UNICEF chief Henrietta Fore resigns “with a heavy heart”

Mrs Foré mentionned it had been “a difficult decision”, and in a message to staff he described being the executive director as “a tremendous honor”.

With a heavy heart, I informed the Secretary-General of the United Nations and the Chairman of our Executive Board of my decision to step down as Executive Director of UNICEF in order to devote my energy to my serious health problem. husband. – Henrietta H. Fore (@unicefchief) July 13, 2021

“Serving the children of the world is both exhilarating and fascinating. You have accomplished remarkable achievements at an extraordinary time, and we have so much more to do, ”she told the Unicef team.

She said she would continue to hold the most senior post until the end of the Executive Board cycle this year and the opening of the United Nations General Assembly in September, and that she would remain “until that my successor has been chosen ”.

She added that in the meantime, she would continue to lead the development of the agency’s strategic plan and also focus on country access to COVID-19[feminine vaccins; aider au retour en toute sécurité dans les salles de classe à travers le monde ; « et accélérer davantage notre travail dans les contextes humanitaires et de développement », pour assurer un « avenir radieux à chaque enfant ».

‘Appréciations sincères’

Dans une déclaration émis par l’intermédiaire de son porte-parole, Secrétaire général António Guterres a déclaré qu’il comprenait parfaitement la décision de Mme Fore, acceptant sa démission avec “un profond regret”.

« Le Secrétaire général souhaite exprimer sa sincère gratitude à Mme Fore pour sa direction inspirante de l’UNICEF et pour son service visant à améliorer la vie des enfants du monde entier. En particulier, il a souligné le rôle essentiel de l’UNICEF dans la réponse mondiale au COVID-19 et dans la réinvention de l’éducation. »

Le communiqué indique qu’en raison de son leadership, l’UNICEF est désormais une organisation « avec un éventail plus large de partenariats entre les secteurs public et privé et une concentration plus audacieuse sur la réalisation de l’objectif Objectifs de développement durable. “

Le chef de l’ONU a remercié Mme Fore pour son “travail exceptionnel pour relever les défis extraordinaires auxquels sont confrontés les enfants et les jeunes du monde entier”.

Fonctionnaire de premier plan

Elle est devenue la septième directrice de l’agence en janvier 2018, après avoir travaillé dans le développement économique, l’éducation, la santé, l’aide humanitaire et les secours en tant que fonctionnaire pendant plus de quatre décennies.

Elle est devenue la première femme à servir dans le gouvernement américain en tant qu’administratrice de l’Agence pour le développement international (USAID) et directrice de l’assistance étrangère des États-Unis entre 2007 et 2009. Avant cela, elle a également été sous-secrétaire d’État au Département d’État.