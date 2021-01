Une histoire d’horreur américaine

La Première Dame Melania Trump décore Rush Limbaugh de la Médaille présidentielle de la liberté. Crédits: Mario Tama / Getty Images

STOCKHOLM / ROME, 27 janvier (IPS) – Parfois, certains d’entre nous peuvent souffrir d’un sentiment de surcharge maximale, submergés par COVID-19 et le règne de Donald Trump. Il peut peut-être être conçu comme beaucoup trop euro-centrique pour être préoccupé par la situation désastreuse aux États-Unis, avec des médias bourrés à ras bord par les nouvelles de Donald Trump alors que la crise environnementale mondiale s’aggrave régulièrement et que la guerre, les injustices et la famine continuent de agoniser les gens dans des endroits comme le Darfour, le Yémen, l’Afghanistan et la Syrie.

La Première Dame Melania Trump décore Rush Limbaugh de la Médaille présidentielle de la liberté. Crédit: Mario Tama / Getty Images Néanmoins, ce qui s’est passé à Washington le 6 janvier indique que quelque chose a scandaleusement mal tourné. La catastrophe en cours qui, entre autres, a été couronnée par le triomphe du produit médiatique Donald Trump n’a pas disparu avec sa perte électorale. Les personnes qui ont été victimes de mensonges diffusés par des médias irresponsables, superficiels et incitant à la haine sont toujours parmi nous, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Permettez-moi, par souci de simplicité, de me concentrer sur la situation aux États-Unis. Comment autant d’individus pourraient-ils faire confiance à un leader mondial narcissique, manipulateur et manifestement ignorant? Un homme capable de séduire certains de ses admirateurs à prendre d’assaut la législature élue par le peuple de leur pays tout en affirmant qu’ils l’ont fait au nom de la «démocratie».

Un point de départ pour une recherche des racines du mouvement anti-démocratique américain pourrait être les plaies ouvertes laissées par la guerre civile américaine, lorsque le Congrès en 1871 a adopté le Treizième, quatorzième, et Quinzième amendements à la Constitution, étendant la protection civile et juridique aux anciens esclaves, tout en interdisant à tout membre de la fédération de priver des électeurs «en raison de la race, de la couleur ou d’une condition antérieure de servitude». Cela n’a pas empêché plusieurs législatures d’État de continuer à refuser aux anciens esclaves leurs droits légaux et à terroriser les citoyens noirs pour avoir exercé leurs droits de vote, se présenter aux fonctions publiques et siéger à des jurys. En réponse, le Congrès a adopté une série de Lois d’application et a habilité le président américain à utiliser la force militaire pour protéger les Afro-Américains, ce que plusieurs citoyens américains ont perçu comme une violation de leurs droits et ont fini par considérer le gouvernement fédéral comme un moyen d’introduire le «socialisme» pour contrôler la vie de chaque citoyen. Après la Première Guerre mondiale, les opposants au «socialisme» ont pris de l’importance, tandis que les anciens combattants noirs réclamaient l’égalité des droits et les syndicats se sont enhardis par les revendications européennes de justice sociale et la révolution russe. Par exemple, la demande des mineurs pour des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail a abouti à des affrontements violents et meurtriers, comme le Massacre de Herrin en 1922 et le soi-disant Bataille de Blair Mountain en 1921, le plus grand soulèvement armé depuis la guerre civile.

Les lynchings ont atteint leur apogée au début du siècle dernier et dans les années 1920, ciblant principalement les Afro-Américains et d’autres minorités ethniques. En 1921, des foules de citoyens blancs, dont plusieurs munis d’armes par des fonctionnaires de la ville, ont attaqué des résidents noirs dans le District de Greenwood à Tulsa, Oklahoma, détruisant plus de 35 pâtés de maisons du district, connu comme la communauté noire la plus riche des États-Unis. Par la suite, 6 000 résidents noirs ont été internés et le bilan officiel a été établi à 36 «nègres morts».

Le groupe de haine suprémaciste blanc Ku Klux Klan a grandi après 1920 et a prospéré dans tout le pays. À son apogée au milieu des années 1920, l’organisation prétendait inclure environ 15% de la population du pays, soit environ 4 à 5 millions d’hommes.

Dans les années 1930, le Gouvernement fédéral du président démocrate Franklin D. Roosevelt a répondu à la Grande Dépression en établissant des réglementations commerciales, un filet de sécurité sociale de base et une infrastructure financée par le gouvernement. Des mesures qui se sont heurtées à une opposition farouche de la part de riches propriétaires d’entreprises et d’industries, ainsi que de politiciens de droite. Une résistance qui peut être illustrée par un paragraphe souvent cité dans une lettre écrite par le sénateur Henry Hatfield lorsque Roosevelt en 1932 avait remporté les élections et présenté son Nouvelle affaire:

C’est du despotisme, c’est de la tyrannie, c’est l’anéantissement de la liberté. Le citoyen ordinaire est ainsi réduit au statut de robot. Le président n’a pas seulement signé l’arrêt de mort du capitalisme.

