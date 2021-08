Une série d’actions américaines a laissé les alliés afghans frénétiques, bloqués et désireux de sortir

Dans les jours qui ont suivi le Les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan, M. Biden a approuvé un montant supplémentaire de 500 millions de dollars pour « les besoins urgents et inattendus de réfugiés et de migration des réfugiés, des victimes de conflits et d’autres personnes à risque en raison de la situation en Afghanistan ».

L’administration a également lancé un appel aux volontaires dans l’ensemble du gouvernement pour aider au traitement des visas afghans. Un e-mail des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis a décrit l’opportunité comme une «initiative extraordinaire» et a encouragé tout employé dans n’importe quelle position à postuler.

Comprendre la prise de contrôle des talibans en Afghanistan Carte 1 sur 5 Qui sont les talibans ? Les talibans sont apparus en 1994 au milieu des troubles survenus après le retrait des forces soviétiques d’Afghanistan en 1989. Ils ont utilisé des punitions publiques brutales, notamment des flagellations, des amputations et des exécutions de masse, pour faire respecter leurs règles. Voici plus sur leur histoire d’origine et leur record en tant que dirigeants. Qui sont les chefs talibans ? Ceux-ci sont les principaux dirigeants des talibans, des hommes qui ont passé des années à fuir, à se cacher, en prison et à esquiver les drones américains. Ils sortent maintenant de l’obscurité, mais on en sait peu sur eux ou sur la manière dont ils envisagent de gouverner.

Les deux principaux dirigeants du Pentagone ont déclaré mercredi que les États-Unis s’étaient engagés à évacuer tous les Américains qui souhaitent quitter l’Afghanistan, ainsi que les Afghans qui ont contribué à l’effort de guerre et ont été autorisés à entrer aux États-Unis.

“Nous avons l’intention d’évacuer ceux qui nous soutiennent depuis des années, et nous n’allons pas les laisser derrière nous”, a déclaré aux journalistes le général Mark A. Milley, président du Joint Chiefs of Staff. « Et nous en sortirons autant que possible. »

Lors d’une conférence de presse, cependant, ni le général Milley ni le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III n’auraient assuré un passage sûr vers l’aéroport pour les Américains, les Afghans et les autres étrangers en dehors du périmètre.