Redressement vert au Mexique Un appel des citoyens

Source: BNEF New Energy Outlook 2020.

NEW YORK, 23 novembre (IPS) – Les alarmes mettant en garde contre l’inaction climatique retentissent depuis des années. Près d’un an après le début de la pandémie la plus dure et peut-être de la pire récession économique que ma génération ait connue, des voix d’experts du monde entier affirment que c’est l’occasion en or de faire quelque chose pour redresser notre cap et même de trouver une lueur d’espoir dans cette situation malheureuse, en finançant le reprise économique du COVID-19 avec un plan de relance vert.

Cette approche pourrait contribuer à faire évoluer l’humanité vers une croissance économique plus durable et vers une voie légèrement plus réalisable vers l’objectif de 1,5 ° C.

En tant que citoyen du monde inquiet, et plus particulièrement en tant que ressortissant mexicain qui comprend le changement climatique et se soucie de mon pays, je me demande comment le Mexique devrait faire face à sa propre reprise économique.

En ce qui concerne le Mexique, un argument suggère qu’étant donné son taux de pauvreté d’environ 40 pour cent (et environ 9 millions de citoyens supplémentaires pourraient être poussés dans la pauvreté en raison de la crise du COVID-19), et l’effondrement économique estimé à 8-10% en 2020, le pays ne peut pas se permettre de penser au changement climatique lors de l’élaboration de ses plans de relance; il doit d’abord se préoccuper de savoir comment sortir du fossé.

Les gouvernements peuvent choisir de dépenser les fonds du programme de relèvement de plusieurs manières et cela dépendra des circonstances spécifiques de chaque pays. Pourtant, il est juste de dire qu’indépendamment de ceux-ci, les gouvernements devraient viser des paquets qui stimulent davantage l’activité économique et créent des emplois, par exemple, de grandes infrastructures et des projets de transport en commun.

Heureusement pour l’humanité et pour notre environnement, «le développement des énergies vertes et des infrastructures peut être particulièrement efficace pour faire face à la baisse de la demande car ils peuvent créer un nombre relativement élevé d’emplois et jeter les bases d’une croissance durable à long terme», explique Stéphane Hallegatte , économiste principal du groupe de changement climatique de la Banque mondiale. En réalité, Les données de la Banque mondiale montrent que les projets verts comme l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables sont beaucoup plus efficaces pour la création d’emplois que les projets de combustibles fossiles.

La plupart des experts conviennent aujourd’hui que un plan de relance vert peut stimuler la reprise économique tout en luttant contre le changement climatique. Cette impulsion peut être attribuée au fait que nombre de ces projets sont des fruits à portée de main de la transition énergétique, ainsi qu’à une technologie qui, contrairement à ce qui était vrai lors des récessions passées, a fait baisser les coûts de l’énergie verte au point où, selon une étude de l’IRENA , plus de la moitié de la capacité d’énergie renouvelable ajoutée en 2019 était moins chère que celle produite par des sources de combustibles fossiles.

Un article de Bloomberg a également révélé que l’énergie solaire photovoltaïque ou l’énergie éolienne terrestre est désormais la source la moins chère de nouvelle production d’électricité en vrac dans les pays qui représentent les deux tiers de la population mondiale et 85% de la demande d’électricité. Il a également découvert que le coût de stockage de l’électricité est maintenant la moitié de ce qu’il était il y a seulement deux ans. De plus, nous savons aujourd’hui que investir dans les énergies renouvelables crée environ 2,5 fois plus d’emplois par dollar que les projets de combustibles fossiles.

Par conséquent, le dilemme perçu entre le passage au développement vert et le développement économique est, aujourd’hui, une fausse dichotomie.

Les pays du monde entier ont déjà engagé une grande partie de leurs programmes de récupération dans la transition énergétique. Selon le Suivi de la politique énergétique, une initiative lancée par six grands organismes de recherche énergétique, depuis le début de la pandémie COVID-19, le groupe du G20 a engagé au moins 346 milliards de dollars américains pour soutenir différents projets énergétiques par le biais de politiques nouvelles ou modifiées.

Pendant ce temps, au Mexique, le gouvernement a engagé au moins 3 milliards USD dans des projets énergétiques, tous dans le secteur pétrolier et gazier. En outre, l’administration du président Andrés Manuel López Obrador (également connu sous le nom d’AMLO) parie sur les projets de train maya et de raffinerie Dos Bocas pour stimuler l’emploi et la croissance afin de sortir de la récession économique.

Jusqu’à présent, la seule politique inconditionnelle liée à l’environnement a été proposée par le gouvernement de Mexico, qui s’est engagé à l’expansion des soi-disant ?? ciclo-pistas ?? (ou voies réservées aux vélos). Plus récemment, en octobre 2020, le gouvernement a annoncé un plan de relance économique composé de 39 projets d’infrastructure à développer conjointement avec le secteur privé, dont seulement 5 sont liés à l’énergie et aucun ne concerne les énergies renouvelables.

