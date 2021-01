Un second mandat pour Guterres va-t-il saper la campagne pour la première femme chef des Nations Unies en 76 ans?

Le secrétaire général Antonio Guterres dit qu’il est «disponible» pour un deuxième mandat de cinq ans en tant que chef de l’ONU. Crédit: Nations Unies

NATIONS UNIES, 12 janvier (IPS) – Les Nations Unies ont été l’un des plus fervents défenseurs de l’autonomisation des sexes et une critique persistante de la discrimination sexuelle dans le monde.

Mais encore, il a continué à être loin de ses propres idéaux nobles.

L’ONU n’a jamais eu de femme secrétaire générale (SG) au cours de ses 75 ans d’histoire, alors que seules quatre femmes ont été élues – parmi 71 hommes – à la présidence de l’Assemblée générale, la plus haute instance décisionnelle de l’organisation.

Le 11 janvier, le secrétaire général Antonio Guterres, ancien Premier ministre du Portugal, a annoncé qu’il serait «disponible» pour un second mandat – peut-être bouleversant la longue campagne pour une femme chef de l’ONU.

Mais cette décision finale, cependant, dépendra non seulement des 193 États membres, mais aussi, surtout, des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) exerçant leur veto, qui auront le dernier mot sur qui devrait, ou qui ne devrait pas, être le prochain secrétaire général, venir en janvier 2022.

Historiquement, l’Egypte Boutros Boutros-Ghali (1992-1996) s’est vu refuser un second mandat par un seul veto des États-Unis alors qu’il avait recueilli les voix des 14 autres membres du Conseil de sécurité.

En 1981, Kurt Waldheim, d’Autriche, s’est vu refuser un troisième mandat sans précédent lorsqu’il s’est vu opposer son veto à 16 reprises, apparemment par la Chine, ouvrant la voie à l’élection de Javier Perez de Cuellar du Pérou au poste de secrétaire général. (1982-1991).

Guterres a joué un rôle clé dans le renforcement de l’autonomisation des femmes dans le système des Nations Unies avec des dizaines de femmes nommées à des postes de haut rang.

Il a déclaré aux délégués l’année dernière: «nous avons atteint la parité entre les sexes – 90 femmes et 90 hommes – dans les rangs de nos hauts dirigeants à plein temps, deux ans avant l’objectif que j’avais fixé au début de mon mandat, et nous avons une feuille de route pour parité à tous les niveaux dans les années à venir ».

Les cyniques, cependant, soutiennent que la représentation inhabituellement élevée des sexes peut également être une tentative subtile – ou un programme caché – de bloquer toute campagne en faveur d’une femme Secrétaire général, car elle a une expérience exceptionnelle dans le domaine.

Purnima Mane, ancienne sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a déclaré à IPS que l’appel pour une femme SG à l’ONU avait été lancé à plusieurs reprises, mais au cours des 75 ans d’histoire de l’ONU, cet appel n’a pas rencontré de succès.

Lors de l’Année internationale de la femme de 1975, des efforts particuliers ont été déployés par les groupes féministes pour que des femmes soient nominées à ce poste.

Depuis lors, a-t-elle souligné, l’appel n’a fait que croître, plusieurs groupes, y compris des groupes d’États membres, se regroupant pour plaider en faveur d’une femme à la tête de la prestigieuse organisation.

À la fin de son mandat, l’ancien secrétaire général de la Corée du Sud, Ban Ki Moon, aurait déclaré qu’il était «grand temps» pour une femme à la tête de l’ONU.

Mais ce n’est qu’en 2016, pour la première fois, qu’il semblait y avoir des signes de changement à l’horizon. À un moment donné, 50% des candidats proposés étaient des femmes, a-t-elle noté.

Cependant, les États membres ont finalement approuvé M. Antonio Guterres à l’unanimité, a déclaré Mane, ancien président et chef de la direction de Pathfinder International, un leader mondial de la santé sexuelle et reproductive.

