Risky business: COVID-19 and workplace safety

The world of work has been turned upside down by COVID-19[feminine, et les effets seront vraisemblablement durables. Avant la pandémie, il y avait quelque 260 millions de travailleurs à domicile (sans compter les travailleurs domestiques ou de soins). L’Organisation internationale du travail (OIT) estimations ce chiffre aurait pu doubler, avec jusqu’à un travailleur sur trois travaillant à distance en Amérique du Nord et en Europe, et un sur six en Afrique subsaharienne.

Le déploiement des vaccins, principalement dans les pays développés, a augmenté les possibilités de retour sur le lieu de travail, mais de nombreuses entreprises et travailleurs ont manifesté le souhait de conserver un certain travail à domicile, après avoir constaté certains des avantages. Pour les employeurs, il s’agit notamment de minimiser le risque de contagion et de dépenser potentiellement moins pour des espaces de bureau coûteux, tandis que le personnel n’a plus à se déplacer entre le lieu de travail et le lieu de travail.

‘Si tu perds la tête, je suis juste là avec toi

Cependant, tandis que certains aiment faire du pain ou se promener lors d’une conférence téléphonique et utilisent le temps de trajet pour se livrer à de nouvelles activités, d’autres ont envie de revenir à une routine travail-vie plus structurée.

«Je me dis tous les jours que je suis reconnaissant d’avoir un travail avec des superviseurs et des collègues compréhensifs. Mais tout cela est difficile. Si vous êtes aussi une maman au travail qui perd la tête tous les jours, sachez que je suis là avec vous », déclare Paulina, une télétravailleuse basée à New York.

«J’ai présidé des réunions avec un ordinateur portable et des écouteurs sur un côté d’une minuscule cuisine de la ville de New York pendant que je préparais le déjeuner et que j’avais un bébé hurlant enroulé autour de mes chevilles. Bien que tout cela soit mignon une ou peut-être deux fois, les cris réguliers des enfants en arrière-plan ne peuvent être tolérés que si longtemps. Je devrais le savoir, car j’ai dépassé cette limite en juillet. “

Des histoires comme celle-ci expliquent pourquoi une récente étude Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), 41 pour cent des personnes qui travaillent à domicile se considèrent très stressées, contre 25 pour cent de celles qui travaillent sur place.

«Le moyen le plus efficace d’éliminer le risque de contagion dans un contexte de travail est, pour ceux qui peuvent le faire, le télétravail, déclare Joaquim Nunes, responsable de la santé et de la sécurité au travail à l’OIT, bien-être physique et mental des travailleurs ».

Étant donné que le télétravail restera probablement un facteur important dans l’emploi de nombreuses personnes, M. Nunes dit que les politiques liées au travail devront être mises à jour pour refléter la nouvelle réalité.

«Il y a de fortes chances que la montée du télétravail pendant la pandémie de COVID-19 change de façon permanente notre façon de vivre et de travailler. De nombreux gouvernements ont compris cela et examinent de nouveau les droits des employés travaillant à domicile. Par exemple, les entreprises devraient veiller à ce que les travailleurs ne se sentent pas isolés, tout en leur donnant le droit de se déconnecter, plutôt que d’être en ligne 24 heures sur 24 ».

Au Chili, une loi adoptée au début de mars 2020 répond en quelque sorte à certaines de ces préoccupations. La législation reconnaît le droit des travailleurs à distance de se déconnecter pendant au moins 12 heures consécutives sur une période de 24 heures. De plus, les employeurs ne peuvent pas exiger des travailleurs qu’ils répondent aux communications les jours de repos ou les jours fériés.

Une maison saine?

Au-delà de la question du confort et de la santé mentale, il y a une question de sécurité physique. On dit souvent que la plupart des accidents se produisent à la maison, donc, si c’est là que l’on passe une grande partie de la semaine de travail, les employeurs devraient-ils être responsables de s’assurer que les appartements ne sont pas des pièges mortels?