De telles opinions sont désormais monnaie courante aux États-Unis, et non des moindres partagées par son ancien président, a déclaré l’auteur de L’art du marché, qui était en fait entièrement écrite par des fantômes. Cet homme d’affaires riche soutient l’idée qu’un gouvernement soutenant activement le bien-être de tous ses citoyens sape la liberté américaine en redistribuant l’argent des contribuables des hommes et des femmes qui travaillent dur à ceux qui sont avides de dons, c’est-à-dire des groupes minoritaires qui, de concert avec des politiciens «tordus» contre «Making America Great Again». Encore? Cela signifie probablement combattre tout gouvernement ayant l’intention de garantir l’égalité des droits, la justice et le bien-être et l’accuser de «ramener le socialisme en Amérique». La devise «Making America Great Again», peut, avec un recul historique, signifier l’intention de forcer tout gouvernement américain à revenir à la forme qu’il avait dans les années 1920, lorsque des privilèges incontestés étaient appréciés par une élite blanche, alors que l’injustice sociale et le racisme régnaient presque. sans relâche. De telles intentions sont devenues plus réalisables après 1987, lorsque le soi-disant Doctrine d’équité terminé. Cette doctrine signifiait qu’un Commission fédérale des communications la politique exigeait que les médias publics fondent leurs histoires sur des faits et présentent les deux côtés d’un problème. Lorsque cette doctrine a été abolie, le décor a été planté pour des animateurs de radio comme Rush Limbaugh (qui a reçu l’année dernière le Médaille présidentielle de la liberté) et ses équivalents au réseau d’information par câble Fox News, pour diffuser le message que leur nation idéale est maintenant menacée par le «socialisme». Un message secret, et parfois assez ouvert, indiquant que les hommes blancs qui travaillent dur qui prennent soin de leur femme et de leurs enfants sont contraints et discriminés par Grand gouvernement, ce qui les impose de donner des avantages aux paresseux de couleur et Féminazis. Les «libéraux» sapent la moralité de la nation et détruisent les «valeurs familiales», aidés et encouragés par les législateurs occupés à construire un système impitoyable qui aspire l’argent des contribuables. En 1993, des officiers fédéraux ont pris d’assaut le centre d’une secte religieuse stockant des armes dans un complexe à Waco, au Texas. Soixante-seize personnes sont mortes. Rush Limbaugh a attisé la colère de ses auditeurs avec des rapports sur Grand gouvernement assassiner des citoyens américains, faisant grand cas de l’idée qu’un groupe de chrétiens avait été tué sur ordre du procureur général Janet Reno, un fonctionnaire gouvernemental «non féminin».

L’animateur de talk-show, Alex Jones, a averti que le «meurtre» de personnes à Waco par Reno faisait partie Grand gouvernement prévoient d’imposer la loi martiale et de retirer les armes aux citoyens «respectueux des lois». Un vétéran de l’armée, Timothy McVeigh, a décidé que «nous devons verser le sang pour réformer le système actuel». Le 19 avril 1995, date choisie pour honorer le bras de fer Waco, McVeigh a déclenché une bombe à Oklahoma City, tuant 168 personnes, dont 19 enfants dans une garderie, et blessant plus de 800 personnes.

Au cours des quatre dernières années, Trump et ses facilitateurs ont insisté sur le fait que les troubles actuels sont causés par des terroristes islamistes, des anarchistes et des immigrants radicalisés, malgré le fait que les département de la Sécurité intérieure a déclaré que la plus grande menace à la stabilité et à la sécurité de la nation vient des groupes qui croient que leurs libertés sont «enlevées par les actions perçues comme inconstitutionnelles ou autrement illégitimes des représentants du gouvernement ou des forces de l’ordre». Des manifestants anti-gouvernementaux qui sont actuellement rejoints par des suprémacistes blancs et d’autres groupes affiliés. Des gens qui, après avoir pris d’assaut le siège du Congrès des États-Unis et la branche législative du gouvernement fédéral américain, ont été qualifiés de «patriotes» par le président de l’époque, Donald J. Trump, qui a en outre déclaré «Je t’aime».

C’est ce qui se passe lorsque la haine raciale, la misogynie et le chauvinisme sont non seulement ignorés mais même soutenus par la plus haute autorité d’une nation. Au nom de la justice mondiale, nous ne pouvons plus ignorer la haine qui se prépare aux États-Unis. Les personnes qui, pour leur propre bénéfice, ont ajouté du carburant à l’incendie doivent être tenues pour responsables. Le manque d’espace m’interdit de présenter une longue liste d’endroits où la réticence à aborder des problèmes tels que l’inégalité et la montée de la violence ont causé d’immenses souffrances humaines. J’espère sincèrement que le Congrès, le Sénat, le Président et le peuple des États-Unis seront en mesure de mettre définitivement un terme à cette dangereuse montée du chauvinisme et de traduire en justice ceux qui, avec leurs mensonges, ont provoqué la montée en puissance. du terrorisme local et incité des personnes mentalement fragiles à adopter Qanon et des théories du complot dérangées similaires

Sources: Perliger, Arie (2020) Les fanatiques américains: le terrorisme intérieur de droite. New York: Columbia University Press. Wade, Wyn Craig (1987) The Fiery Cross: Le Ku Klux Klan en Amérique. New York: Simon et Schuster.

Jan Lundius est titulaire d’un doctorat. sur l’histoire de la religion de l’Université de Lund et a été expert en développement, chercheur et conseiller à l’ASDI, l’UNESCO, la FAO et d’autres organisations internationales.

Suivez @IPSNewsUNBureau

Suivez IPS New UN Bureau sur Instagram