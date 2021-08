Un avertissement de code rouge sur les dangers du changement climatique et une catastrophe mondiale imminente

Le Secrétaire général António Guterres (à gauche) discute de l’état de la planète avec le professeur Maureen Raymo de l’Université Columbia à New York. Décembre 2020. Crédit : UN Photo/Eskinder Debebe

NATIONS UNIES, 09 août (IPS) – Un rapport historique sur les dangers du changement climatique prédit un avenir dévastateur pour le monde dans son ensemble. Rédigée par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et publiée le 9 août, l’étude est décrite par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres comme un « code rouge pour l’humanité » – un cri de ralliement avant une catastrophe mondiale imminente.

« Les sonnettes d’alarme sont assourdissantes et les preuves sont irréfutables : les émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de combustibles fossiles et de la déforestation étouffent notre planète et mettent des milliards de personnes en danger immédiat. Le réchauffement climatique affecte toutes les régions de la Terre, de nombreux changements devenant irréversibles », prévient Guterres.

Il dit que le seuil internationalement convenu de 1,5 degrés Celsius est dangereusement proche. « Nous courons un risque imminent d’atteindre 1,5 degré à court terme. Le seul moyen d’éviter le dépassement de ce seuil est d’intensifier d’urgence nos efforts et de suivre la voie la plus ambitieuse. Nous devons agir de manière décisive maintenant pour maintenir 1,5 en vie. »

Les récents changements climatiques dans le monde – y compris les ravages causés par les incendies de forêt dans 13 États des États-Unis, ainsi que la Sibérie, la Turquie et la Grèce, les fortes pluies et les graves inondations dans le centre de la Chine et de l’Allemagne, les sécheresses en Iran, à Madagascar et dans le sud de l’Angola – mettent en garde contre un avenir désastreux à moins qu’il n’y ait des changements dramatiques dans nos modes de vie.

Les dangers imminents menacent également les espèces animales et végétales, les récifs coralliens, les calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique occidental, et projettent une élévation du niveau de la mer qui menace l’existence même des petits États insulaires en développement (PEID) qui peuvent être effacés du visage de la terre.

Les 10 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre sont la Chine, les États-Unis, les 27 membres de l’Union européenne (UE), l’Inde, la Russie, le Japon, le Brésil, l’Indonésie, l’Iran et le Canada.

L’étude prédit que les températures mondiales moyennes augmenteront probablement de 1,5 degré Celsius ou 2,7 degrés Fahrenheit et continueront de se réchauffer pendant encore 10 ans. À ce stade, près d’un milliard de personnes dans le monde pourraient faire face à des vagues de chaleur potentiellement mortelles au moins une fois tous les cinq ans.

Les sauveteurs retirent des villageois des eaux de crue de la ville de Xingyang, dans la province chinoise du Henan. Crédit : OMM

Dans le contexte d’un climat mondial en évolution rapide, les risques liés à l’eau figurent en tête de liste des catastrophes naturelles ayant causé les pertes humaines les plus élevées au cours des 50 dernières années, selon un nouveau rapport de la Organisation météorologique mondiale (OMM) publié le 20 juillet.

Selon un rapport de Cable News Network (CNN), les scientifiques affirment que le seul moyen d’éviter d’atteindre ce point de non-retour et d’éviter des dommages encore plus catastrophiques est de réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro.

On s’attend à ce que 260 millions de personnes aux États-Unis « connaissent des températures élevées d’au moins 90 degrés d’ici la fin de la semaine alors qu’une nouvelle vague de chaleur s’installe sur certaines parties du pays ».

Nafkote Dabi, responsable de la politique climatique chez Oxfam, évoque les répercussions du changement climatique dans « un monde en partie en feu, en partie en train de se noyer et en partie affamé ».

Le rapport est « le signal d’alarme le plus convaincant à ce jour pour que l’industrie mondiale passe du pétrole, du gaz et du charbon aux énergies renouvelables. Les gouvernements doivent utiliser la loi pour imposer ce changement urgent. Les citoyens doivent utiliser leur propre pouvoir politique et leurs propres comportements pour pousser les grandes entreprises et les gouvernements polluants dans la bonne direction. Il n’y a pas de plan B’.

Lorsqu’on lui a demandé si l’ONU était sur la bonne voie dans sa lutte contre les aléas du changement climatique, le Dr Shilpi Srivastava, chercheur à l’Institute of Development Studies (IDS), a déclaré à IPS : « L’ONU doit exhorter fortement les pays riches à contribuer substantiellement vers le financement climatique, en particulier vers l’adaptation et la gestion des pertes et dommages.

Elle a déclaré que l’organisme mondial devrait encourager ses pays membres à veiller à ce que les politiques d’adaptation et d’atténuation, y compris la réalisation de zéro émission nette, soient justes et inclusives, et ne nuisent pas indûment à ceux qui sont en première ligne du changement climatique.

Elle a également souligné que le rapport intervient au milieu d’une autre année de fortes vagues de chaleur, de sécheresses, d’inondations, d’incendies de forêt et d’événements extrêmes qui affectent les communautés du monde entier.

« Les résultats devraient nous rappeler que nous devons de toute urgence accorder la priorité au soutien à ceux qui sont les plus défavorisés et subissent déjà les pires impacts du changement climatique ».

“Nous avons besoin justice climatique transformatrice pour les personnes à travers le monde qui ont été marginalisées et exclues de la prise de décision sur les impacts et les interventions. Nous devons parler des pertes et des dommages pour les communautés vulnérables et devons tenir les gouvernements responsables de la mise en œuvre de programmes qui apportent des changements significatifs et positifs dans la vie des personnes les plus touchées par le changement climatique. »

Elle a déclaré que les dirigeants réunis à la COP26 (à Glasgow en novembre) doivent écouter la science et prendre des mesures décisives pour maintenir les combustibles fossiles dans les sols. En parallèle, ils doivent veiller à ce que les politiques d’atténuation et d’adaptation soient justes et inclusives.

