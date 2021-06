UN chief: Desertification and drought destabilize the well-being of 3.2 billion people

“Humanity is waging a relentless and self-defeating war against nature. Biodiversity is decreasing, greenhouse gas concentrations are increasing and our pollution is from the most remote islands to the highest peaks ”, Secretary General António Guterressaid, adding: “We must make peace with nature”.

Defend the “best ally”

The senior UN official said that while “the earth can be our greatest ally”, now it “is suffering”.

Land degradation harms biodiversity and promotes infectious diseases, such as COVID-19[feminine , d’émerger, a-t-il expliqué.

« La restauration des terres dégradées éliminerait le carbone de l’atmosphère… aiderait les communautés vulnérables à s’adapter au changement climatique… et cela pourrait générer 1 400 milliards de dollars supplémentaires de production agricole chaque année », a expliqué M. Guterres.

Et surtout, la restauration des terres est “simple, peu coûteuse et accessible à tous”, a-t-il ajouté, la qualifiant de “l’un des moyens les plus démocratiques et les plus favorables aux pauvres d’accélérer les progrès vers la Objectifs de développement durable(ODD)”.

Inverser la production des terres, sauver les écosystèmes

Pour répondre à une demande toujours croissante de nourriture, de matières premières, de routes et de maisons, les humains ont modifié près des trois quarts de la surface de la terre, au-delà des terres gelées en permanence.

Éviter, ralentir et inverser la perte de terres productives et d’écosystèmes naturels maintenant est à la fois urgent et important pour une reprise rapide de la pandémie et pour garantir la survie à long terme des personnes et de la planète.

La restauration des terres dégradées apporte une résilience économique, crée des emplois, augmente les revenus et augmente la sécurité alimentaire, selon l’ONU.

De plus, il aide la biodiversité à récupérer et emprisonne le carbone, tout en atténuant les impacts du changement climatique et en soutenant une reprise verte après la pandémie de COVID-19.

« Cette année marque le début de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes», a rappelé le Secrétaire général, appelant chacun à « placer une terre saine au cœur de toute notre planification ».

Les graves répercussions de la désertification

Audrey Azoulay, directrice générale de l’Organisation pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO ) souligné« l’impact dramatique » que la désertification a sur « nos héritages environnementaux communs », constituant une « menace considérable » pour la santé des communautés, la paix mondiale et le développement durable.

Ayant contribué à l’effondrement de la biodiversité et favorisé les zoonoses – des maladies qui passent de l’animal à l’homme -, elle a qualifié la désertification de “un autre rappel” que la santé humaine et celle de l’environnement sont “profondément imbriquées”.

La désertification et la sécheresse aggravent également la pénurie d’eau, à un moment où deux milliards de personnes n’ont toujours pas accès à l’eau potable, a déclaré Mme Azoulay, ajoutant que “plus de trois milliards pourraient être confrontés à une situation similaire d’ici 2050”.

Citant le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, elle a déclaré que d’ici 2030, le phénomène devrait entraîner la migration de 135 millions de personnes dans le monde d’ici 2030.

« Ces migrations et privations sont à leur tour source de conflits et d’instabilité, démontrant que la désertification est aussi un défi fondamental à la paix », a-t-elle souligné.

Regarder vers l’avant

Soulignant que « travailler ensemble est crucial », le chef de l’UNESCO a affirmé qu’un progrès durable ne peut être réalisé sans la participation de tous, « en particulier des plus jeunes ».

« Ensemble, construisons un avenir durable pour que les terres fertiles du passé ne deviennent pas des déserts vidés de leurs populations et de leur biodiversité », a-t-elle conclu.