«Pour l’instant, il n’y a pas de réponse facile lorsqu’il s’agit de garantir un environnement de bureau à domicile adapté», déclare M. Nunes. «Cependant, nous pouvons dire que les mêmes principes qui s’appliquent à d’autres lieux de travail s’appliquent aux télétravailleurs, en ce sens que les employeurs ont une obligation générale de diligence, dans la mesure où cela est raisonnablement possible. Les employeurs ne peuvent pas contrôler le lieu de travail lorsque le personnel travaille à domicile, mais ils peuvent fournir des équipements ergonomiques aux travailleurs, tels que des chaises adaptées, et les aider à évaluer leurs propres risques et à apprendre comment maintenir des modes de vie sains. »

Le télétravail est également un défi pour les agences d’application, car les inspecteurs n’ont généralement pas libre accès aux espaces privés. Une solution pour garantir le respect de la législation pourrait être des inspections virtuelles, qui ont déjà lieu dans les pays nordiques sur une base volontaire. «Il s’agit d’inspecteurs du travail qui appellent par vidéo un travailleur à la maison et se voient montrer leur chaise de travail, leur bureau et leur éclairage», explique M. Nunes. «Ces inspections peuvent servir de moyen de surveiller le lieu de travail à domicile et de fournir des conseils, mais aussi soulever des problèmes de confidentialité compréhensibles».

Peurs de première ligne

Alors que les nouveaux télétravailleurs et leurs employeurs étaient aux prises avec leur nouvelle réalité, une grande partie de la main-d’œuvre mondiale n’avait d’autre choix que de se rendre sur un lieu de travail physique. Les difficultés rencontrées par les travailleurs de la santé ont été largement rapportées, mais les employés de plusieurs autres industries ont dû braver le trajet jusqu’au lieu de travail – parfois dans des trains et des bus bondés – et, souvent, interagir avec d’autres personnes, au risque considérable pour leur santé.

Aux États-Unis, ces craintes ont conduit à une action collective des travailleurs de Whole Foods, une filiale d’épicerie d’Amazon. Le 31 mars 2020, en réponse à la vue de leurs collègues testés positifs avec le COVID-19, les travailleurs ont décidé de faire appel à des malades et de demander un congé de maladie gratuit. coronavirus les tests et la prime de risque. Cela a été suivi en avril par des arrêts de travail dans certaines des plus grandes entreprises américaines, notamment Walmart, Target et FedEx.

Alors que les premiers conseils sur la protection et la prévention étaient axés sur des mesures telles que le lavage des mains, le port de masques et de gants et la distance physique, l’OIT s’est rapidement rendu compte qu’il fallait faire davantage pour résoudre les problèmes liés au travail.

«Sur le lieu de travail, il faut penser au-delà du simple travailleur individuel: tout l’environnement doit être protégé», explique M. Nunes. «Un exemple que beaucoup d’entre nous auront rencontré est celui des magasins et des supermarchés, où il est désormais courant de voir des séparateurs en PVC entre les caissiers et les clients. Les surfaces de travail sont également nettoyées beaucoup plus fréquemment, mais cela soulève d’autres préoccupations qui doivent être traitées, telles que le risque de problèmes de peau ou de problèmes respiratoires causés par les produits chimiques contenus dans les produits de nettoyage. “

Alors que des domaines tels que la santé et le commerce de détail sont aux prises avec ces problèmes depuis plusieurs mois, d’autres secteurs de l’économie pourraient bientôt s’ouvrir. Dans plusieurs pays, des plans sont en cours d’élaboration pour permettre la tenue de rassemblements d’un grand nombre de personnes, dans des lieux tels que des salles de concert et des cinémas, et, à l’approche de l’été dans l’hémisphère nord, l’éventail des activités touristiques autorisées devrait s’élargir.

Cependant, pour que cela se produise et pour que les économies s’ouvrent en toute sécurité, les gouvernements et les employeurs, en collaboration avec les travailleurs, devront s’assurer que les travailleurs de ces secteurs, et de tous les autres, sont en sécurité sur leur lieu de travail et confiants qu’ils ne le seront pas. être exposé à des risques inutiles, en particulier ceux liés au COVID-19.