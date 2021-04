Un photographe montre que la crise climatique est déjà là

Kadir van Lohuizen / NOOR

Norberto Hernandez et sa femme, Olga, ont été exilés sur l’île de Sucunguadup, qu’ils ont eux-mêmes augmentés en utilisant du corail. Le Kuna Yala (San Blas) du Panama se compose d’une longue et étroite bande de terre et d’un archipel de 365 îles, dont 36 sont habitées. En raison de l’élévation du niveau de la mer, les Kunas doivent évacuer vers le continent.

Pendant une grande partie de la dernière décennie, Kadir van Lohuizen utilise la photographie pour tenter de documenter la crise climatique et d’explorer ce qu’elle signifie pour l’avenir. Depuis une rencontre fortuite au Panama lors d’un voyage de reportage, le photojournaliste néerlandais a documenté les effets de l’élévation du niveau de la mer à travers le monde. Travaillant en étroite collaboration avec des scientifiques et en apprenant beaucoup sur les migrations humaines et les marées, van Lohuizen a réussi à prouver visuellement ce que tant d’experts avertissent depuis des années: nos côtes sont en danger. Son travail, qui couvre 11 pays, a été utilisé dans des présentations pour les Nations Unies et au sommet de Paris sur le climat, et a été transformé en une série télévisée, un livre et plusieurs expositions. Un actuellement en vue à New York, Marée montante, souligne comment la ville insulaire sera affectée par les changements à venir. Son livre, Après le déluge, offre un aperçu complet du changement climatique au ralenti qui se produit sur tous les continents – et comment il affecte les personnes qui y vivent. Alors que certains pays se sont montrés aptes à adopter des politiques avant-gardistes, y compris des stratégies de relocalisation, beaucoup refusent de reconnaître l’élévation du niveau de la mer comme autre chose qu’un problème régional. Le travail de Van Lohuizen souligne clairement le lien intime entre la civilisation et la mer, mettant le spectateur au défi de réfléchir de manière plus critique à l’avenir.

New York vu depuis les marais autour de la rivière Hackensack dans le New Jersey, 2018.

Saviez-vous que ce projet prendrait tant de vies? J’ai commencé cela en 2011-2012, comme une petite histoire. J’examinais la migration contemporaine dans les Amériques, voyageant par voie terrestre pendant un an de la pointe du Chili à la pointe du nord de l’Alaska, en regardant pourquoi les gens migraient. Alors que j’interviewais des gens sur les îles San Blas au Panama, ils m’ont dit: “Nous sommes évacués parce que le niveau de la mer monte. » J’étais un peu perplexe parce que, vous savez, je leur parle du fond de la mer, comme six pieds sous le niveau de la mer. C’était il y a 10 ans, et je savais que l’élévation du niveau de la mer était un problème qui se poserait, mais je ne savais pas que c’était déjà un problème. J’ai commencé à rechercher différentes régions du monde, s’il y avait une urgence ailleurs également. Le grand défi était de savoir comment visualiser quelque chose qui n’est pas encore visible? Alors, comment faire pour que cela devienne une image forte que les gens comprendront? Cela impliquait pas mal de recherches, car je voulais trouver des régions au-delà desquelles les gens pourraient se rendre compte que c’est déjà un problème, comme dans les pays du Pacifique ou du Bangladesh. Je voulais vraiment aborder ce sujet au niveau mondial. Je pensais en fait que je fermais le projet en 2015, car j’avais l’impression de commencer à me répéter. Combien d’îles, ou combien de côtes érodées pouvez-vous montrer? C’était une collaboration au départ avec le New York Times, puis c’est devenu une exposition, qui a voyagé et est allé au sommet sur le climat à Paris, et finalement j’ai été approché par la télévision publique néerlandaise. Cela m’a permis de retourner dans certains des endroits où j’ai été, et j’ai parfois retrouvé les mêmes personnes. J’ai beaucoup travaillé avec des scientifiques. J’ai dû absolument adapter mes méthodes de travail très tôt dans l’histoire, car vous savez, normalement, en tant que photographe, vous travaillez avec la lumière. J’ai très vite découvert que, si je voulais le visualiser, je devais travailler avec les marées. Si vous voyez que la terre est déjà inondée à marée haute, il est un peu moins difficile d’imaginer ce que cela signifierait si la mer remontait en permanence de trois pieds ou six pieds. Ce n’est pas beaucoup. Et ce n’est pas une question de savoir si le niveau de la mer monte. C’est la question de savoir quand.

