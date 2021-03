Une organisation du Sud mondial, une condition sine qua non pour l’influence des nations en développement sur la scène mondiale

Logo officiel du Groupe des 77 depuis 1967

GENÈVE, 18 mars (IPS) – J’ai observé le Groupe des 77 (G77) peu de temps après la Conférence de Genève sur le commerce et le développement (CNUCED) de 1964, la CNUCED 2 de 1968 à New Delhi et la CNUCED 3 de 1972 à Santiago. Le Groupe a été influent à l’époque, bénéficiant de plusieurs facteurs utiles à son fonctionnement qui ne sont plus présents, à savoir:

Leadership de haut niveau.

Les principaux pays en développement et leurs dirigeants, qui ont été le fer de lance de la création et de la montée en puissance du Mouvement des pays non alignés (NAM) puis du G77, ont maintenu un intérêt étroit pour les activités des deux groupements. Ils croyaient également en l’importance de l’action collective des pays du Sud à l’ONU et ont fourni une impulsion et une direction politiques de haut niveau. Ce type d’implication des dirigeants n’a pas été courant récemment.

Appui du secrétariat de la CNUCED.

Le G77 a bénéficié d’un appui technique et logistique du secrétariat de la CNUCED à Genève et à New York, où se trouvait sa Division du financement du développement. Ce secrétariat était composé de personnalités engagées, tant du Nord que du Sud, dotées de l’expertise et des perspectives politiques requises.

Le secrétariat de la CNUCED a agi en tant que «service public» offert par l’ONU aux pays en développement pour les aider dans leur rencontre inégale, politique et économique avec le Groupe B des pays développés, qui contrôlaient l’économie mondiale et étaient mécontents de voir le tiers-monde se presser. ses demandes de manière organisée à l’ONU.

Le secrétariat de la CNUCED a également fourni au G77 un soutien intellectuel et l’a aidé à lancer des initiatives dans les domaines du commerce, des finances et du développement. Il a également offert l’infrastructure, le soutien logistique et administratif nécessaires au fonctionnement du Groupe.

À la suite du lancement du Nouvel ordre économique international (NIEO) à l’Assemblée générale et d’autres initiatives conjointes NAM-G77 lorsque les deux groupes ont travaillé en étroite collaboration, le Groupe B a lancé une campagne pour affaiblir et mettre fin progressivement à l’appui du secrétariat de la CNUCED aux pays en développement. »des actions de groupe faisant valoir que ce favoritisme était contraire à la posture« neutre »que les fonctionnaires internationaux devaient adopter dans le bras de fer Nord-Sud.

Logo officiel du Groupe des 77 depuis 1967

Concentré, agenda limité.

Au début, le programme du G77 était axé sur le commerce et le développement dans le cadre de la CNUCED. Cela a aidé le Groupe à faire évoluer ses positions sur des sujets clés d’intérêt pour les pays en développement, à savoir les matières premières, les produits manufacturés, les invisibles, le financement du développement, le transfert de technologie, les pratiques commerciales restrictives, ainsi qu’à organiser ses travaux, pour impliquer les gouvernements des pays en développement dans l’action du Groupe. , et de mobiliser l’expertise et les ressources humaines nécessaires.

Les activités du Groupe étaient structurées par le Conseil du commerce et du développement, des comités permanents et des conférences tenues tous les quatre ans, sur le modèle de la Conférence de Genève de 1964.

Cela a fourni un cadre et un calendrier pour un processus continu et un ensemble d’objectifs pour les travaux du Groupe. Alors que le lieu principal des activités du G77 s’est progressivement déplacé vers les sièges des Nations Unies à New York au début des années 1970 et que la portée de ses travaux s’est diversifiée, le Groupe n’a pas été en mesure de développer sa propre structure de soutien solide nécessaire pour faire face aux nombreuses exigences du vaste programme des Nations Unies. . Quelques années plus tard, je faisais partie du personnel du Centre Sud lorsqu’il a coopéré étroitement avec le Groupe des 77 (1991-2005), ainsi qu’avec le NAM, pendant les présidences de l’Indonésie et de la Colombie (1992-1998). Dans la mesure de ses capacités limitées, le Centre a servi de «groupe» détaché pour entreprendre des affectations.

Il y avait une demande pour les services «pro bono» du Centre et ses contributions ont été utilisées et appréciées, illustrant la nécessité d’un soutien technique continu pour le G77 et le Mouvement des pays non alignés dans leurs travaux.

Aujourd’hui, les groupements jumeaux des pays du Sud sont confrontés à un vaste agenda mondial, agissant sur deux voies parallèles: le G77 est principalement concerné par les questions socio-économiques, tandis que le NAM se concentre sur les questions politiques et de sécurité.

Raúl Prebisch, premier Secrétaire général de la CNUCED, participant à la première réunion ministérielle du Groupe des 77, tenue à Alger (Algérie) du 10 au 25 octobre 1967. Crédit: Centre national des archives, Alger, Algérie / Groupe des 77

Les deux domaines se chevauchent et sont interdépendants et devraient être traités de manière intégrée et coordonnée. Si les relations entre eux sont cordiales, la coordination est ponctuelle et les relations de travail étroites nécessaires pour traiter ces questions font défaut.

Il n’est pas facile de répondre avec succès aux demandes que présente la panoplie de questions à l’ordre du jour de l’ONU, d’autant plus que le Sud global n’a pas sa propre organisation pour le soutenir.

Le G77 s’appuie sur le soutien de son propre très petit secrétariat technique vaillant et gardien de sa mémoire institutionnelle, qui ne dispose cependant pas des capacités substantielles nécessaires pour faire face à de multiples besoins.