Prisca Chaoui, Le secrétaire exécutif du Conseil de coordination du personnel du Bureau des Nations Unies à Genève (ONUG), composé de 3500 personnes, a déclaré à IPS l’année dernière que Dans le passé, malgré l’existence de femmes compétentes au sein des Nations Unies, la réalité est que lorsque les femmes parviennent à progresser dans leur carrière, elles sont généralement des femmes appartenant à certains groupes géographiques ou régions.

«On craint que la mise en œuvre de la stratégie de l’ONU pour la parité entre les sexes puisse suivre un modèle similaire. Il est essentiel que cette initiative importante assure une parité des sexes diversifiée qui inclut les femmes du Sud, les femmes de couleur et les femmes des pays en développement et sous-représentés », a-t-elle noté.

Décrivant certaines des mesures qu’il envisage de prendre à l’avenir, M. Guterres a déclaré l’année dernière: «J’ai rappelé à toute l’équipe de direction les mesures spéciales que nous avons en place pour faire progresser la parité dans tout le système».

Si un candidat de sexe masculin est embauché dans un bureau ou un département qui n’a pas encore atteint la parité entre les sexes, et où une candidate également compétente a été identifiée, une explication doit être envoyée à mon bureau détaillant le raisonnement de la décision avant la sélection finale. , déclara-t-il.

Antonia Kirkland, responsable mondiale de l’égalité juridique et de l’accès à la justice chez Equality Now, a déclaré à IPS que depuis la création des Nations Unies en 1945, il y avait neuf hommes secrétaires généraux, mais pas une femme.

«C’est inacceptable et doit changer. “Malheureusement, la campagne pour sélectionner une femme comme prochaine dirigeante des Nations Unies s’est soldée par une déception en 2016, malgré le nombre de candidates hautement qualifiées et éminentes avec des CV impressionnants en lice”.

Elle a déclaré que cela était parfaitement clair pour tous grâce à un nouveau processus de sélection sans précédent plus transparent et activement soutenu par 1 pour 7 milliards et d’autres.

<< Il est grand temps qu'une femme Secrétaire générale soit enfin choisie pour diriger les Nations Unies et nous espérons que 2022 annoncera l'élection d'une femme, qui adoptera et mettra en œuvre un programme féministe pour faire progresser les droits des femmes et des filles dans le monde.

Kul Gautam, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies et directeur exécutif adjoint de l’agence des Nations Unies pour l’enfance, l’UNICEF, a déclaré à IPS: «Je crois qu’Antonio Guterres mérite un deuxième mandat en tant que Secrétaire général des Nations Unies»

Il a été indûment empêché de faire beaucoup pendant son premier mandat, qui a malheureusement coïncidé avec celui de Donald Trump en tant que président des États-Unis. Comme le monde entier le sait maintenant, Trump ne se souciait pas beaucoup des organisations internationales et était un unilatéraliste anti-ONU.

«En l’absence d’un président américain plus solidaire, Guterres devait pouvoir compter sur le ferme soutien d’au moins 2 ou 3 autres membres permanents du Conseil de sécurité et de certaines des puissances émergentes les plus influentes et du G-77».

Malheureusement, avec des dirigeants comme Vladimir Poutine, Boris Johnson, Jair Bolsonaro, Narendra Modi, Tayyip Erdogan et Mohammed bin Salman, Guterres était vraiment paralysé. Et la crise du COVID-19 a encore réduit son champ d’action.

Néanmoins, a déclaré Gautam, Guterres a généralement fait preuve de beaucoup de principes, cohérent, éloquent et passionné dans la promotion d’un programme audacieux sur le changement climatique, les objectifs de développement durable (ODD), la couverture sanitaire universelle (CSU) et l’égalité des sexes. Il a très bien réussi à amener plus de femmes à des postes de responsabilité à l’ONU.

Mais quand même, a déclaré Gautam, «Guterres a été un peu trop doux sur les droits de l’homme, et a confronté plus énergiquement l’Arabie saoudite, la Hongrie, les Philippines, l’Égypte et la Chine sur les questions des droits de l’homme.

Mais dans l’ensemble, il s’est révélé réfléchi, mesuré, sage, mature et diplomatiquement très habile. Il sera difficile de trouver une autre personne qui combine ses qualités et qui bénéficie du soutien unanime du P-5 en 2021, a-t-il ajouté.