Une marée royale à Miami Beach, dans laquelle l’eau de la rue traverse la digue mal entretenue d’Indian Creek et traverse le système de drainage.

Quand les gens décident-ils de déménager? Vous supposeriez que le problème devient vraiment urgent lorsque l’eau est en permanence dans votre maison, mais cela commence beaucoup plus tôt. Si l’eau de mer inonde la terre et ne recule souvent pas, les gens ne peuvent plus cultiver, car le sol est salin et l’eau potable devient saumâtre. C’est une raison suffisante pour déménager. Souvent, cela n’est pas coordonné par le gouvernement, mais ce sont les gens eux-mêmes qui prendront cette décision. Et vers où les gens déménagent-ils? Vont-ils dans les villes? Vont-ils dans d’autres pays? Ça dépend où tu es, non? Si vous êtes dans les États insulaires du Pacifique, comme les îles Marshall ou Kiribati, il n’y a nulle part où aller, car il ne se trouve pas à plus de trois ou cinq pieds au-dessus du niveau de la mer. Non seulement les gens ne savent pas où s’installer, mais ils ne savent pas où ils auront le pays où s’installer. Si vous devez déménager, vous devenez, en fait, un réfugié climatique, surtout si vous devez traverser la frontière. Et ce n’est tout simplement pas abordé au niveau international, ce qui est un peu fou. Si vous essayez d’obtenir l’asile quelque part pour des raisons climatiques, il n’y a aucune chance qu’il vous soit accordé. Ceci est généralement considéré comme un problème national ou local. Le Bangladesh a donc un problème et les Pays-Bas ont un problème, mais ce n’est pas réglé au niveau international.

Le bord de la calotte glaciaire près de Kangerlussuaq, au Groenland, et les rivières d’eau de fonte, juillet 2018.

L’élévation du niveau de la mer est un aspect de la crise climatique, mais évidemment, c’est beaucoup plus large. Je ne sais pas dans quelle mesure on en parle aux États-Unis, mais beaucoup de gens fuient l’Amérique centrale parce qu’il n’y a plus d’eau, ou ils ne peuvent plus cultiver, ils perdent leurs terres. Soit dit en passant, ces gens sur ces îles au Panama sont toujours là. C’était le programme du gouvernement de déménager, et cet argent a soudainement disparu. Ils sont autochtones et n’ont pas la plus haute priorité du gouvernement panaméen. C’était donc intéressant à voir. J’ai remarqué qu’au début, quand j’étais là-bas, les gens me disaient qu’ils déménageaient et qu’ils hésitaient à le faire, ce qui est évident, n’est-ce pas? C’est un message très difficile pour quiconque, si on vous dit que vous devez quitter la terre de vos ancêtres: laissez tomber votre vie, allez dans des terres plus élevées où vous devez apprendre à devenir agriculteur, où vous êtes toujours pêcheur. Quand je suis revenu [later], cela semblait très compliqué. Les gens étaient plutôt impatients de partir à l’époque, car ils estimaient que cela devenait trop dangereux.

Une mère et sa fille à Bainpara, leur ancien village au Bangladesh. Certaines maisons subsistent, mais la plupart ont été avalées par le cyclone Ali en 2009.

