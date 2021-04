Un prêtre américain défroqué vénéré au Timor oriental accusé d’abus

C’était la même chose tous les soirs. Une liste de noms a été affichée sur la porte de la chambre du révérend Richard Daschbach. L’enfant en haut de la liste savait que c’était à son tour de partager la couchette du bas avec le vieux prêtre et une autre fille en âge d’aller à l’école primaire.

Daschbach a été idolâtré dans l’enclave reculée du Timor oriental où il vivait, en grande partie pour son rôle en aidant à sauver des vies pendant la lutte sanglante de la petite nation pour l’indépendance. Ainsi, les filles n’ont jamais parlé des abus qu’elles ont subis. Ils ont dit qu’ils craignaient d’être bannis du refuge que l’homme de 84 ans de Pennsylvanie a créé il y a des décennies pour les femmes maltraitées, les orphelins et autres enfants démunis.

Les horreurs de ce qu’ils ont dit qui se sont déroulés à huis clos pendant plusieurs années se jouent maintenant devant les tribunaux – la première affaire sexuelle du clergé dans un pays plus solidement catholique que tout autre endroit en dehors du Vatican. Le procès a été reporté le mois dernier en raison d’un verrouillage du coronavirus, mais devrait reprendre en mai.

Au moins 15 femmes se sont manifestées, selon JU, S Jurídico Social, un groupe d’avocats des droits de l’homme qui les représente. L’Associated Press s’est entretenu avec un tiers des accusateurs, chacun rappelant leurs expériences de manière très détaillée. Ils ne sont pas identifiés par crainte de représailles.

Ils ont dit à AP Daschbach s’asseoirait sur une chaise tous les soirs au milieu d’une pièce avec une petite fille, entourée d’un cercle d’enfants et de membres du personnel priant et chantant des hymnes avant de se coucher.

“La façon dont vous déterminez qui est assis sur ses genoux est par la liste qu’il aurait à sa porte”, a déclaré un accusateur. «Et cela signifiait que tu étais la petite fille qui allait l’accompagner.

Plus tard dans sa chambre, ils ont dit que Daschbach se déshabillerait avec un caleçon blanc et un t-shirt, puis déshabillerait les filles, leur donnant du déodorant à mettre avant de les caresser et de guider tranquillement leurs mains pour le toucher. Ensuite, disaient-ils, il y avait souvent des relations sexuelles orales. Une accusatrice a également allégué qu’elle avait été violée.

Il demandait parfois aux enfants avec lui sur la couchette inférieure de changer de place avec une ou deux autres personnes dormant sur le matelas au-dessus, ont-ils dit, ajoutant que des abus se produisaient également parfois pendant les siestes de l’après-midi.

Daschbach risque jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable. Lui et son avocat ont refusé d’être interrogés par l’AP.

L’église a défroqué Daschbach en 2018, affirmant qu’il avait avoué avoir abusé sexuellement d’enfants. Mais il entretient des liens politiques solides et est toujours traité comme une rock star par beaucoup, en particulier au refuge Topu Honis, qui signifie «Guide de la vie».

L’ancien président Xanana Gusmao a assisté à l’ouverture du procès en février. Un mois plus tôt, le héros de l’indépendance a rendu visite à Daschbach le jour de son anniversaire, donnant un gâteau à l’ancien prêtre et portant un verre de vin à ses lèvres, alors que les caméras clignotaient.

Les avocats de Daschbach n’ont pas rendu publique leur stratégie juridique et la procédure judiciaire est close. Mais les documents vus par AP indiquent qu’ils soutiendront qu’il est victime d’un complot.

En janvier, cependant, l’ancien prêtre semblait préparer ses partisans au pire. Il a déclaré aux journalistes locaux que son message aux enfants qui restent à l’orphelinat est le suivant: «Soyez patient. Nous ne nous reverrons pas parce que je serai détenu à vie, mais je me souviendrai toujours de vous et vous devez être heureux là-bas.

Fils d’un métallurgiste de Pittsburgh, Daschbach a commencé ses études religieuses à l’adolescence. En 1964, il a été ordonné par les Missionnaires de la Parole Divine à Chicago, la plus grande congrégation missionnaire de l’Église catholique, avec environ 6000 prêtres et frères servant dans plus de 80 pays.

Quand il est arrivé en Asie du Sud-Est quelques années plus tard, la nation maintenant connue sous le nom de Timor oriental était sous contrôle portugais. Cette domination coloniale durera jusqu’en 1975, date à laquelle le pays a été presque immédiatement envahi par l’Indonésie voisine. Une lutte sanglante pour l’indépendance de 24 ans a suivi, faisant jusqu’à 200 000 morts – un quart de la population – à cause des combats, de la famine et de la famine.

