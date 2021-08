Senior UN official speaks of new hope for democratic Somalia

James Swan, United Nations Special Representative and Head of the United Nations Assistance Mission in Somalia (UNSOM), highlighted the progress made since the signing of the Electoral Implementation Agreement on May 27.

He also highlighted the outstanding challenges requiring urgent support from the global community, including a dire humanitarian situation exacerbated by droughts, floods and droughts. COVID-19[feminine pandémie et la menace de plus en plus grave posée par le groupe terroriste Al-Shabaab.

Les plans électoraux avancent

Après une période prolongée d’incertitude et de tensions accrues, les élections tant attendues en Somalie avancent maintenant, bien qu’un peu en retard”, a déclaré M. Swan aux ambassadeurs.

Notant que le Premier ministre Roble a fait preuve d’un leadership et d’une initiative solides pour faire avancer le processus, il a déclaré que le Conseil consultatif national a tenu des réunions régulières sur les questions clés liées à la mise en œuvre de l’accord électoral.

Des organes de gestion des élections aux niveaux fédéral et étatique ont également été créés, et le Comité national de sécurité électorale a commencé ses travaux.

Pendant ce temps, un comité de défense des droits – dont le président a également informé le Conseil jeudi – a également été nommé, en grande partie pour garantir que le quota convenu de 30 pour cent de représentation des femmes aux prochaines élections fédérales soit respecté.

Des mois de troubles

Les progrès décrits jeudi font suite à une crise politique au début de l’année, qui a menacé les progrès extrêmement fragiles de la construction de l’État en Somalie et a été évité de justesse.

Les pourparlers entre le gouvernement fédéral et les chefs des États membres fédéraux ont échoué en avril, et la Chambre du peuple du Parlement somalien a adopté une « loi spéciale » abandonnant le précédent accord électoral, conclu en septembre 2020.

Entre autres choses, la loi a cherché à prolonger les mandats des titulaires de charge actuels jusqu’à deux ans supplémentaires.

Cependant, l’opposition à ces changements a conduit à de violents affrontements fin avril, avec la Maison du peuple inverser sa loi spéciale le 1er mai et les dirigeants se réunissant pour désamorcer les tensions.

Des progrès supplémentaires sont nécessaires

Tout en louant les progrès accomplis, M. Swan a souligné la nécessité de progrès supplémentaires dans plusieurs domaines prioritaires, notamment des préparatifs plus intensifs et détaillés pour la sécurité électorale et la clarté des plans visant à garantir le quota de 30 % de femmes.

L’ONU travaille avec le bureau du Premier ministre et les comités de gestion des élections pour mettre en œuvre l’Accord du 27 mai et les préparatifs des élections, notamment par le biais d’un soutien technique et logistique et de la coordination des ressources financières internationales.

UN Photo / Manuel Elias James Swan, Special Representative of the Secretary-General and Head of the United Nations Assistance Mission in Somalia, briefs members of the Security Council on the situation in the country.

Donor funds

Recently, an agreement was signed with the Prime Minister’s office to ensure that donor funds provided by UN member states will be made available to Somalia’s electoral management bodies.

Mr Swan stressed that all this work must continue in order to effectively tackle the dire humanitarian situation in Somalia, which is increasingly exacerbated by the impacts of climate change – in particular cycles of drought and drought. flood – and the relentless threat of Al-Shabaab terrorist attacks.