Vous avez beaucoup travaillé sur les conflits, les migrations et ces problèmes sociaux très complexes au fil des ans. Est-ce très différent de couvrir la crise climatique? Je pense qu’ils deviennent les mêmes. Nous savons que l’une des principales raisons du conflit syrien était au départ la pénurie d’eau. Si vous voyez ce qui se passe au Sahel, et ailleurs, c’est souvent lié à la crise climatique. Et puis, si al-Qaïda ou Daech ou quiconque intervient, cela change en quelque sorte l’histoire, mais ils sont si souvent liés les uns aux autres. Au cours de ce projet, avez-vous vu des solutions ou des stratégies mises en œuvre, où vous vous êtes dit, d’accord, peut-être que nous avons dépassé ce point de basculement, mais peut-être que tout n’est pas perdu? J’espère avoir été en mesure de donner une sorte de point de vue équilibré. Beaucoup de gens me demandent, cela a dû être très déprimant au Bangladesh, et vous savez, en fait, ce n’est pas le cas, car les gens prennent des solutions en main. Ils ont vécu avec l’eau toute leur vie. Ils savent ce qui se passe et ils s’adaptent. J’ai rencontré beaucoup de gens qui ont déjà déménagé cinq ou neuf fois. Et puis, si ce n’est plus durable là où ils se trouvent, ils déménageront dans les grandes villes. Il y a de la résilience. Il n’y a rien de nouveau à propos de l’élévation du niveau de la mer. La grande différence, c’est que cela prenait des centaines d’années, voire des milliers d’années, et maintenant cela se produit en deux générations. Cela rend les choses très différentes. Avant que les Néerlandais ne soient si bien protégés par des digues, les gens construisaient simplement des collines dans le pays pour s’assurer que leur maison était sèche, ou ils déménageaient dans une autre région. Surtout dans les pays occidentaux, nous avons perdu notre capacité d’adaptation. Nous considérons une ville comme New York ou Miami ou Amsterdam, qu’elle doit rester là où elle est. Et évidemment, nous avons affaire à une population beaucoup plus importante maintenant. Le commissaire Delta aux Pays-Bas a demandé à l’une des grandes sociétés d’ingénierie en 2018 de se pencher sur le pire des cas. Et le pire des scénarios, en gros, est que si rien n’est fait, et si nous n’atteignons pas la réduction des températures mondiales dans l’Accord de Paris, le niveau de la mer aux Pays-Bas pourrait augmenter entre trois et neuf pieds d’ici la fin. du siècle. Ça fait 80 ans. Si vous êtes né aujourd’hui, c’est quelque chose dont vous allez probablement être témoin. Aux Pays-Bas, nous pouvons peut-être gérer trois pieds, mais nous ne pouvons pas faire face à six pieds ou neuf pieds. Il y a donc des plans très farfelus sur ce que les Pays-Bas devraient faire pour se protéger, mais il semble souvent que le plan réaliste le plus récent soit la délocalisation. Imaginer que des villes comme Amsterdam, ou Rotterdam, qui est le plus grand port d’Europe, puissent être abandonnées est un concept très difficile.

Seagate, New York, à côté de Coney Island, est très vulnérable à l’élévation du niveau de la mer.

Je pense que c’est également très problématique à New York. Ce n’est pas vraiment avant l’ouragan Sandy que les gens ont même commencé à considérer le niveau de la mer et à le prendre au sérieux, et l’investissement a encore été très lent. Nous sommes huit ans, neuf ans après Sandy, et pour ce qui est de quelque chose de réel qui se passe physiquement, il n’y a presque rien. Beaucoup peut être fait, évidemment. Les Néerlandais ont prouvé que l’on pouvait vivre dans un pays en dessous du niveau de la mer, mais c’était un investissement très élevé, et il a fallu des siècles pour le créer, dans ce qui est encore un tout petit pays. La majeure partie de la côte est des États-Unis n’est pas protégée. Pire encore, les habitants des îles-barrières. Un bien immobilier très, très précieux existe sur une île-barrière, mais vous ne devriez pas vivre sur la barrière, car une barrière est censée bouger, être touchée par les tempêtes et former un tampon pour protéger la terre. Le facteur temps est un énorme problème. Le Bangladesh est l’un des rares pays à s’être lancé dans un vaste plan directeur pour protéger ses régions côtières, qui s’appelle Delta Plan 2100. C’est un plan intéressant car il ne s’agit pas seulement de construire des digues et de protéger les terres, mais aussi de déterminer où les gens devront peut-être déménager, et s’ils doivent déménager, vous devez leur fournir de nouveaux moyens de subsistance. C’est très intéressant. Je n’ai pas inclus dans le projet les Pays-Bas au départ, car je cherchais des régions ou des pays dans le monde où il y avait une urgence, et les rues d’Amsterdam ne sont pas inondées. Avec la crise climatique, nous pensons toujours que ce ne sera pas aussi grave que prévu, mais il n’y a pas une seule raison pour laquelle c’est correct, car chaque rapport scientifique qui sort est en fait un tableau plus sombre. Je me demande souvent, comment est-ce possible? Et une réponse à cela est peut-être que nous sommes dans notre zone de confort, non? Nous avons grandi avec le fait que l’économie se développe et que vos enfants auront probablement une vie meilleure que nous. Nous devons faire des sacrifices, ce qu’aucun de nous n’aime. Alors, vous savez, prenez un ou deux pas en arrière et faites des compromis pour vous assurer que les prochaines générations vont toujours bien, ce qui est un concept difficile très différent pour nous.