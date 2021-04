See the health ‘opportunities’ in post-pandemic Papua New Guinea: a blog from the United Nations Resident Coordinators

A Resident coordinator Gianluca Rampollbelieves that public health communications and system strengthening, undertaken during the outbreak of the virus in PNG, will help put the “local health system on a better platform to fight future pandemics.”

Ahead of World Immunization Week which begins on April 24, he explains why.

“On Friday I received my first dose of COVID-19[feminine vaccin. C’est incroyable de penser que dans un peu plus d’un an depuis le QUI a déclaré COVID-19 pandémique, un vaccin a été développé et est administré ici en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG).

Bien sûr, je suis à Port Moresby et je reçois mon vaccin dans un hôpital privé. S’assurer que les vaccins sont disponibles pour les communautés à travers le pays sera le véritable test.

Atteindre les communautés éloignées

Pendant mon séjour en PNG, j’ai eu la chance de pouvoir voyager dans certains des paysages les plus uniques et les plus vulnérables de la planète. Lorsque je voyage, je me rappelle constamment à quel point certaines communautés de PNG sont vraiment éloignées.

North Fly est une zone de la province occidentale de la PNG, à la frontière de l’Indonésie. La région a été l’une des premières à signaler des cas de COVID et a maintenant l’un des plus grands comptes de cas de COVID-19 dans le pays.

Il abrite également certaines des communautés les plus difficiles d’accès de la région et accueille des demandeurs d’asile. Certaines communautés riveraines sont totalement inaccessibles pendant la saison sèche.

Au début de la pandémie, j’ai visité l’hôpital de Rumginae, un hôpital de référence situé à environ une heure de route de la principale ville de la région, Kiunga, pour parler avec le Dr Kevin Pondikou – le seul médecin de l’hôpital – et son personnel.

Le Dr Kevin nous a montré les magasins qui manquaient d’équipement de protection individuelle (EPI). Une nouvelle machine de diagnostic se trouvait dans une boîte car les restrictions de déplacement empêchaient le technicien de se déplacer pour l’installer.

Quelques semaines après cette visite, des collègues de UNFPA retourna à Rumginae. Une jeune femme est arrivée en état de choc. Elle avait mis au monde un bébé trois semaines plus tôt dans son village sans sage-femme ni assistance médicale.

Sa mère saignant abondamment, elle et sa mère ont marché pendant près d’un jour pour atteindre le poste de secours de Mougolou, d’où elle a été transportée par avion à Kiunga, puis emmenée à Rumginae où elle a reçu une transfusion sanguine.

Les prestataires de soins de santé comme l’équipe de Rumginae ont déployé leurs ressources pour traiter les patients avant même une augmentation du nombre de cas en février 2021. La prévention des complications graves du COVID est essentielle pour maintenir cet hôpital ouvert.

Équité vaccinale

Nous avons reçu 132 000 vaccins grâce au Installation COVAX. Malgré l’incroyable réussite en apportant un vaccin à tant de pays en développement en si peu de temps, cet envoi est arrivé trop tard pour les 91 personnes, dont l’un de nos collègues, décédée du COVID-19 en PNG jusqu’à la mi-avril. [see the WHO COVID-19 dashboard here for the latest figures] © UNICEF / Vatava Media The first COVID-19 vaccine delivery from the COVAX facility arrives in Papua New Guinea.

In addition, this shipment contained less than half of the 288,000 vaccines initially allocated to PNG. We must push for a better distribution of vaccines to the most vulnerable.

And it doesn’t end with a photoshoot at Jacksons Airport in Port Moresby. It ends when every person in this semi-island nation of 7.4 million people has had the choice of getting vaccinated.

Focus on opportunities

Reaching communities like Rumginae is of course a major challenge, but achievable. In 2018, WHO and Unicef vaccinated 3.1 million children against polio in just a few months after an outbreak was announced.

The challenge we have on our hands with COVID is that the virus and vaccine are new, leading to significant skepticism and hesitation about vaccines. As more and more young people are connected to the internet, the vaccine conspiracy is spreading like wildfire. Rumors reach these communities before we can.

However, focusing on the magnitude of this challenge ignores the opportunities. The public health information we share now – about how a virus spreads and how vaccines work – puts us and the local health system on a better platform to fight future pandemics.

We are building a vocabulary that will help us address existing challenges such as tuberculosis and HIV / AIDS.

Take the test

COVID response funding has been activated IMO and UNICEF to build water supply facilities in North Fly and to support the most vulnerable districts.

We have also demonstrated, regionally and globally, that PNG has friends all over the world who are ready and willing to lend their support. Development partners and the private sector donated tons of PPE, laboratory test kits and consumables, medical devices and personnel, and vaccines.

This pandemic is testing our ability to cooperate and I think it is a test that we will pass ”.