«Les chances de rendre quelqu’un pire sont bien plus élevées que d’améliorer quelqu’un, à moins que l’ensemble du système d’élection / de sélection pour les postes de direction les plus élevés de l’ONU ne soit complètement remanié, ce qui est hautement improbable à l’heure actuelle.

Après le deuxième mandat de Guterres, en 2026, a-t-il déclaré, «espérons que nous aurons un système d’élection / sélection remanié et plusieurs candidates brillantes».

«Déjà, nous devrions rechercher un engagement du CSNU, ainsi que de l’AGNU, qu’ils feront tout leur possible pour rechercher de manière proactive une dirigeante hautement qualifiée comme prochain SGNU».

«Le monde a attendu assez longtemps et il est grand temps que l’ONU illustre ce qu’elle prêche au sujet de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes en nommant une dirigeante exceptionnelle comme la plus haute diplomate du monde en 2026», a déclaré Gautam.

Samir Sanbar, ancien sous-secrétaire général de l’ONU et chef du Département de l’information, a déclaré à IPS qu’en termes de rotation géographique, ce sera au tour de l’Europe de l’Est de présenter un candidat au poste de secrétaire général.

Il a désigné Irina Bokova, de Bulgarie, ancienne Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), également de Bulgarie, comme candidates potentielles.

“Une candidate de premier plan avec un dossier éprouvé présenterait un défi crédible” à Guterres, a-t-il ajouté.

Mane a admis que Guterres a fait des efforts notables pour faire en sorte que l’égalité des sexes soit une caractéristique de l’ONU à tous les niveaux et a établi un programme ambitieux pour en faire une réalité. Cependant, EQUALITY NOW, une campagne d’action centrée sur les efforts de l’ONU dans ce domaine, classe toujours ses efforts en faveur de l’égalité des sexes à l’ONU, relativement bas en termes de succès.

Elle a déclaré que beaucoup de travail reste à faire à tous les niveaux de l’ONU sur l’égalité des sexes, mais en commençant par le sommet, cela enverrait un signal fort au monde que l’ONU prend sa mission pour l’égalité des sexes au sérieux et que le plafond de verre (ou le plafond d’acier comme certains l’ont évoqué) sera véritablement brisé à l’ONU avec la nomination d’une femme SG.

«Les chances qu’une femme soit élue à la tête de l’ONU en 2022 sont minces», a-t-elle prédit. «Et la possibilité qu’un premier mandat de SG ne soit pas élu pour son second mandat est éloignée».

Tous les SG au cours des cinquante dernières années de l’ONU ont réussi à être élus pour deux mandats, à l’exception de Boutros Boutros-Ghali, qui était une exception.

Il est peu probable que l’ONU veuille changer sa tradition lors des prochaines élections. Cependant, ce sont des périodes inhabituelles qui ont modifié les priorités et la compréhension géopolitiques, et pourraient perturber les modèles établis.

Elle a déclaré que Guterres avait rencontré des défis majeurs en menant l’ONU à travers de multiples crises ces cinq dernières années, notamment en raison de Covid19 et en traitant avec un contributeur majeur et un État membre, les États-Unis, se distanciant du multilatéralisme.

Il est difficile d’imaginer que les États membres de l’ONU souhaiteraient un changement de direction à ce stade, même si ces défis spécifiques devraient nettement diminuer au cours d’un deuxième mandat, s’il en obtenait un, maintenant qu’il a indiqué sa disponibilité.

Cependant, a fait valoir Mane, son succès dépendra considérablement des candidates qui mettent leur chapeau dans le ring maintenant, surtout si la liste comprend certaines des femmes chefs d’État qui ont manœuvré efficacement leur pays à travers la pandémie tout en faisant face à d’autres défis.

L’appel aux femmes à la tête des affaires pour répondre aux crises s’est intensifié depuis Covid19.

«Quelle que soit la manière dont cela se déroule, on peut certainement imaginer que l’héritage du SG actuel serait un environnement beaucoup plus égalitaire entre les sexes à l’ONU, y compris une femme à la tête de l’ONU», a-t-elle déclaré.

