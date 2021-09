Un pacte historique pour protéger la forêt amazonienne montre peu de progrès

Lorsque les présidents des nations amazoniennes d’Amérique du Sud se sont rencontrés dans la ville de Leticia, en Colombie, dans la jungle, il y a deux ans, pour discuter de la manière de mieux protéger la plus grande forêt tropicale du monde, ils ont signé un accord historique qui laissait espérer que la déforestation diminuerait.

Le Pacte de Leticia visait à favoriser l’utilisation durable des forêts et le reboisement, à restaurer les terres dégradées, à améliorer le partage d’informations et l’utilisation de données satellitaires pour surveiller la déforestation et les incendies de forêt, et à autonomiser les femmes et les groupes autochtones.

Mais depuis que sept chefs d’État ont accepté le plan, sous le regard des dirigeants autochtones, ses engagements sont restés en grande partie non tenus, avec peu de preuves d’efforts de protection et de restauration des forêts en cours comme résultat direct du pacte, ont déclaré les critiques.

Alors que la déforestation continue d’augmenter en Amazonie, le plan n’a pas non plus réussi à attirer de nouveaux financements importants, ont-ils déclaré.

Julia Jacobin, chercheuse à l’Institutor Sociambiental, une organisation à but non lucratif brésilienne travaillant dans la région amazonienne, a déclaré que ce qui s’était passé depuis la signature de l’accord ne revenait à « rien », les organisations à but non lucratif et d’autres organisations demeurant les principaux moteurs de la protection des forêts et efforts de coordination dans la région.

Sandra Vilardy, professeure adjointe à l’Université colombienne de Los Andes et responsable d’un observatoire sur les parcs nationaux, a déclaré que les partisans de l’accord avaient « de bonnes intentions et que la Colombie a fait preuve de leadership ».

“Mais le pacte ne s’attaque pas aux problèmes fondamentaux de la déforestation”, a-t-elle déclaré, l’exploitation minière illégale, l’expansion de l’élevage de bétail et des fermes, et le trafic de drogue étant toujours répandus.

Un mineur travaille dans une mine d’or illégale dans une zone de préservation de l’environnement dans la forêt amazonienne, à Itaituba, dans l’État de Para, au Brésil, le 3 septembre 2021 [File: Lucas Landau/Reuters]

Les différences politiques entre les gouvernements, les changements de dirigeants nationaux, les motivations économiques contradictoires et les distractions liées au COVID-19 ont tous contribué à l’échec du pacte à progresser de manière significative, ont déclaré les analystes.

Mais le manque d’action peut avoir des conséquences importantes à la fois pour les efforts de dernière minute pour protéger la nature en voie de disparition rapide et pour endiguer le changement climatique incontrôlable, qui alimente des incendies de forêt, des inondations, des sécheresses et des tempêtes de plus en plus dommageables dans le monde.

« Avancer de manière décisive »

Trois mois après que le pacte de Leticia a été approuvé par sept pays qui abritent le bassin amazonien – Brésil, Équateur, Colombie, Pérou, Bolivie, Guyane et Suriname – les dirigeants ont créé un “plan d’action” pour mettre en œuvre ses 52 points.

Puis, près d’un an après la signature de l’accord, les responsables des ministères de l’Environnement et des Affaires étrangères des pays amazoniens se sont à nouveau rencontrés en ligne.

Ils ont signé une autre déclaration pour « avancer de manière décisive » et « réaffirmer » leurs engagements antérieurs envers la protection de l’Amazonie, décrivant le pacte comme un « jalon dans la coopération régionale ».

Dans le cadre du pacte, un protocole sur la gestion des incendies de forêt en Amazonie, visant à améliorer la coordination des interventions en cas de catastrophe et la surveillance par satellite, a été lancé en mai 2021, en grande partie en réponse aux incendies de forêt au Brésil et en Bolivie en 2019.

Mais il y a peu d’autres signes de progrès tangibles malgré la fanfare et les engagements renouvelés, ont déclaré les écologistes.

Le pacte original de cinq pages a des objectifs qui ne peuvent pas être clairement mesurés, ont-ils déclaré, et manque de calendrier clair, ainsi que de détails sur la façon dont le financement serait assuré et comment les pays travailleraient ensemble.

