alliances et de trouver des partenaires, de prendre la parole et de lutter contre les abus et l’intimidation », dit Negar.

Sania Farooqui est un journaliste et cinéaste basé à New Delhi. Elle anime une émission en ligne hebdomadaire appelée Le spectacle de Sania Farooqui où les femmes musulmanes du monde entier sont invitées à partager leurs points de vue.

