Une obligation morale de protéger la planète

Les légendes sont les lodestars de l'histoire, le mariage de Sir Dorabji Tata avec Meherbai le jour de la Saint-Valentin de 1898 parmi les plus lyriques d'entre eux. Deux ans plus tard, il lui a offert le Jubilee Diamond, le sixième plus gros diamant du monde, deux fois plus grand que le Kohinoor.

Moins de cinquante mois plus tard, Tata Steel, l’entreprise dans laquelle il jouait un rôle si important, était plongé dans une crise financière; Dorabji et Meherbai ont promis la totalité de leur richesse, y compris le diamant, à la Banque impériale, pour permettre le paiement des salaires et non pas un travail sacrifié.

Tata Steel est revenu à la rentabilité dans un quart de siècle, Meherbai et Dorabji sont morts peu de temps après, léguant leur richesse au Sir Dorabji Tata Charitable Trust – y compris le diamant qui a été vendu en 1937, cédant des fonds pour créer des institutions telles que le Tata Memorial Hospital, le Institut Tata de recherche fondamentale et Institut Tata des sciences sociales.

Cette histoire m’est venue à l’esprit dimanche dernier – le 14 février – lorsque j’ai ouvert un colis soigneusement emballé avec mon adresse Russy Sumariwallala main douce de. C’était une publication que je n’avais pas rencontrée auparavant, le FEZANA Journal, sa couverture illustrée ci-dessus, produite par la Fédération des associations zoroastriennes d’Amérique du Nord.

Comme le note sa rédactrice en chef, Dr. Dolly Dastoor, dans son éditorial, «FEZANA à travers ses membres, jeunes et vieux, a soutenu les ODD bien avant le début de la pandémie», une pandémie qui, selon l’expression du président de FEZANA Arzan Sam Wadia, “appuyez sur le bouton pause sur notre planète.”

La richesse de la lecture dans ce numéro comprenait un article de réflexion de Narges Kakalia sur le Cylindre Cyrus et ses «lueurs d’universalité», notamment son injonction selon laquelle l’esclavage «doit être exterminé dans le monde entier», des lueurs qui éclairent chaque jour notre interdépendance mondiale sur les ODD réaffirmée.

Interdépendance également dans un domaine relativement inattendu, la foi. L’un des articles réunit trois auteurs, Joshua Basofin du Parlement des religions du monde, David Hales, ancien président de la Convention du patrimoine mondial et Michael Terrin, un Oblat de Saint-Benoît.

Il Remarques que «presque toutes les traditions religieuses, autochtones et spirituelles enseignent une obligation morale de protéger la planète», une obligation qu’elles peuvent aider à exercer dans la pratique car les organisations confessionnelles contrôlent 8% de la surface habitable de la Terre, 5% de toutes forêts commerciales, 50% des écoles dans le monde et 10% des institutions financières mondiales. »

Le journal a fait une lecture passionnante au milieu d’un mois qui a commencé par Semaine mondiale de l’harmonie interconfessionnelle. Une recherche rapide sur le site agile du Annuaire des Nations Unies suggère l’Assemblée générale résolution qui a institué la Journée est la seule en 75 ans d’histoire des Nations Unies à faire directement référence à «Dieu» dans le paragraphe où elle «encourage tous les États à soutenir, sur une base volontaire, la diffusion du message d’harmonie interconfessionnelle et la bonne volonté dans les églises, mosquées, synagogues, temples et autres lieux de culte du monde pendant cette semaine, basée sur l’amour de Dieu et l’amour de son prochain ou sur l’amour du bien et de l’amour de son prochain, chacun selon ses propres traditions religieuses ou des condamnations. »

Il y a aussi une référence dans un arrêt de 1966 de la Cour internationale de Justice, dans une affaire contestant l’occupation par l’Afrique du Sud de l’actuelle Namibie, avec une torsion dans sa queue que «toute l’humanité est enfants de Dieu, et, par conséquent, frères et sœurs, nonobstant leurs différences naturelles et sociales, à savoir homme et femme, mari et femme, maître et esclave, etc. »

George Macaulay Trevelyan, l’historien, dont l’anniversaire est tombé mardi dernier, a un jour mis en garde: «ne dites jamais à un jeune que rien ne peut être fait. Dieu a peut-être attendu des siècles pour quelqu’un d’assez ignorant de l’impossible pour faire cette chose même.

Le FEZANA Journal a publié un article sur une jeune fille de Lahore, au Pakistan, «bricoleuse par nature, elle se relevait souvent les coudes dans la graisse alors qu’elle s’imprégnait de la mécanique de la réparation de vélos.

Quelque quarante ans plus tard, et il y a cinq ans la semaine dernière, Nergis Mavalvala «faisait partie de l’équipe de scientifiques qui, pour la première fois, a observé des ondulations dans le tissu de l’espace-temps appelées ondes gravitationnelles.

Elle a depuis été nommé Doyen de la School of Science du Massachusetts Institute of Technology, le première femme pour tenir le poste.

Les institutions que Dorabji et Meherbai Tata ont aidé à fonder continuent d’engager les jeunes dans des aventures de découverte; à l’Institut de recherche fondamentale Tata, les scientifiques ont noté que «ce que nous vivons en tant qu’enfant a souvent une impression durable sur notre comportement tout au long de notre vie.

Une expérience stressante et défavorable au début de la vie d’un individu peut souvent conduire à une vulnérabilité durable au développement de troubles psychiatriques dans la vie adulte, une question particulièrement pertinente à l’époque actuelle où la dépression est devenue l’un des plus grands défis pour la santé mondiale.