Une vue aérienne montre des bûches coupées dans la forêt amazonienne près de Porto Velho, dans l’État de Rondonia, au Brésil, le 14 août 2020 [File: Ueslei Marcelino/Reuters]

L’Organisation du traité de coopération amazonienne (ACTO) – un organisme intergouvernemental de huit nations amazoniennes créé en 1995 – est répertorié dans le pacte en tant que groupe désigné pour aider à coordonner les travaux.

ACTO n’a pas répondu aux demandes d’informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du pacte et les fonds alloués.

Le ministère brésilien de l’Environnement n’a pas non plus répondu à une demande de commentaires.

Le ministère colombien de l’Environnement a déclaré qu’aucun porte-parole n’était disponible pour commenter les progrès réalisés dans la mise en œuvre du pacte.

Stockage du carbone

La forêt amazonienne joue un rôle vital dans la régulation du climat de la Terre en absorbant et en stockant le dioxyde de carbone qui chauffe la planète, libéré lorsque les gens et les industries brûlent des combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz.

La lutte contre la déforestation croissante en Amazonie est cruciale pour protéger les systèmes naturels de maintien de la vie sur la planète, ont déclaré les scientifiques.

La forêt tropicale, qui abrite plus de 30 millions de personnes, dont environ 1,5 million d’Autochtones, fournit environ 40 pour cent de l’eau douce de l’Amérique latine, par exemple.

Mais selon l’organisation à but non lucratif Amazon Conservation, dans la plupart des neuf pays du bassin amazonien, dont la Bolivie, le Pérou, la Colombie, l’Équateur et le Brésil – qui abrite la plus grande partie de la forêt tropicale – la déforestation augmente.

Les pertes sont principalement dues au déboisement pour l’expansion de l’élevage de bétail et de la culture du soja au Brésil et en Bolivie, afin de répondre à la demande mondiale croissante de produits à base de bœuf et de soja.

Un camion chargé de grumes coupées dans une zone de la forêt amazonienne est vu près de Porto Velho, dans l’État de Rondonia, au Brésil, le 17 septembre 2019 [File: Bruno Kelly/Reuters]

La déforestation est également due à l’exploitation forestière illégale, à l’extraction d’or et, en Colombie et au Pérou, au déboisement pour planter des cultures illégales de coca.

Les efforts pour endiguer les pertes ont été difficiles, la forêt continuant de disparaître même dans les aires protégées de Colombie, fer de lance du pacte.

« Dans les parcs nationaux de Colombie, où se trouve la forêt amazonienne, il y a une augmentation de la déforestation dans certaines régions. Les chiffres ne mentent pas », a déclaré Vilardy, de l’Université de Los Andes.

« Il y a un fossé entre les intentions politiques et ce qui se passe réellement sur le terrain », a-t-elle déclaré, exhortant les pays possédant la forêt amazonienne à travailler ensemble pour améliorer les systèmes de renseignement afin de lutter contre l’exploitation forestière illégale.

Maria Espinosa, avocate du groupe de campagne Amazon Frontlines, a déclaré que le pacte de Leticia n’avait produit aucune «réalisation significative», avec une déforestation croissante et des incendies de forêt toujours évidents dans la région.

“Le pacte est une sorte de déclaration d’intentions”, a-t-elle déclaré.

« Mais en effet, il ne crée ni les conditions ni les actions concrètes [to curb forest loss] et ne prend pas en compte ou ne considère pas l’approche ou la façon dont les peuples autochtones pensent ou gouvernent.

Jacomini, de l’Instituto Sociambiental du Brésil, a déclaré que les différences idéologiques entre les pays amazoniens – en particulier depuis l’élection du président brésilien de droite Jair Bolsonaro – avaient également rendu la coopération difficile.

Fonds limités

Lors de sa signature, le Pacte de Leticia indiquait que les ressources financières devaient être « augmentées » pour assurer sa mise en œuvre mais ne fournissait pas d’estimation globale des besoins.

Jusqu’à présent, le financement international a été limité.

Depuis que sept chefs d’État ont signé le pacte de Leticia en 2019, ses engagements sont restés en grande partie non tenus, avec peu de preuves d’efforts de protection et de restauration des forêts en cours comme résultat direct du pacte, ont déclaré les critiques. [File: Luisa Gonzalez/Reuters]

En mars, la Banque interaméricaine de développement (BID) a lancé le Fonds pour le développement durable et la bioéconomie de l’Amazonie, soutenu par 20 millions de dollars en « capital d’amorçage », pour aider les pays à promouvoir le développement durable, l’agriculture et le tourisme en Amazonie.

