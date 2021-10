Rising poverty, a “moral indictment of our time”: Guterres

Describe current levels of poverty as “a moral indictment of our time”, Secretary General António Guterres said the COVID-19[feminine La pandémie a fait des ravages dans les économies et les sociétés du monde entier, avec quelque 120 millions de personnes supplémentaires tombant dans la pauvreté l’année dernière.

« Une reprise déséquilibrée aggrave encore les inégalités entre le Nord et le Sud mondiaux », a déclaré M. Guterres. « La solidarité manque en action – juste au moment où nous en avons le plus besoin ».

Combattre deux batailles

La lutte contre la pauvreté doit aussi être une lutte contre les inégalités.

Le chef de l’ONU a déclaré que l’inégalité des vaccins avait permis aux variantes de COVID de muter et de “se déchaîner”, condamnant le monde à des millions de morts supplémentaires et prolongeant un ralentissement économique qui pourrait coûter des milliers de milliards de dollars.

« Nous devons mettre fin à cet outrage, lutter contre le surendettement et assurer la relance des investissements dans les pays qui en ont le plus besoin », a-t-il précisé.

« Mieux avancer »

M. Guterres a décrit une approche de relance mondiale à trois volets pour « Construire en mieux » qui commence par une volonté politique et des partenariats plus forts pour parvenir à une protection sociale universelle d’ici 2030.

Pour qu’une reprise transformatrice mette fin aux désavantages structurels endémiques et aux inégalités qui ont perpétué la pauvreté même avant la pandémie, le monde doit investir dans la reconversion professionnelle pour l’économie verte en croissance, selon le chef de l’ONU.

« Et nous devons investir dans des emplois de qualité dans l’économie des soins, ce qui favorisera une plus grande égalité et garantira que chacun reçoive les soins dignes qu’il mérite », a-t-il déclaré.

Élever les femmes

Le relèvement doit être inclusif afin de ne pas en laisser autant de côté, « accroissant la vulnérabilité de groupes déjà marginalisés et poussant les Objectifs de développement durable (ODD) toujours plus hors de portée », a ajouté M. Guterres.

« Le nombre de femmes vivant dans l’extrême pauvreté dépasse de loin celui des hommes. Même avant la pandémie, les 22 hommes les plus riches du monde avaient plus de richesses que toutes les femmes en Afrique – et cet écart n’a fait que s’accroître », a-t-il soutenu, ajoutant que « nous ne pouvons pas nous rétablir avec seulement la moitié de notre potentiel ».

Les investissements économiques doivent cibler les femmes entrepreneurs ; formaliser le secteur informel ; se concentrer sur l’éducation, la protection sociale, la garde d’enfants universelle, les soins de santé et le travail décent; et combler le fossé numérique, y compris sa profonde dimension de genre, a-t-il déclaré.

Créer une dynamique

Pour construire un monde résilient, décarboné et net-zéro, la reprise doit être durable, ce qui était le troisième point du chef de l’ONU.

Il a exhorté tout le monde à «écouter beaucoup plus» ceux qui vivent dans la pauvreté, à lutter contre les indignités et à «démanteler les obstacles» à l’inclusion, dans chaque société.

“Aujourd’hui et chaque jour, unissons-nous pour mettre fin à la pauvreté et créer un monde de justice, de dignité et d’opportunités pour tous.”

ILO / Marcel Crozet The majority of Malagasy live in extreme poverty.

Help in the field

In its message, the United Nations Development Program (UNDP) Chief Achim Steiner spoke of many initiatives underway to help communities build better.

In a context where “people living in poverty are hit hard by climate change”, he sharp at UNDP Strategic plan 2022-2025 as a “bold commitment to lift 100 million people out of multidimensional poverty”.

Describing access to renewable energy as a “vital lever” to create decent green jobs while reducing carbon emissions, Mr. Achim echoed UNDP’s ambitious commitment to work with partners to provide 500 million more people access to clean and affordable energy by 2025.

“Efforts like the UNDP Climate Promise are vital, helping 120 countries reduce their emissions while building the resilience of vulnerable communities” and also “helping to end poverty and shape a future that balancing the needs of people and the planet ”, he said.

Renewal of commitments

International Day can be trace dates back to October 17, 1987, when more than 100,000 people gathered at the Trocadéro in Paris – where the Universal Declaration of Human Rights was signed in 1948 – to honor the victims of extreme poverty, violence and hunger.

They proclaimed poverty a violation of human rights, affirmed the need to ensure respect for these rights and inscribed their commitments on a commemorative stone – replicas of which have been unveiled around the world, including in the garden of the headquarters of the United Nations in New York.

Since then, people have gathered every year on October 17 to show their solidarity with the poor.