Dans une étude récente, le laboratoire Vaidya a testé l’idée en activant la voie de signalisation qui conduit à la suractivation des neurones excitateurs dans le cerveau antérieur, en utilisant des souris génétiquement modifiées.

Et le Tata Institute of Social Sciences travaille avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le gouvernement de l’État du Maharashtra en Inde sur un «Programme inclusif de préparation aux catastrophes et de réduction des risques» dans le district de Bhiwandi, axé spécifiquement sur les personnes handicapées (PWD ), il s’agit du premier programme du genre intégrant un programme de réduction de la vulnérabilité avant les catastrophes, conçu pour intégrer le handicap dans la gestion des catastrophes, former et sensibiliser les professionnels sur le handicap et les interventions d’urgence et créer un centre de ressources fournissant des services de conseil et d’information aux personnes handicapées.

Le Fondation pour la sécurité écologique, soutenu par Tata Trusts, vise à créer des moyens de subsistance durables pour 38 millions de ruraux pauvres en renforçant la gouvernance locale et en conservant 30 millions d’acres de biens communs en Inde, soit un cinquième du total des terres communes de l’Inde.

Un indicateur de la façon dont cela est directement lié à la foi m’est venu à l’esprit en lisant le «Rapport final de l’examen indépendant sur l’économie de la biodiversité» publié plus tôt ce mois-ci par le gouvernement du Royaume-Uni; il dit: «Nos économies, nos moyens de subsistance et notre bien-être dépendent tous de notre bien le plus précieux: la nature.

Nous faisons partie de la nature, pas séparés d’elle. Nous comptons sur la nature pour nous fournir nourriture, eau et abri; réguler notre climat et nos maladies; maintenir les cycles des nutriments et la production d’oxygène; et nous fournir un épanouissement spirituel et des opportunités de loisirs et de récupération, ce qui peut améliorer notre santé et notre bien-être. Nous utilisons également la planète comme un puits pour nos déchets, tels que le dioxyde de carbone, les plastiques et d’autres formes de déchets, y compris la pollution. »

La nature et l’épanouissement spirituel ont été au cœur de nombreuses festivités à travers le monde la semaine dernière: le début du nouvel an lunaire en Asie, le carnaval au Brésil et aux Caraïbes, Basant Panchami, la fête du printemps, en Inde qui coïncide avec l’hommage à Saraswati, la déesse de la connaissance, et son injonction de cultiver un esprit organisé et libre de tout encombrement, un peu comme l’arbre SDG sur la couverture du FEZANA Journal, ou l’arbre de la langue conçu par le linguiste allemand August Schleicher, dont la naissance bicentenaire tombe aujourd’hui, un modèle, comme Wikipédia le Sage nous informe que «comme pour les espèces, chaque langue est supposée avoir évolué à partir d’une langue monoparentale ou« mère », avec des langues qui partagent un ancêtre commun appartenant au même famille de langues. »

Ce symbole, l’arbre, ne pourrait-il pas également fonctionner pour la foi, ses nombreuses branches robustes se déployant à partir d’un tout intégral et commun, chaque branche soutenant et étant soutenue par les feuilles et les pousses qui, de ses renfoncements, prospèrent?

Beethoven, dont nous venons de célèbre, a signé ses manuscrits avec les lettres SDG, représentant Soli Deo Gloria, ou «Gloire à Dieu seul». Sa musique mémorable a été nourrie à une époque où la foi avait commencé à assimiler la raison, se manifestant souvent par des défis à ceux qui cherchaient à représenter le divin plutôt que la divinité elle-même.

Comme Eamon Duffy écrit dans cette semaine “The New York Review of Books», La réforme européenne doit beaucoup à« l’essor de mouvements spirituels et apocalyptiques charismatiques qui semblaient menacer la stabilité de l’Église institutionnelle, et aux défis théologiques et politiques croissants de l’autorité centralisatrice de la papauté ».

Et, écrivant dans le «New Theatre Quarterly» en 2009, Katie Normington, une chercheuse dans le domaine du théâtre, et la juste nommé Vice-chancelier de l’Université De Montfort au Royaume-Uni, UNAI hub sur l’ODD 16, a observé que «en étant traités comme des drames religieux plutôt que comme des pièces de théâtre communautaires – des pièces qui ont évolué du service de l’Église plutôt que d’une procession de rue – le sens de la communitas a disparu de la mise en scène, et la division de l’espace acteur et public est devenue très apparente.

Il n’y a pas de réponses faciles: comme le suggèrent les versions de Dario Fo, mettre en valeur les voix subversives des citoyens dans les pièces de théâtre semble tout aussi étranger à la fin du XXe siècle en Grande-Bretagne. Si le théâtre politique est une espèce en voie de disparition (ou une bête dépassée, si c’est ainsi que vous le voyez), alors la production de Mitchell semble suggérer que tout ce que nous pouvons espérer est un individualisme altruiste.

Mon professeur d’histoire, le Dr «Eric» Kapadia, un zoroastrien doux et noble lui-même, aimait à citer l’axiome de Tony Judt selon lequel «la géographie est pleine de cartes, l’histoire est pleine de gars». En élaborant la pensée, il l’a élevée de la désinvolture à la «lueur» dont nous parlions plus tôt, du rôle formidable de l’individu, un rôle beaucoup plus défini que les circonstances, dans la formation de sa propre histoire et, trop souvent, des histoires de ceux qui l’entourent. sa.

«L’individualisme altruiste», selon l’élégante phrase du Dr Normington, permet une mise en forme qui se soucie, une mise en forme au sein d’une communauté, qu’elle soit de foi, de géographie ou de vocation, mais une forme qui puise son imagination et sa malléabilité dans la raison et la conviction, la «dignité et la valeur »de l’individu dans l’altruisme duquel il a la propriété.