Le NAM, à son tour, a traditionnellement évité d’avoir son propre soutien institutionnel et dépend du ministère des Affaires étrangères du pays qui préside le Mouvement pendant une période donnée de trois ans.

L’importance d’une organisation nettement améliorée des pays en développement au niveau mondial est évidente depuis des décennies. Elle est essentielle pour parvenir à une plus grande cohésion et utiliser plus pleinement le potentiel de la coopération Sud-Sud, et pour accroître leur influence et leur rôle collectifs et nationaux aux Nations Unies et sur la scène mondiale.

Elle est également nécessaire pour exercer un contrepoids politique et intellectuel vis-à-vis du Nord dominateur, bien organisé et équipé.

Lorsqu’il présidait la Commission Sud, Mwalimu Julius Nyerere de Tanzanie avait l’habitude de dire: «Les pays et les peuples du Sud doivent travailler ensemble et se lever pour être comptés!»

Il a estimé qu’une organisation mondiale du Sud aiderait le tiers monde à se lever, interagir, penser, travailler et agir ensemble, et jouer un rôle important en donnant une orientation aux politiques multilatérales et en façonnant l’avenir mondial.

On peut affirmer qu’en ne renforçant pas délibérément leur force institutionnelle sur la scène mondiale, les pays en développement se sont en fait privés de leur pouvoir. Pourtant, beaucoup peut être fait aujourd’hui pour améliorer la présence des pays du Sud sur la scène mondiale. Les pays en développement ont les moyens, les ressources et les cerveaux nécessaires à cette entreprise et à cette nécessité historiques.

L’idée de créer une organisation mondiale du Sud a maintenant six décennies. Lorsque la question a été soulevée à la Commission du Sud, Manmohan Singh, membre de la Commission et son Secrétaire général, a estimé que c’était irréaliste compte tenu des myriades d’obstacles, mais a conclu “à moins que quelqu’un ne la serve aux pays en développement sur un plateau d’argent” .

Reconnaissant la validité de son observation perspicace, on devrait réfléchir à la manière de fournir un «plateau d’argent» qui aiderait à surmonter les obstacles potentiels et l’opposition à l’idée, et à revitaliser le processus de construction progressive de cette pièce sud-sud encore manquante. architecture de gouvernance mondiale d’une si grande importance.

Dans la montée du Sud global, un rôle primordial a été joué par quelques dirigeants nationaux visionnaires (Nasser, Nehru, Tito) qui ont contribué à conceptualiser les idées et les objectifs, puis ont mené l’initiative de les traduire en pratique en lançant le NAM en 1961 et via NAM ouvrant la voie à l’émergence du G77 en 1964.

Plus tard, tel a été le cas du Dr Mahathir Mohamad, ancien Premier Ministre de Malaisie, qui a sollicité et obtenu le soutien du Sommet de Harare NAM de 1986 pour la création de la Commission Sud, puis a convaincu Mwalimu Nyerere d’accepter d’en être le Président.

Au cours de sa présidence de la Commission Sud, Mwalimu Nyerere a saisi le rôle critique du soutien organisationnel pour le Sud global et a consacré la dernière décennie de sa vie à cette idée, qui a abouti à la création du Centre Sud en tant que groupe de réflexion intergouvernemental OIG du Global Sud.

C’était une avancée majeure, mais seulement une première étape qui ne correspondait pas au modeste «Secrétariat Sud», une structure multifonctionnelle de taille moyenne (35 professionnels) recommandée par la Commission Sud dans son rapport de 1990 «Le défi pour le Sud».

Lors du Sommet du Sud de 2000 à La Havane, un groupe de dirigeants de pays en développement dirigé par le Président Obasanjo du Nigéria, alors président du G77, a lancé l’initiative de moderniser le mécanisme institutionnel du Sud global en «prenant le contrôle» du Centre Sud et en le transformant. en une «commission de coordination» pour améliorer la mise en œuvre et le suivi des politiques et décisions convenues du Sommet.

Cependant, comme elle était mal conçue, préparée secrètement sans aucune consultation avec les intéressés, et imposée au Sommet à la dernière minute, l’idée a été rejetée par de nombreux pays et n’a pas vu le jour.

Le prochain Sommet du Sud à venir, suspendu en raison du covid19, offre l’occasion de lancer un processus de préparation, de coordination et de consultation approfondi nécessaire à la création d’une Organisation du Sud global. S’appuyant sur les riches expériences accumulées et les leçons apprises, il a pu se mettre d’accord sur un projet et une facilité pour une telle organisation.

Une institution innovante est nécessaire pour servir de foyer aux pays du Sud, une pépinière d’idées et d’initiatives d’intérêt commun et un point de référence sur des questions complexes inscrites à l’ordre du jour des Nations Unies.

Pour commencer, les fonctions d’un «secrétariat du Sud» recommandées dans le rapport de 1990 de la Commission du Sud intitulé «Le défi pour le Sud», un groupe de personnalités de haut niveau comprenant des anciens qui ont participé à des initiatives antérieures et des personnes ayant une expérience pratique de coopération Sud-Sud, peut être mis en place pour lancer ce projet d’importance historique pour le Sud dans ses efforts pour surmonter la dépendance et figurer en bonne place dans la carte géopolitique mondiale en évolution.

Branislav Gosovic faisait partie du personnel de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), de la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (WCED) et de la Commission Sud. Son dernier poste, avant sa retraite, était au Centre Sud à Genève 1991-2006.

Suivez @IPSNewsUNBureau

Suivez IPS New UN Bureau sur Instagram