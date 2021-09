Une ville haïtienne a rêvé de produire des surfeurs olympiques et d’attirer des touristes

Un mois auparavant, le président haïtien de l’époque, Jovenel Moïse, avait été assassiné, plongeant la nation caribéenne dans une crise politique. Les nerfs du pays étaient tendus alors qu’une série d’arrestations – de hauts responsables et de mercenaires étrangers liés au magnicide – s’est prolongée pendant des semaines. À l’étranger, un nouveau barrage de titres lugubres en provenance d’Haïti a dominé les premières pages des journaux et les segments télévisés aux heures de grande écoute : catastrophes naturelles, échec du gouvernement, corruption.

Les premiers surfeurs ont surfé sur les vagues dans cette baie haïtienne à la suite d’une crise plus d’une décennie plus tôt. Après un tremblement de terre catastrophique en 2010, un médecin américain qui s’est rendu dans le pays pour aider à l’intervention d’urgence a fondé un programme de surf qui a attiré des dizaines d’enfants locaux et a transformé un passe-temps en un projet rentable pour le quartier, comme un filet croissant de touristes loués planches et inscrit à des cours de surf. Mais dans les années qui ont suivi, alors que les fonds diminuaient et que les membres fondateurs partaient, Surf Haïti languissait et est maintenant au bord de l’extinction, avec seulement une poignée de surfeurs sur l’eau au cours d’une semaine donnée et à peine aucun client.

C’est devenu une histoire courante en Haïti : les entreprises bien intentionnées établies par des étrangers n’ont pas réussi à produire le soulagement à long terme qui a inspiré leurs missions initiales. Certains sont partis trop tôt, sans fournir à la communauté les ressources nécessaires à la poursuite des projets. D’autres ont fonds mal gérés, ou pire – plus de 200 casques bleus de l’ONU abusé ou engagé dans des relations d’exploitation avec des femmes, fécondé des dizaines d’entre eux, et a quitté le pays, plus tard refus de payer une pension alimentaire pour enfants. Tous les efforts ont été freinés par l’instabilité politique et la série de cataclysmes qui frappent le pays.

Une semaine après la session de surf de Jules le mois dernier, un tremblement de terre a frappé Haïti, tuant plus de 2 200 personnes, suivi d’une tempête tropicale destructrice en quelques jours.

Disponible estimations placent le taux de chômage du pays à 70 % — la plupart des habitants n’ont pas les ressources nécessaires pour continuer à surfer. En plus d’attirer des touristes dans la région, le projet de surf visait à offrir une évasion des réalités quotidiennes à ceux qui ne pouvaient pas quitter le pays.

Et pourtant, même cette évasion est devenue inaccessible pour beaucoup.

Wolvenson Gilles, 27 ans, a regardé depuis le rivage Jules faire un 360 sur une vague et atterrir doucement sur sa planche, ses jambes pendantes de chaque côté.

Gilles a dit qu’il avait envie de rouler, mais sa planche était à la maison, cassée.