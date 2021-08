The UN to survivors, victims of terrorism: “You are not alone”

The event included keynote speeches, an interactive session led by leading victims’ rights advocates and a preview screening of the film “Surviving Terrorism: The Power of Connections”.

It comes as the world prepares to mark the 20th anniversary of the terrorist attack in New York and Washington, DC – killing 3,000 people and leaving countless injured and sick among the debris – and as eyes turn towards the rapidly evolving situation in Afghanistan.

pay homage

At the opening of the high-level event, Secretary General António Guterres paid tribute to the victims and survivors of terrorism – from New York to Baghdad to the front lines of conflict in Africa’s Sahel region.

“Since [2001], we have seen terrorism take new and previously unthinkable forms, killing and maiming thousands more around the world, destroying families and disrupting societies, ”he said, adding that religious and political extremism violent, xenophobia and racism have further increased the toll.

Recognizing the loneliness and isolation experienced by many survivors and families affected by terrorism, he said the COVID-19[feminine la pandémie et les restrictions de mouvement associées ont encore limité leur capacité à se connecter avec leurs proches.

Dans certains cas, la pandémie a également entraîné une perte de ressources essentielles nécessaires à la réadaptation.

Mettre en lumière le thème de la Journée internationale 2021 dans son message officiel, le chef de l’ONU a déclaré que la “connexion” est un agent de guérison crucial pour de nombreux survivants du terrorisme, les aidant à se sentir entendus et vus.

“Aujourd’hui, nous disons à toutes les victimes et survivants du terrorisme : vous n’êtes pas seuls,” il a dit.

Plateforme d’assistance

Dans les années qui ont suivi les attentats du 11 septembre, l’ONU et ses États membres ont intensifié leurs efforts pour défendre les droits des survivants du terrorisme et créer des plateformes de connexion, travaillant main dans la main avec la société civile, les associations de victimes et les victimes elles-mêmes.

L’Organisation a également pris des mesures pour mettre en place une solide architecture de lutte contre le terrorisme, chargée d’aider les États à élaborer et à mettre en œuvre des cadres efficaces de lutte contre le terrorisme conformément au droit des droits de l’homme.

Dans un geste historique, le Conseil de sécurité adopté résolution 1373 (2001), établissant le Comité des Nations Unies contre le terrorisme.

L’Assemblée générale a également adopté résolution 60/288, créant le Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, qui est réexaminé par les États membres tous les deux ans.

M. Guterres a déclaré vendredi que, malgré ces progrès, plus « une législation nationale et des plans d’assistance complets sont nécessaires de toute urgence » répondre aux besoins des victimes du terrorisme et de leurs familles.

Pour étendre son rôle de plate-forme de connexion entre les victimes, les survivants, les familles et les défenseurs, l’ONU lancera également son tout premier Congrès mondial des victimes du terrorisme, en décembre 2021.

Regarder vers l’avant

En ouvrant l’événement de haut niveau de vendredi, M. Guterres a souligné que le souvenir signifie non seulement honorer ceux qui ont perdu la vie, mais aussi espérer mieux comprendre la responsabilité commune de la communauté mondiale de prévenir de futures attaques terroristes.

Il a décrit des manières l’ONU s’emploie à assurer la sécurité des personnes et à désamorcer les récits des terroristes, notamment en s’attaquant aux « conditions propices à la propagation du terrorisme et en soutenant les efforts visant à tenir les auteurs responsables de leurs actes ».

En juin, le deuxième Conférence de haut niveau des chefs de la lutte contre le terrorisme conclu au milieu des appels à une attention redoublée à la réponse de plus en plus sophistiquée du terrorisme à la pandémie de COVID-19.

Autour de la journée

La Journée internationale fait suite à un débat du Conseil de sécurité sur la menace permanente que représentent les groupes terroristes et le tout premier organe indépendant déclaration sur le rôle de la technologie dans la protection des soldats de la paix de l’ONU face aux menaces asymétriques.

Il vient aussi quelques jours après une Réunion d’urgence sur l’Afghanistan, au cours de laquelle le haut responsable de l’ONU a appelé la communauté mondiale à faire en sorte que ce pays ne soit plus jamais utilisé comme plate-forme ou refuge pour les terroristes.

Ces dernières semaines ont également vu une attention accrue portée aux dangers du terrorisme décalage en ligne, aussi bien que appels croissants pour une convention globale globale sur le terrorisme international.