Villages climatiques indonésiens où les communautés travaillent ensemble pour atténuer le changement climatique

JAKARTA, 7 avril (IPS) – Les habitants du village de Ngadirejo, dans la régence de Sukaharjo, dans la province centrale de Java, se sont souvent retrouvés impuissants lorsque leurs puits se tarissaient ou que l’eau inondait leurs maisons. Mais grâce à une campagne nationale appelée Programme du village climatique, connu sous son acronyme ProKlim, ils ont désormais des solutions à ces inondations qui surviennent généralement en raison d’un manque de captages d’eau adéquats.

«Nous avons commencé à planter trous de biopore et ériger des puits d’infiltration au début de 2016 pour récupérer les eaux pluviales et usées. Les résultats ont été presque instantanés – nos puits n’ont jamais manqué d’eau et les inondations ne nous ont plus jamais rendu visite depuis 2017 », a déclaré Serono Arief Wijaya à IPS depuis Ngadirejo, qui se trouve à environ une heure de vol à l’est de la capitale indonésienne Jakarta.

Alors que le changement climatique frappe son pays, l’Indonésie a fréquemment connu des sécheresses et de fortes pluies, avec des rapports de pénurie d’eau, d’inondations, de glissements de terrain et de mauvaises récoltes devenant monnaie courante. En 2012, le gouvernement a introduit Programme du village climatique, qui signifie littéralement Climate Village Program, pour sensibiliser le public au réchauffement climatique et aider les populations à la base à élaborer des plans d’adaptation et d’atténuation.

Alors qu’ils assistaient à un séminaire organisé par le bureau local du Département de l’environnement et des forêts en décembre 2015, les dirigeants de Ngadirejo, selon Wijaya, ont entendu le mot réchauffement climatique et ProKlim pour la première fois. L’année suivante, les dirigeants communautaires ont décidé de planter des trous de biopores le long du réseau de drainage de Ngadirejo et de construire des puits d’infiltration dans tout le quartier dans le cadre d’efforts d’adaptation et d’atténuation.

“Nous avons maintenant environ 600 trous de biopore, chacun mesurant un mètre de profondeur et huit centimètres de large, et 50 puits d’infiltration mesurant un mètre de profondeur et trois mètres de large chacun”, a déclaré Wijaya, qui dirige Ngadirejo’s ProKlim campagne.

«De nombreux résidents qui avaient auparavant accès à l’eau courante récupèrent désormais les eaux souterraines à la place pour leurs besoins quotidiens», a-t-il ajouté.

Jusqu’en 2016, seuls 10 à 15% des habitants de Ngadirejo avaient accès à l’eau courante, le reste dépendant uniquement des puits artésiens. Selon les chiffres de 2020, le village compte quelque 3 000 familles, soit un peu plus de 10 000 personnes.

Outre la collecte de l’eau de pluie, les habitants de Ngadirejo ont également converti leurs déchets organiques en compost et les vendent à des entreprises privées. Ils plantent également des légumes dans leur arrière-cour et sur des terres inutilisées dans le cadre de l’activité agricole urbaine de la communauté.

Ils utilisent également des ampoules LED et des capteurs automatiques pour allumer ou éteindre les lumières en cas de besoin et ont planté des arbres avec le slogan «une maison-un-grand-arbre».

«Nous avons également désigné une section de notre village comme destination touristique et centre de formation où nous expliquons notre ProKlim des actions aux visiteurs ou organiser une formation sur la façon de faire des trous de biopore, des puits d’infiltration, des engrais ou tout autre élément lié aux mesures d’adaptation et d’atténuation », a déclaré Wijaya.

Hardi Buhairat, un résident de 50 ans de Poleonro in Bone regency, province de Sulawesi du Sud – un vol de trois heures à l’est de Jakarta – a exprimé un sentiment similaire en parlant de la ProKlim programme mis en œuvre dans son village.

«ProKlim a redonné vie à la rivière Lita et nous en sommes très heureux. La rivière est notre seule source d’eau pour la consommation des ménages et l’agriculture, mais il y avait des moments où elle ne pouvait plus irriguer notre champ. Son débit d’eau est revenu et est stable tout au long de l’année », a déclaré à IPS Buhairat, responsable du programme ProKlim de Poleonro.

Le village a commencé à mettre en œuvre ProKlim solutions en 2015, le coup d’envoi par une série de réunions avec les résidents au cours desquelles ils ont discuté du changement climatique et des actions que les membres de la communauté pourraient prendre pour éviter ses impacts négatifs.

«La première chose que nous avons faite a été de publier une ordonnance du village interdisant aux habitants de couper des arbres et de récolter du bois dans et autour de la source de la rivière Lita. Peu de temps après, nous avons planté des milliers d’arbres dans les zones déboisées autour de la source », a déclaré Buhairat, qui est également le chef de Poleonro.