Daschbach a ouvert le refuge en 1992 et a gagné sa réputation pendant le conflit. Il a souvent raconté aux visiteurs qu’il avait défendu les femmes et les enfants vivant à Topu Honis et ses environs, les a mis à l’abri dans une grotte et a dirigé un groupe hétéroclite armé de lances pour repousser les assaillants.

Des histoires sur le prêtre charismatique qui s’est joint à des danses traditionnelles avec des cloches aux chevilles, parlait couramment les langues locales et donnait une messe où il mélangeait le catholicisme avec les coutumes et les croyances animistes de la région, se sont répandues bien au-delà du Timor oriental.

Les donateurs étrangers, les touristes et les travailleurs humanitaires qui ont fait la randonnée de trois heures sur le sentier raide et étroit de la jungle menant au village de Kutet ont été accueillis par le prêtre grand-père qui était souvent entouré d’enfants rieurs jouant à la marelle dans des uniformes assortis. Dans de nombreuses photographies de Topu Honis prises par des visiteurs et mises en ligne, des jeunes filles sont vues à côté de Daschbach, sur ses genoux ou avec son bras tirant leurs petites épaules contre lui.

Certains visiteurs sont restés sur la montagne pendant des semaines, voire des mois, tellement impressionnés par ce qu’ils ont vu qu’ils ont envoyé des dizaines de milliers de dollars pour soutenir le refuge ou payer des bourses d’études universitaires.

Jan McColl, qui a aidé à financer Topu Honis, a déclaré qu’elle avait été dévastée après qu’elle et un autre donateur australien de longue date, Tony Hamilton, se soient envolées pour le Timor oriental et ont demandé à Daschbach s’il était un pédophile.

“Il a dit oui. Voilà qui je suis. Et cela a toujours été le cas », a déclaré McColl, ajoutant qu’il avait répondu calmement tout en continuant à déjeuner. «Alors, nous nous sommes juste levés et avons quitté la table. Nous étions absolument désemparés.

Hamilton a déclaré que l’échange était discordant et surréaliste, et il a eu du mal à en comprendre le sens tout en continuant à soutenir certains des enfants. Lui et McColl ont donné des affidavits.

«Je pense que d’une manière folle, il reconnaît que ce qu’il a fait est un crime», a-t-il déclaré. «Mais il concilie cela d’une manière ou d’une autre avec le bien qu’il a fait.

Le scandale mondial des abus sexuels par le clergé qui secoue l’Église catholique depuis plus de deux décennies, a conduit à des milliards de dollars de colonies et à la mise en place de nouveaux programmes visant à prévenir de nouveaux abus. Mais les experts ont vu un nombre croissant de victimes se manifester dans des pays en développement comme Haïti, le Kenya et le Bangladesh, où les prêtres et les missionnaires déployés par des ordres religieux opèrent souvent avec peu ou pas de surveillance. Même s’ils sont pris, ils subissent rarement des conséquences. Pour certains, l’idée de jamais emprisonner un prêtre, quel que soit le crime, semble blasphématoire.

De nombreux partisans au Timor oriental insistent sur le fait que les accusations portées contre Daschbach sont des mensonges et font partie d’un plus grand complot visant à reprendre le refuge et d’autres biens, y compris un pensionnat en bord de mer. Après l’ouverture du procès, des dizaines de femmes et d’enfants, pour la plupart, ont attendu à l’extérieur de la salle d’audience, pleurant alors que l’ex-prêtre leur faisait signe au revoir depuis un véhicule.

«Les responsables de l’application de la loi doivent voir lequel est le meilleur: omettre une personne ou éliminer l’avenir de plusieurs?» a déclaré Antonio Molo, un des sceptiques, qui craint que des centaines d’enfants ne perdent une chance d’avoir une vie meilleure si Daschbach est parti.

Bien que le Vatican ait agi rapidement pour enquêter et renvoyer le prêtre lorsque des accusations ont été portées il y a trois ans, l’archidiocèse local était plus accommodant.

Il a accepté de le placer en résidence surveillée informelle dans une église de la ville de Maliana. Mais Daschbach se déplaçait toujours avec une relative facilité, notamment en prenant un ferry de nuit pour l’enclave d’Oecusse où il est retourné au domicile des enfants, exaspérant les accusateurs et leurs familles. Bien qu’il ait été démis de ses fonctions sacerdotales, les médias locaux ont rapporté qu’il avait continué à célébrer la messe pendant son séjour.

Monseigneur Marco Sprizzi, ambassadeur du Vatican au Timor oriental, a souligné que Daschbach ne devrait pas être autorisé à être parmi les enfants, mais a déclaré que l’Église ne pouvait pas grand-chose maintenant.

