Se battre ou se cacher: la peur s’empare du Myanmar avec le retour des militaires aux commandes

Avec la prise soudaine du pouvoir par les généraux, le peuple du Myanmar est de nouveau dans la ligne de mire de l’armée – et de plus en plus isolé du monde. Bien que le putsch, dirigé par Gén. Senior Min Aung Hlaing, le chef de l’armée, était lui-même exsangue, l’armée a recouru à des tactiques familières dans les jours qui ont suivi: des dizaines d’arrestations, des passages à tabac par de mystérieux voyous, des pannes de télécommunications et, cette fois, des interdictions de médias sociaux visant Facebook, Twitter et Instagram. Une classe entière de personnes – poètes, peintres, journalistes et rapeurs parmi eux – est entrée dans la clandestinité.