Sur le dos de la pandémie, la militarisation de l’Amérique latine prend de l’ampleur, avertissent les analystes

Réunion opérationnelle civilo-militaire au milieu de la rue au Chili, dans le cadre des actions pour contenir la pandémie de covid-19. Crédit: Ministère de la défense du Chili

NEW YORK, 17 novembre (IPS) – Pendant la pandémie de Covid-19, les forces armées d’Amérique latine ont assumé des tâches essentielles: fabriquer des équipements de protection, livrer de la nourriture et soigner les civils dans les hôpitaux. Dans au moins une douzaine de pays, des soldats ont été déployés pour appliquer des mesures de confinement, souvent par la force brutale, sur des populations composées de travailleurs informels largement pauvres.

Au Venezuela et en Bolivie, les forces armées ont également été utilisées pour réprimer l’opposition politique et pour consolider des gouvernements dont la légitimité démocratique est discutable.

Les observateurs de la situation en Amérique latine craignent que la militarisation permanente devienne la nouvelle normalité et qu’en l’absence d’institutions civiles adéquates, de nombreux gouvernements utilisent leurs forces armées pour fournir des services de base et réprimer leurs détracteurs en même temps. . La démocratie en Amérique latine, préviennent-ils, pourrait être réduite à rien de plus qu’une façade une fois la pandémie terminée.

L’Amérique latine mettra du temps à se remettre de la pandémie. Les gens se sentiront plus en insécurité et auront probablement moins confiance dans les gouvernements. Dans un grand nombre de pays, nous assisterons à un renforcement de la «démocratie tutélaire»,… dit Adam Isacson, directeur du programme de surveillance de la défense au Bureau de Washington pour l’Amérique latine (WOLA), une organisation de recherche et de défense des droits de l’homme dans les Amériques.

Dans les «démocraties tutélaires», selon le théoricien américano-polonais Adam Przeworski, les autorités civiles dirigent des gouvernements dans lesquels l’armée a le dernier mot.

Dans le contexte de l’Amérique latine, ces pseudo-démocraties pourraient s’imposer comme une forme de gouvernement. Isacson est particulièrement préoccupé par le Honduras et le Guatemala, où les présidents ont récemment démantelé les commissions internationales de lutte contre la corruption avec le soutien de l’armée, et El Salvador, où le président a tenté d’intimider les parlementaires en appelant l’armée à l’Assemblée législative plus tôt cette année.

La région, assaillie de taux de violence élevés etsystèmes de justice et de responsabilisation médiocres, devrait voir un 9,1% de baisse du PIB cette année, selon la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC).

Le déploiement d’armées en réponse aux catastrophes naturelles et aux urgences sanitaires est une pratique courante dans le monde entier. Aucune institution civile n’est en mesure de se mobiliser à une telle échelle. Les analystes conviennent cependant que l’inquiétude dans le contexte latino-américain est qu’en l’absence d’institutions civiles compétentes, l’armée continuera à jouer un rôle central une fois que l’urgence actuelle sera passée.

Depuis le début de la pandémie, des unités militaires ont été stationnées dans les zones urbaines de l’Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l’Équateur, du Salvador, du Honduras, du Mexique, du Pérou et du Venezuela pour effectuer des patrouilles, des postes de contrôle des hommes, fermer temporairement les frontières et , dans certains cas, de détenir des citoyens pour avoir enfreint les réglementations sanitaires. Au cours des premières semaines du verrouillage, les forces armées ont arrêté plus de 18 000 personnes au Pérou et des centaines au Salvador.

Bien que cette toile de fond puisse rappeler les dictatures militaires latino-américaines des années 1960, 1970 et 1980, la proéminence des forces armées aujourd’hui ne présage pas nécessairement de nouveaux coups d’État militaires, selon Kristina Mani, directrice des études latino-américaines à l’Oberlin College dans l’Ohio. et auteur du livre 2011 Démocratisation et transformation militaire en Argentine et au Chili: repenser la rivalité. Elle ne doute cependant pas que le rôle croissant des militaires dans les tâches civiles se coupe dans l’espace habituellement contrôlé par des gouvernements démocratiquement élus.

«Les forces armées entreprendront les tâches qui leur seront confiées par les autorités civiles, ce qui signifiera probablement qu’elles auront besoin de plus de ressources et auront une plus grande capacité à interroger les dirigeants civils,» dit Mani. «L’armée aura plus d’influence dans les pays où elle est déployée le plus largement».

Les forces de sécurité au Venezuela ont arrêté et poursuivi arbitrairement des journalistes, des agents de santé, des défenseurs des droits humains et des opposants politiques depuis la mi-mars 2020 dans le cadre d’un état d’urgence et d’alarme. déclarée en réponse à la pandémie, Rapports de Human Rights Watch.

En Bolivie, les restrictions ont été utilisées comme prétexte pour réprimer les manifestations politiques contre le gouvernement intérimaire de Jeanine Áñez, qui a illégalement assumé la présidence en novembre 2019 et reporté les élections présidentielles à deux reprises. Malgré la répression politique, Luis Arce, le candidat socialiste candidat au parti du président déchu, Evo Morales, a remporté les élections le 18 octobre.

Pendant le gouvernement d’Áñez, les militaires en Bolivie ont joué un double rôle en forçant les gens à rester chez eux et en les réduisant au silence. Il a également été utilisé pour réprimer les protestations et les manifestations, ?? dit Mani. «Ce double rôle, que les politiciens peuvent utiliser à leur avantage, est une source de préoccupation sérieuse.

