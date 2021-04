UN chief at the Indigenous Forum: “ Prioritizing inclusion and sustainable development ”

And as their languages ​​and cultures remain under constant threat, indigenous peoples have suffered a severe blow. COVID-19[feminine pandémie.

«Un groupe déjà vulnérable risque d’être laissé encore plus loin», averti Secrétaire général António Guterres.

De plus, leur manque de participation à la prise de décision a souvent conduit à négliger ou à ignorer leurs besoins spécifiques.

«Alors que nous travaillons pour nous remettre de la pandémie, nous devons donner la priorité à l’inclusion et au développement durable qui protège et profite à tous», a déclaré le haut responsable de l’ONU.

Exploité et attaqué

Les terres des peuples autochtones sont parmi les plus riches en biodiversité et en ressources du monde, ce qui a conduit à une exploitation accrue, à des conflits pour les ressources et à une mauvaise utilisation des terres, a déclaré le chef de l’ONU.

«La violence et les attaques contre les dirigeants autochtones et les femmes et les hommes qui travaillent pour défendre les droits des peuples autochtones sur les terres, les territoires et les ressources se sont considérablement accrues», a-t-il ajouté.

M. Guterres a exhorté chacun à «faire mieux» pour promouvoir des lois et des politiques inclusives et participatives avec des institutions fortes et responsables qui garantissent la justice pour tous; et «promouvoir et défendre» le droit à la santé des personnes et de l’environnement.

«Nous devons mettre en œuvre les Nations Unies Déclaration sur les droits des peuples autochtones», A-t-il souligné, ajoutant qu’elles sont« indispensables à la réalisation du Objectifs de développement durable (ODD), et leurs voix doivent être entendues ».

Le Secrétaire général a rappelé la nécessité d’assurer «une participation égale et significative, une pleine inclusion et une autonomisation» en vue de la réalisation des droits de l’homme et des opportunités pour tous les peuples autochtones.

Mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination

Président de l’Assemblée générale Volkan Bozkir, a souligné que dans la préparation de la prochaine pandémie, «nous devons impliquer les communautés autochtones qui sont plus à risque de développer des maladies infectieuses en raison de la destruction des écosystèmes par les industries extractives et le changement climatique», a-t-il déclaré.

Et comme les peuples autochtones sont les gardiens de plus de 80% de la biodiversité mondiale, ils doivent être inclus dans la lutte contre la crise climatique, a déclaré M. Bozkir.

«Les décideurs doivent refléter la population qui est gouvernée par les décisions prises», a-t-il déclaré. «C’est la seule approche qui mettra fin à la stigmatisation, à la discrimination et aux menaces culturelles, et améliorera l’accès aux services vitaux tels que l’éducation, les soins de santé et la justice».

La force de la diversité

Soulignant le «lien intrinsèque entre langue et identité», le Président de l’Assemblée a encouragé chacun à utiliser le Décennie internationale des langues autochtones, qui débutera l’année prochaine, pour en faire largement la promotion.

Notre force réside dans notre diversité – Président de l’Assemblée générale

«Notre force réside dans notre diversité. Si nous ne parvenons pas à réaliser cela, nous échouerons non seulement les communautés autochtones, mais tout le monde, partout », a déclaré le responsable de l’ONU.

Les violations de la législation relative aux droits de l’homme doivent cesser

La présidente du Forum, Anne Nuorgam, a déclaré que la violence contre les peuples autochtones, ainsi que contre les défenseurs des droits humains autochtones, est une «préoccupation majeure».

Elle a déclaré que sur au moins 331 défenseurs des droits humains avaient été tués en 2020; les deux tiers travaillaient sur les droits environnementaux et les droits des peuples autochtones.

Et dans le cas des femmes autochtones assassinées, «l’écrasante majorité de ces crimes» reste impunie.

Mme Nuorgam a affirmé que ces atrocités «ne se produisent pas dans le vide».

«Alors que les gouvernements criminalisent de plus en plus les activités des organisations de peuples autochtones et utilisent la législation antiterroriste pour endommager et mettre fin à leur activisme des droits humains, nous assistons à une forte augmentation de la violence contre les défenseurs autochtones des droits humains», a-t-elle attesté.

«Cela doit cesser», a-t-elle déclaré, les mettant en vedette comme des violations manifestes du droit international des droits de l’homme qui «rendent nos sociétés moins stables, moins sûres et moins égales».