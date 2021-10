Sur une île du Pacifique, la Russie teste son plan de bataille sur le changement climatique

Mais il y a des signes que la Russie révisera ses plans pour être plus ambitieux. Le projet de stratégie climatique du gouvernement demande à la Russie de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 79 % d’ici 2050. Contribuer de manière significative à la lutte mondiale contre le changement climatique, note le document, favoriserait « une image positive de la Russie dans le monde, stimulant le développement des relations commerciales extérieures.

La Russie apportera probablement ses propres exigences au sommet sur le climat de Glasgow. Ils comprennent la reconnaissance internationale des projets de capture de carbone réalisés en Russie et le traitement du nucléaire et de l’hydroélectricité comme « verts » au même titre que l’énergie éolienne et solaire, ont déclaré des responsables. On espère même que les pays occidentaux assoupliront les sanctions pour récompenser la Russie d’avoir adopté une position plus constructive.

“Un ennemi commun s’unit”, a déclaré M. Peskov, l’envoyé du Kremlin. « La Russie possède une série de clés pour résoudre le problème du réchauffement climatique, qui est très difficile à résoudre sans nous. »

Pourtant, la position émergente de la Russie a aussi un côté plus dur : l’idée que l’Europe et les États-Unis, avec leurs villes côtières de faible altitude, ont plus à perdre que la Russie, qui voit des avantages au commerce et à l’agriculture dans le dégel de l’Arctique et les températures plus chaudes.

« À long terme, il ne fait aucun doute que nous sommes les bénéficiaires en matière de changement climatique », a déclaré M. Peskov. (Il n’a aucun lien avec Dmitri S. Peskov, le porte-parole du Kremlin.)

Conserver les combustibles fossiles

À Sakhaline, le plan du gouvernement régional pour la neutralité carbone montre que les responsables essaieront de maintenir leurs industries de combustibles fossiles existantes aussi longtemps que possible. L’île est l’une des plus grandes plaques tournantes du Pacifique pour la production de pétrole et de gaz, avec des investisseurs tels que Royal Dutch Shell et ExxonMobil.

Aleksandr Medvedev, cadre du géant de l’énergie d’État Gazprom, a promis lors de la conférence de Sakhaline le mois dernier que le gaz naturel aurait « une importance clé dans le bouquet énergétique mondial, même à la fin de ce siècle ».