Dans les ruines du néolibéralisme

De nombreux pays d’Amérique latine ont commencé leur cheminement démocratique actuel dans les années 80 et 90, à un moment où ils ont été contraints de mettre en œuvre des ajustements dits structurels ?? de sévères réductions des dépenses publiques ?? imposée par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Les niveaux de pauvreté dans la région sont restés largement inchangés, tandis que les inégalités de revenus ont fortement augmenté.

La violence urbaine liée au crime organisé et au trafic de drogue s’est intensifiée et la région est devenue l’une des plus violentes au monde. Les scandales de corruption impliquant des dirigeants politiques ont été la règle plutôt que l’exception: plus de la moitié des pays du sous-continent sont impliqués dans un seul cas, celui du conglomérat industriel brésilien Odebrecht.

Selon Brett Kyle, professeur adjoint de sciences politiques et membre du corps professoral du Bureau des études latino-américaines (OLLAS) de l’Université du Nebraska et auteur du livre qui sera bientôt publié Tribunaux militaires, relations civilo-militaires et bataille juridique pour la démocratie: la politique de la justice militaire, les institutions civiles d’Amérique latine ont une longue histoire d’échec, notamment en ce qui concerne la sécurité publique et le fonctionnement du système judiciaire. Plutôt que d’investir des ressources dans des structures institutionnelles de sécurité et de justice, explique Kyle, les gouvernements latino-américains ont utilisé leurs armées pour apporter des «solutions rapides».

Cette militarisation était déjà visible avant la pandémie.

Les 20 derniers mois offrent de nombreux exemples: le président du Guatemala, Jimmy Morales, s’est entouré de militaires en annonçant sa décision de fermer la Commission internationale contre l’impunité (CICIG) parrainée par l’ONU; Le Mexique a formé une garde nationale largement composée de militaires; Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a encouragé les célébrations du coup d’État militaire de 1964; Le Honduras a créé une nouvelle force de police qui a annulé les manifestations en décembre 2019; Le président du Salvador, Nayib Bukele, a amené l’armée à l’Assemblée nationale pour intimider les parlementaires; et les présidents de l’Équateur, du Pérou et du Chili, accompagnés de généraux en uniforme, ont annoncé la répression des manifestations.

Le Mexique, pays qui n’a jamais subi de dictature militaire, est un cas singulier. Le parti qui a gouverné le pays pendant 71 ans a tenu les forces armées à l’écart des affaires civiles. Depuis 2006, cependant, l’armée a entrepris des tâches de sécurité publique sous prétexte de contribuer à la lutte contre le crime organisé. Le président Andrés Manuel López Obrador a conféré des responsabilités encore plus larges aux militaires.

Bien que son gouvernement ait réduit les dépenses publiques actuelles de 75% cette année, l’armée construit le prochain grand aéroport et un train touristique. Il a également été chargé des opérations douanières. L’armée mexicaine assume un nombre croissant de tâches, bien qu’elle soit l’institution nationale le plus largement dénoncé pour son rôle dans les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées.

Selon un sondage d’opinion Latinobarómetro, la satisfaction à l’égard de la démocratie est passée de 44% en 2008 à 24% en 2018. Il n’y a pas de pays de la région où la majorité des citoyens sont satisfaits de cette forme de gouvernement, et au Brésil le niveau de satisfaction était aussi bas que neuf pour cent. La confiance dans l’armée diminue également, même si le niveau est toujours élevé par rapport à d’autres institutions: 44% en 2018. Et la pandémie semble avoir exacerbé le manque de confiance dans les gouvernements civils.

«Nous ne devrions pas voir ces tendances comme une raison pour que les militaires tentent soudainement de prendre le contrôle des gouvernements civils de la région,». fait valoir Kyle. «Ce que nous pouvons voir, cependant, sont des scénarios dans lesquels les chefs militaires considèrent les gouvernements civils comme incompétents et essaient d’assumer un rôle plus important dans la prise de décision.

Bien que les États-Unis soient intervenus directement ou indirectement au moins 41 fois pour changer de gouvernement en Amérique latine, soutenant souvent les coups d’État militaires, les experts conviennent que le rôle des États-Unis dans cette militarisation accrue est minime.

Si quoi que ce soit, l’impact du gouvernement du président Donald Trump sur cette vague de militarisation en Amérique latine a été par omission: son désintérêt pour soutenir les initiatives démocratiques a facilité, par exemple, pour le Guatemala et le Honduras la fermeture de leur lutte contre la corruption. commissions.

Parallèlement à la militarisation croissante dans la région, l’Amérique latine voit l’émergence de mouvements sociaux vigoureux. En 2019, des millions de citoyens en Bolivie, au Chili, en Colombie, en Équateur, au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua, au Pérou et au Venezuela sont descendus dans la rue pour dénoncer les dirigeants corrompus, appeler à la fin des mesures d’austérité et lutter pour des élections libres et véritablement démocratiques. .

?? Les vagues de protestation que nous avons vue en 2019 vont revenir et seront encore plus grands, en particulier parmi les populations qui se retrouveront au chômage ou sous-employées au milieu d’une profonde récession économique, ?? dit Isacson, avertissant que les manifestations de masse dans une région de plus en plus militarisée sont «une recette pour les troubles sociaux et les conflits».

Cette histoire était publié à l’origine par Equal Times