Le président de la BID, Mauricio Claver-Carone, a prédit que le fonds pourrait recevoir jusqu’à 1 milliard de dollars de dons, y compris du secteur privé.

Il a déclaré à la Fondation Thomson Reuters que la banque « met en place une unité de mise en œuvre pour atteindre les objectifs du pacte » et prévoit de fournir plus de détails lors des prochaines négociations climatiques de l’ONU COP26 en Écosse en novembre.

« L’avenir de l’Amazonie est extrêmement important à la fois pour les nombreuses communautés locales diverses de la région et pour la population mondiale, donc obtenir des résultats rapides a été une priorité absolue pour ma nouvelle administration », a déclaré Claver-Carone, qui est devenu chef de la BID il y a près d’un an.

Pour sa part, le Fonds vert international pour le climat (FVC) de plusieurs milliards de dollars, créé pour aider les pays en développement à lutter contre le réchauffement climatique, a qualifié le pacte de « révolutionnaire ».

Jusqu’à présent, cependant, le FVC n’a approuvé aucun projet ni décaissé de fonds directement liés à l’accord depuis sa signature.

Le GCF a déclaré qu’il était impliqué dans le fonds de bioéconomie de la BID et envisageait également une proposition de 133 millions de dollars visant à protéger environ 35 millions d’hectares (86,5 millions d’acres) de forêt tropicale en Bolivie, au Brésil, en Colombie, en Équateur et au Pérou sur six ans.

Mais « nous n’avons pas actuellement de projets approuvés qui incluent la coordination régionale qui est une caractéristique du pacte », a déclaré Simon Wilson, responsable de la communication du GCF.

Rachel Biderman, vice-présidente principale pour les Amériques chez Conservation International, une organisation mondiale de protection de la nature, a déclaré qu’elle pensait que le pacte avait attiré “une attention politique bien nécessaire sur les problèmes de l’Amazonie et de la déforestation”.

L’accord “a suscité plus d’intérêt et de financement des donateurs pour soutenir le travail en Amazonie”, a-t-elle déclaré.

En juillet dernier, Conservation International a reçu près de 19 millions de dollars du gouvernement français pour conserver 73 millions d’hectares (180 millions d’acres) de forêt d’ici 2025, l’argent allant aux peuples autochtones et à d’autres communautés de sept pays amazoniens, a-t-elle ajouté.

Intérêts « incompatibles »

Le président colombien Ivan Duque, qui a dirigé le pacte, a pris soin de souligner l’accent mis par son gouvernement sur la protection de l’environnement et des forêts – alors même que la Colombie reste le cinquième exportateur mondial de charbon et signe de nouveaux contrats pétroliers et gaziers pour augmenter ses réserves d’énergie et de devises étrangères. .

D’autres pays de la région amazonienne, dont l’Équateur et le Pérou, dépendent également fortement du pétrole et de l’exploitation minière pour soutenir leurs économies.

Cela signifie qu’il existe une tension inhérente entre les priorités économiques et la préservation de l’Amazonie, ont déclaré les analystes.

“Tous les pays de la région parient, de manière très significative, sur l’exploration pétrolière et minière en Amazonie”, a déclaré Espinosa.

Mais “les activités extractives sont totalement incompatibles avec les actions visant à prévenir le changement climatique”.

Au Brésil, la politique environnementale de Bolsonaro a conduit à l’expansion de la culture du soja et de l’élevage de bétail, poussant la frontière agricole plus profondément dans la forêt tropicale, ont déclaré des écologistes.

Le leader indigène Francisco Hernandez, qui vit dans la région amazonienne du Pérou, a déclaré qu’il avait entendu parler du Pacte de Leticia pour la première fois sur les réseaux sociaux, mais qu’il n’avait vu aucune preuve de progrès.

Il a dit qu’il était « inquiétant » que lui et d’autres dirigeants n’aient pas été informés ou impliqués dans les réunions et la planification du pacte.

« Nous n’avons rien vu. C’est nous qui vivons ici et connaissons le mieux les besoins et les problèmes de nos territoires », a-t-il déclaré.

Cet article a été produit par la Fondation Thomson Reuters, la branche caritative de Thomson Reuters, qui couvre la vie de personnes du monde entier qui luttent pour vivre librement ou équitablement.