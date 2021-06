Stepping up the fight against HIV to end the AIDS ‘epidemic of inequality’ by 2030

“They are at the greatest risk of being left behind because AIDS is not just a health problem, but a broader development challenge,” said Volkan Bozkir, the three-day kick-off High level meeting on the continuation of the epidemic.

The road well traveled

While acknowledging that AIDS-related deaths have been reduced by 61% since the peak of 2004, Mr Bozkir warned that underinvestment has caused many countries to “fall short of the global targets set ago. five years ”, follow the international response.

In addition, the COVID-19[feminine les pandémies, les conflits et les urgences humanitaires ont entravé les progrès car les systèmes de santé sont soumis à une pression énorme et les services essentiels et les chaînes d’approvisionnement sont perturbés.

Et les catastrophes climatiques, répandues dans les zones à forte charge de VIH, présentent des risques supplémentaires pour les plus vulnérables, déclenchant la stigmatisation et la discrimination et isolant davantage les personnes déjà marginalisées.

« En termes simples : le sida est une épidémie d’inégalités », a-t-il précisé. « Si nous voulons mettre fin au sida d’ici 2030, nous devons mettre fin aux inégalités ».

Filles dans la ligne de mire du VIH

Rencontre avec des dirigeants mondiaux, des décideurs, des travailleurs de première ligne et d’autres, le chef de l’Assemblée a souligné la Décennie d’action, en disant : « Si nous voulons livrer le Programme de développement durable à l’horizon 2030, tous les États membres doivent s’engager à nouveau à mettre fin à l’épidémie de sida d’ici 2030 ».

« Mettre fin au sida est à la fois une condition préalable et le résultat de la mise en œuvre de la Objectifs de développement durable (ODD), il a dit.

L’année dernière, les femmes et les filles représentaient la moitié des personnes nouvellement infectées par le VIH dans le monde. Et six nouvelles infections à VIH sur sept parmi les personnes âgées de 15 à 19 ans en Afrique subsaharienne étaient des filles, a-t-il ajouté.

« C’est inacceptable », a-t-il déclaré, soulignant que chaque femme doit être libre d’exercer ses droits humains, de prendre ses propres décisions et d’être traitée avec dignité et respect.

Appelant une éducation de qualité « le fondement d’une société où les femmes se sentent en sécurité pour prendre la place qui leur revient sur le lieu de travail, la vie publique, la politique et la prise de décision », M. Bozkir a déclaré que les filles avaient besoin d’un accès égal à la salle de classe.

Galvaniser les efforts

Alors que le monde tient fermement à galvaniser l’action pour lutter contre la pandémie de COVID-19, le Président de l’Assemblée a déclaré que « maintenant » est le moment de « renouer avec nos objectifs pour 2030 et d’accélérer nos efforts pour mettre fin au sida d’ici 2030 ».

Il a exhorté les participants à écouter les voix des personnes touchées, des agents de santé et des épidémiologistes « qui ont tiré la sonnette d’alarme » et à prendre « des mesures urgentes » pour un accès égal au traitement afin d’éviter que les 12 millions de personnes, qui vivent maintenant avec VIH, de mourir de causes liées au sida

Résurgence de l’équilibre

Avertissement que les taux d’infection ne suivent pas la trajectoire autrefois promise, ONUSIDA Le chef Winnie Byanyima a déclaré : « Le sida n’est pas fini ».

« Un décès du sida à chaque minute est une urgence ! », a-t-elle souligné, prévenant qu’au milieu des retombées de la crise du COVID, « nous pourrions même assister à une résurgence de la pandémie », exhortant les participants à débloquer les routes vers un remède et à mettre fin aux inégalités « qui tuer”.

Cela nécessite des « changements audacieux », y compris un accès considérablement meilleur à de bons services médicaux.

« La science avance à la vitesse de la volonté politique », a-t-elle rappelé.

Ne lâche pas

Mme Byanyima a appelé à la fin des frais liés à la restructuration de la dette, arguant que les gouvernements les plus riches devraient « intensifier et non reculer » sur le financement des soins de santé pour les États à revenu faible et intermédiaire.

“Continuer le combat, la pression du pouvoir du peuple est la clé pour mettre fin aux inégalités et au sida”, a-t-elle déclaré, affirmant que la justice passe avant tout par les “efforts inlassables” de ceux qui insistent.

Mettre fin aux « injustices croisées »

La vice-secrétaire générale Amina J. Mohammed a salué ceux qui défendent la dignité humaine. Rappelant que les crises, telles que les pandémies, menacent de faire ressortir le pire chez les gens, elle a déclaré que les pandémies “prospéraient et élargissaient les lignes de fracture et les fractures de la société”.

Elle a également souligné la nécessité d’un financement prévisible pour l’éducation préventive et/ou les soins médicaux et psychologiques.

« Pour mettre fin au sida, nous devons mettre fin aux injustices croisées qui entraînent de nouvelles infections à VIH et empêchent les gens d’accéder aux services », a-t-elle déclaré.

“Arrêtez de blâmer, de faire honte”

La Messagère de la paix des Nations Unies, Charlize Theron, a convenu que « les populations vulnérables et clés » les plus susceptibles de devenir séropositives sont les moins susceptibles d’avoir accès aux services dont elles ont besoin pour survivre, ce qui, selon elle, « n’arrive pas par accident…[but] intentionally”.

“We need to stop blaming, shaming and discriminating against those in need and start creating enabling environments that offer real help and hope,” she said while pushing for “preventive services. , treatment and support… for the most vulnerable ”.