Les chefs de village de Poleonro ont également publié deux autres ordonnances; l’un interdisant aux résidents de brûler la paille de riz et les fermes après la récolte.

le Indicateurs de pollution et de santé en 2019: analyse mondiale, régionale et nationale Le rapport de l’Alliance mondiale sur la santé et la pollution (GAHP) classe l’Indonésie au 4e rang mondial en termes de décès annuels prématurés liés à la pollution, après les nations peuplées de l’Inde, de la Chine et du Nigéria.

La deuxième ordonnance oblige les résidents à remplacer tout arbre qu’ils abattent dans les forêts coutumières.

«Cette dernière ordonnance leur permet de récolter des arbres dans leurs forêts coutumières mais leur ordonne également de planter de nouveaux arbres pour remplacer ceux qu’ils coupent. Pour nous assurer qu’ils respectent la règle, nous inspectons leurs forêts régulièrement », a déclaré Buhairat.

Les résidents ont également planté des trous de biopore pour stocker l’eau de pluie sous terre, construit des puits pour filtrer les eaux usées ménagères avant qu’elles ne se déversent dans la rivière, et traité les déchets, convertissant les déchets organiques en compost.

«Depuis 2015, nous encourageons les habitants à avoir des toilettes intérieures. Nous sommes heureux que tous les ménages disposent désormais de leurs propres toilettes à l’intérieur », a déclaré Buhairat.

Buhairat a déclaré que les villageois de Poleonro ont également commencé à diversifier leurs cultures vivrières dans le cadre de leur action de sécurité alimentaire.

«Nos agriculteurs ont planté du riz rouge biologique pour la première fois en 2018. Nous recherchons maintenant des acheteurs avant de nous lancer dans une production à grande échelle. Nous voulons que le riz rouge biologique soit notre spécialité », a-t-il déclaré.

Depuis ProKlim’s lancé en 2012, plus de 2 700 villages dans 33 provinces ont été enregistrés comme villages climatiques, selon Sri Tantri Arundhati, directeur de l’adaptation au changement climatique au ministère de l’Environnement et des Forêts. En 2020, six de ces villages, dont Ngadirejo et Poleonro, ont reçu le ProKlim Trophée Lestari, la plus haute distinction pour un programme de village climatique, du ministère.

Arundhati a déclaré que le gouvernement visait désormais à établir 20 000 villages climatiques, qui constituent environ 25% des 83 000 villages du pays, d’ici 2024.

«Nous coopérerons avec d’autres parties prenantes, y compris les organisations non gouvernementales et le secteur privé, et améliorerons la coordination avec les gouvernements locaux et les départements concernés. Nous travaillerons également pour améliorer les capacités des gouvernements locaux et des populations au niveau local », a-t-elle déclaré à IPS.

Arundhati a déclaré que son ministère avait également demandé aux villages climatiques enregistrés de promouvoir ProKlim et aider d’autres communautés à concevoir leurs mesures d’adaptation et d’atténuation.

Wijaya a confirmé que le village de Ngadirejo a été encouragé à aider d’autres communautés à mettre en œuvre ProKlim.

«Nous aidons maintenant 44 villages du centre de Java où nous expliquons le réchauffement climatique et aidons les résidents à identifier les mesures d’adaptation et d’atténuation qu’ils pourraient prendre pour faire face aux problèmes liés au changement climatique dans leur communauté», a déclaré Wijaya.

Buhairat a déclaré que Poleonro guidait maintenant 15 villages du sud de Sulawesi pour qu’ils deviennent des villages climatiques.

Rizaldi Boer, de l’Institut national d’agriculture de Bogor (IPB), a déclaré ProKlim pourrait aider le gouvernement à atteindre la contribution déterminée au niveau national (CDN) du pays convenue conformément à l’Accord de Paris.

«Le programme peut beaucoup aider à faire face au changement climatique car il encourage la participation active des populations au niveau local», a déclaré Boer, qui est également directeur du Center for Climate Risk and Opportunity Management en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique.

«Cependant, le gouvernement devrait établir un mécanisme de rapport normalisé sur les actions de ProKlim, en particulier comment calculer sa contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre», a déclaré Boer à IPS.

Dans le cadre des CDN du pays, l’Indonésie s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 29% avec ses propres initiatives et de 41% avec une assistance financière et technique extérieure d’ici 2030.

Boer a également salué l’objectif ambitieux du gouvernement de créer 20 000 villages climatiques d’ici 2024.

«C’est un défi de taille, mais ce n’est pas impossible. Cependant, cela nécessite la participation des gouvernements à tous les niveaux et de toutes les parties prenantes, y compris les organisations non gouvernementales et le secteur privé », a-t-il déclaré.