«Une fois défroqué … il n’est plus prêtre. Il ne fait pas partie du clergé », a-t-il dit. «Et, bien sûr, cette maison pour enfants n’était pas – depuis le début – n’appartenait pas à sa congrégation religieuse. Il l’a fait tout seul, et c’était en son propre nom.

Zach Hiner, directeur exécutif du réseau américain des survivants des victimes d’abus par les prêtres, ou SNAP, a déclaré que l’église avait la responsabilité morale de faire plus et aurait dû rappeler Daschbach aux États-Unis avant de le laïciser.

«Nous craignons pour les enfants vulnérables auxquels il peut encore avoir accès», a-t-il déclaré.

Mais Daschbach a toujours un fort soutien au sein des factions de l’église, localement.

À la fin de l’année dernière, l’archevêque de Dili a limogé le président de la «Commission Justice et Paix» de l’église et s’est publiquement excusé à la suite de la publication d’un rapport nommant les victimes et laissant entendre que les procureurs, la police et les ONG enquêtant sur les allégations avaient abusé sexuellement des accusateurs eux-mêmes. , en effectuant des examens médico-légaux. Le rapport alléguait également la traite des êtres humains, faisant référence à sept accusateurs qui avaient été transférés dans une maison sûre.

Les anciens donateurs et les accusateurs ont été scandalisés, affirmant que le rapport mettait la vie de ceux qui se sont manifestés en danger. Des menaces de violence ont été lancées contre quiconque s’exprime contre Daschbach.

L’ex-prêtre fait face à 14 chefs d’abus sexuels sur des enfants, un chef de pornographie juvénile et un chef de violence domestique. Il est également recherché aux États-Unis pour trois chefs de fraude par fil liés à l’un de ses donateurs basés en Californie, qui l’a accusé dans une affaire judiciaire d’avoir violé un accord visant à protéger les personnes sous sa garde. Un Interpol Avis rouge a été délivré internationalement pour son arrestation.

Les accusateurs qui se sont entretenus avec AP ont décrit des abus systématiques et des comportements inappropriés, notamment Daschbach surveillant régulièrement les douches des filles. Ils ont dit que tous les enfants avaient enlevé leurs vêtements et se tenaient ensemble autour d’un grand bassin d’eau en béton à l’extérieur, le prêtre nu allant de fille en fille se lavant les cheveux et jetant de l’eau sur leurs parties intimes. Ils ont dit qu’il avait également pris des photos d’eux nus alors qu’ils jouaient sous la pluie, et que certaines filles se sont fait dire qu’il ne voulait pas qu’elles portent de sous-vêtements.

Ses accusateurs ont dit qu’ils étaient remplis d’espoir lorsqu’ils sont arrivés au refuge. Pour la première fois, ils avaient, avec beaucoup d’autres, des vêtements propres, du temps pour jouer et une emphase sur l’école. Plus important encore, ils avaient de la nourriture. Les repas étaient basiques mais réguliers.

L’adoration et le respect pour le missionnaire américain blanc étaient si imposants que les accusateurs ont dit qu’ils ont fait ce qu’il voulait sans aucun doute.

L’une d’entre elles s’est souvenue de son arrivée au refuge encore désemparée après la mort de son père et a déclaré que le prêtre l’avait violée la même nuit. Elle a dit qu’il avait continué à le faire fréquemment pendant tout le temps où elle était là.

Elle a dit qu’il verrouillerait la porte et tirerait les rideaux, lui disant qu’ils devaient faire attention et que personne ne pouvait le savoir. Elle a dit qu’il choisissait généralement de jeunes enfants, mais pour ceux comme elle qui approchaient de la puberté, Daschbach faisait preuve de prudence.

«Il se retirait et disait:« Je dois arrêter, sinon tu seras enceinte »», dit-elle.

Maintenant, les accusateurs disent qu’ils ont du mal à comprendre comment quelqu’un qui semblait si gentil et altruiste pouvait leur demander de faire des choses qui semblaient si mauvaises.

«Quand j’étais victime de violence, je me disais: ‘Est-ce que c’est comme le paiement?’», A déclaré un accusateur. «C’est ce que je calculais dans ma tête… ‘ça doit être le prix que je dois payer pour en faire partie.’ Vous savez, comme ces petites robes brillantes que ces filles portent à l’église. Ce n’est pas gratuit. C’est le prix. »

Le journaliste d’Associated Press, Raimundos Oki, a contribué à ce rapport depuis le Timor oriental.

Contactez l’équipe d’enquête mondiale d’AP à Investigative@ap.org