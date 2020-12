Valéry Giscard d’Estaing, 94 ans, est mort; Lutté pour transformer la France

M. Giscard d’Estaing (prononcé ZHEES-carr DEHS-tang) était entré en fonction en déclarant qu’il allait prendre la présidence dominante qu’il avait héritée de Charles de Gaulle et Georges Pompidou et le rendre plus sensible à la volonté du peuple – l’adoucir.

Mais le gouvernement français est resté centralisé sous son administration, et le pouvoir qu’il a donné au président français est resté bien supérieur à celui dont jouissaient ses homologues d’Europe occidentale et américaine – un point que M. Mitterrand ne manquait pas de rappeler aux électeurs de la campagne. Il a clairement fait allusion au mien aristocratique de M. Giscard d’Estaing en affirmant que le président s’était comporté comme «un monarque souverain doté d’un pouvoir absolu».

En tant que président, M. Giscard d’Estaing a été entravé par un ralentissement économique en Europe occidentale après plus de deux décennies d’expansion quasi continue d’après-guerre. Un changement démographique a conduit une plus grande partie vieillissante de la population française à être soutenue par une base économiquement plus petite – une situation qui est devenue encore plus aiguë dans toute l’Europe pendant la crise économique mondiale déclenchée en 2008.

Mais il a fait l’éloge pour avoir présidé une expansion de l’énergie nucléaire qui a fourni à la France une abondante électricité bon marché et a aidé ses industries à rester compétitives. Et s’il avait un bilan mitigé et souvent décevant en politique étrangère, il était à son meilleur dans les affaires d’Europe occidentale.

M. Giscard d’Estaing a fait pression pour la création du Conseil européen, où les chefs de gouvernement se réunissaient régulièrement. Et l’alliance franco-allemande, pierre angulaire de l’unité de l’Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale, était à son apogée sous lui, en grande partie grâce à son étroite amitié avec Chancelier Helmut Schmidt de l’Allemagne de l’Ouest.