« Les solutions techniques ne nous mèneront pas très loin et peuvent perpétuer les systèmes d’iniquité et d’injustice sous la forme de déplacements et accaparements de terres, ce à quoi nous assistons déjà au nom des solutions « vertes » », a-t-elle prévenu .

« Les décideurs politiques doivent reconnaître les réalités locales des personnes vivant dans les endroits les plus vulnérables de la planète et s’assurer que leurs expériences vécues, leur voix et leurs connaissances comptent dans la prise de décision. Notre crise mondiale de la biodiversité et du climat nécessite une action, mais une action qui s’attaque aux causes profondes des crises – la pauvreté, les inégalités et la marginalisation », a-t-elle déclaré.

Des réfugiés à Minawao, dans le nord-est du Cameroun, plantent des arbres dans une région qui a été déboisée en raison du changement climatique et de l’activité humaine. Crédit : UNHCR/Xavier Bourgois

Pendant ce temps, Guterres a déclaré que 2021 “doit être l’année de l’action”, car il a appelé à un certain nombre “d’avancées concrètes”, avant que les pays ne se réunissent pour la COP26 – la 26e session de la Conférence des Parties (COP26) à la Convention-cadre des Nations Unies sur Changement climatique (CCNUCC).

« Les pays doivent soumettre de nouvelles contributions déterminées au niveau national (CDN) ambitieuses qui ont été conçues par l’Accord de Paris. Leurs plans climat pour les 10 prochaines années doivent être beaucoup plus efficaces. »

« Nous sommes déjà à 1,2 degré et en hausse. Le réchauffement s’est accéléré au cours des dernières décennies. Chaque fraction de degré compte. Les concentrations de gaz à effet de serre sont à des niveaux records. Les catastrophes météorologiques et climatiques extrêmes augmentent en fréquence et en intensité. C’est pourquoi la conférence des Nations Unies sur le climat de cette année à Glasgow est si importante », a-t-il noté.

Guterres a également souligné que « la viabilité de nos sociétés dépend de l’union des dirigeants du gouvernement, des entreprises et de la société civile derrière des politiques, des actions et des investissements qui limiteront la hausse des températures à 1,5 degré Celsius. Nous le devons à toute la famille humaine, en particulier les communautés et les nations les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont les plus durement touchées alors qu’elles sont les moins responsables de l’urgence climatique actuelle ».

Les solutions sont claires, a-t-il soutenu, « Des économies inclusives et vertes, la prospérité, un air plus pur et une meilleure santé sont possibles pour tous si nous répondons à cette crise avec solidarité et courage. »

Toutes les nations, en particulier le G20 et les autres grands émetteurs, doivent rejoindre la coalition des émissions nettes zéro et renforcer leurs engagements avec des contributions et des politiques déterminées au niveau national crédibles, concrètes et améliorées avant la COP26 à Glasgow.

Le G20 comprend l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, le Mexique, la Russie, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis, plus les 27 membres de l’Union européenne (UE) .

Dabi d’Oxfam a déclaré que ces dernières années, avec 1°C de réchauffement mondial, il y a eu des cyclones mortels en Asie et en Amérique centrale, des inondations en Europe et au Royaume-Uni, d’énormes essaims de criquets pèlerins à travers l’Afrique, et des vagues de chaleur et des incendies de forêt sans précédent aux États-Unis et en Australie ? tous suralimentés par le changement climatique.

Au cours des 10 dernières années, plus de personnes ont été chassées de chez elles par des catastrophes climatiques extrêmes que pour toute autre raison ? 20 millions par an, soit une personne toutes les deux secondes.

Elle a souligné que le nombre de catastrophes liées au climat a triplé en 30 ans. Depuis 2000, l’ONU estime que 1,23 million de personnes sont mortes et 4,2 milliards ont été affectées par des sécheresses, des inondations et des incendies de forêt.

« Le 1% de la population la plus riche du monde, environ 63 millions de personnes, est responsable de plus de deux fois plus de pollution par le carbone que les 3,1 milliards de personnes qui constituent la moitié la plus pauvre de l’humanité », a déclaré Dabi.

Les gens qui ont de l’argent et du pouvoir pourront acheter une protection contre les effets du réchauffement climatique plus longtemps que les gens sans ces privilèges et ces ressources, mais pas pour toujours. Personne n’est en sécurité. “Ce rapport montre clairement que nous en sommes maintenant au stade où l’auto-préservation est soit un processus collectif, soit un échec”, a-t-elle ajouté.

Elle a dit que très peu de nations ? et aucune des nations riches du monde ? ont soumis des plans climatiques cohérents avec le maintien du réchauffement en dessous de 2°C, sans parler de 1,5°C. Si les émissions mondiales continuent d’augmenter, le seuil de 1,5°C pourrait être dépassé dès la prochaine décennie.

Le rapport du GIEC doit inciter les gouvernements à agir ensemble et à construire une économie mondiale plus juste et plus verte pour garantir que le monde reste à moins de 1,5°C du réchauffement. Ils doivent cimenter ça à Glasgow.

Les gouvernements des pays riches doivent tenir leur promesse de 100 milliards de dollars par an d’aider les pays les plus pauvres à faire face à la crise climatique ? Selon Oxfam, non seulement ils n’ont pas tenu leur promesse, mais les rapports sur leurs contributions sont d’autant plus exagérés. comme trois fois, déclara-t-elle.

