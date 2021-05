UN chief calls for global partnership to fight COVID, climate change and achieve SDGs

The world needs a global partnership to beat COVID-19[feminine, atteindre le Objectifs de développement durable et lutter contre le changement climatique, a déclaré le secrétaire général de l’ONU dans un message vidéo pour la journée d’ouverture du sommet P4G 2021 à Séoul, en République de Corée.

le Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) vise à stimuler les partenariats basés sur le marché et à rallier l’action politique et privée de haut niveau. Il rassemble des chefs d’État, des PDG et des dirigeants de la société civile autour d’un programme d’action commun pour mobiliser les investissements pour un impact tangible.

L’écart d’émissions

António Guterres a déclaré que bien qu’il y ait des engagements pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050, il reste “beaucoup à faire” pour fermer l’écart d’émissions et atteindre les ODD.

Il a réaffirmé son appel à tous les principaux émetteurs de présenter de nouvelles Contributions déterminées au niveau national, s’engager à zéro émission nette d’ici 2050 et, « plus important encore », mettre en place des politiques et des programmes pour atteindre cet objectif.

« S’attaquer de front au changement climatique aidera à protéger les personnes les plus vulnérables de la prochaine crise tout en maintenant une reprise riche en emplois après la pandémie », a-t-il déclaré, rappelant que la première priorité en ce moment est d’arrêter les plans de nouvelles centrales à charbon et de phase- hors de l’utilisation du charbon d’ici 2040.

Sur cette note, le Secrétaire général a félicité le gouvernement de la République de Corée d’avoir annoncé qu’il mettrait fin à tout financement international du charbon et a encouragé d’autres entités gouvernementales et du secteur privé à faire de même.

UN News / Conor Lennon Sustainable Development Goals (SDGs) banners in front of the United Nations headquarters in New York. September 20, 2019.

Funding and adaptation gaps

Mr. Guterres also expressed concern about “funding and adaptation gaps”. He said developed countries had yet to honor the annual $ 100 billion pledge to support climate action efforts and support vulnerable communities already suffering the consequences of global warming.

He also explained that one in three people in the world is still not sufficiently covered by early warning systems, and that women and girls, who represent 80% of people displaced by the climate emergency, are still often excluded from decisions to deal with the climate crisis.

“We urgently need a breakthrough in adaptation and resilience,” he added, calling on all donor countries to significantly step up their financial commitments.

In his message, the UN chief stressed the importance of financing “tomorrow’s infrastructure” by supporting developing countries in a just transition to sustainable energy and a circular economy while helping them to diversify their economies.

“In short, we need a global partnership for green, inclusive and sustainable development,” he stressed.

A common goal

Mr Guterres warned there was no global partnership if some were to ‘struggle to survive’ and said this was true for COVID and vaccine distribution as well as the climate emergency.

“In this quest, the Republic of Korea is a leading partner,” he said, praising the government for its net zero commitment for 2050 and Korea’s Green New Deal.

He stressed that if governments adopt the same goals, there will be an opportunity for a true partnership that will allow us to “meet the greatest challenge of our lives”.