En fait, le Mexique semble déterminé à remonter le temps au lieu de participer à la révolution énergétique alors que, il y a seulement quelques années, il était à l’avant-garde de la lutte contre le changement climatique, tant au niveau international que national. Fin juillet, AMLO a déclaré dans un mémorandum écrit que son gouvernement avait pour objectif d’augmenter la production de pétrole brut à 2,2 millions de barils par jour d’ici 2024; la construction et la rénovation d’usines électriques dans le sud-est du Mexique, et; augmenter la production d’énergie hydroélectrique tout en plafonnant la participation du secteur privé à la production d’électricité à 46%. Bloomberg a décrit avec précision les souhaits du président: le but le plus élevé de son administration est de récupérer le contrôle du Mexique (le gouvernement) sur ses industries pétrolières et électriques, y compris le service public public Comision Federal de Electricidad (CFE) ??.

CFE a été fondée il y a 83 ans et son parc de production a un âge moyen de 33 ans et 42% de sa puissance est produite par technologies coûteuses et hautement polluantes, comme le mazout et le gaz.

La centrale thermoélectrique de CFE à Tula, près de Mexico, et l’une des quatre plus grandes centrales électriques qu’elle possède et exploite, a violé les limites autorisées de soufre et de dioxyde de soufre dans le mazout qu’il brûle pendant quatre années consécutives. Ce sont des contaminants extrêmement nocifs pour l’environnement et pour la santé humaine qui sont généralement réglementés par les gouvernements, car ils peuvent entraîner des maladies respiratoires chroniques, le cancer et la mort prématurée.

Malheureusement, le gouvernement ne montre aucune intention de renverser sa trajectoire. À cela, le Mexicain, lauréat du prix Nobel de chimie, José Mario Molina, a déclaré dans une interview à Reuters d’août 2020 peu de temps avant sa mort que, “Le Mexique recule, retour au siècle précédent ou au précédent, à un moment où tous les experts de la planète sont totalement d’accord pour dire que nous sommes dans une crise climatique”.

En outre, les centrales de production CFE ont en moyenne un coût par mégawattheure (MWh) de 1 127 $ MXN, tandis que les producteurs d’électricité indépendants en moyenne 913 pesos par MWh et ceux signés par le biais d’enchères d’électricité à long terme – principalement des centrales éoliennes et solaires ?? fonctionner à environ 423 pesos par MWh, selon les données publiées par le régulateur de l’énergie de l’État (Comisión Reguladora de Energía, ou CRE). En réalité, la modernisation du service public et de sa flotte nécessiterait des investissements de l’ordre de 9 milliards de dollars US, selon les analystes.

Axe de gauche: nombre de centrales électriques. Axe droit: capacité de production en MW. Source: ITESM, extrait d’Expansión.

Au début de son administration, AMLO a mis fin aux enchères d’électricité à long terme. Plus tard, en mai 2020, le Journal officiel mexicain a reçu une demande de publication d’une proposition de politique publique du ministère de l’Énergie qui interdirait effectivement le raccordement de nouveaux projets renouvelables au réseau électrique, affirmant qu’un volume plus élevé de ce type de production d’électricité qui est considéré comme intermittent, ?? mettrait en danger sa fiabilité.

Ces mesures ont suscité une vive inquiétude de la part du secteur privé, car ils mettraient en danger des milliers d’emplois du secteur des énergies renouvelables et près de 30 milliards USD en investissements. Les mesures ont été immédiatement contestées devant le tribunal et en août 2020, le Centre mexicain du droit de l’environnement et Greenpeace ont obtenu une suspension définitive. À la suite de cette décision, les projets d’énergie renouvelable préapprouvés seront autorisés à poursuivre la construction et l’exploitation.

Des mesures de restitution du pouvoir monopolistique et des parts de marché à CFE ont également été déployées au profit de Pemex, comme la disparition des alliances stratégiques avec des tiers; arrêter indéfiniment les tournées pétrolières pour la participation privée à des projets d’exploration et de production de pétrole et de gaz, et; des incitations fiscales étendues pour surmonter les temps difficiles provoqués par la chute des prix du pétrole COVID-19.

Le gouvernement parie sa reprise économique en partie sur le nouvel accord commercial des États-Unis, du Mexique, du Canada, qui est un pari solide. Pourtant, il s’appuie également sur deux entreprises publiques qui ont connu leurs jours de gloire au milieu du XXe siècle et la construction de ce qui est considéré comme un éléphant blanc ou du moins financièrement suspect. projets: une raffinerie de pétrole dans l’État d’origine d’AMLO et un train qui augmente la connectivité entre les régions mayas du sud du Mexique et le reste du monde.

Le Mexique devrait prêter attention à ce que font plusieurs autres pays pour relancer l’économie après le COVID-19 et adopter des solutions à ses besoins. Un grand nombre d’entre eux seront probablement liés à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables et à la production décentralisée, aux infrastructures vertes et aux projets d’adaptation au climat.

Inclure ces mesures dans sa boîte à outils politique profiterait grandement au Mexique à court et moyen terme sur le plan économique, et dans l’ensemble, cela nous aiderait à éviter de rester à la traîne de la prochaine grande révolution énergétique mondiale.

Il devrait également travailler sur des initiatives comme la publication récente d’un Obligation souveraine des objectifs de développement durable (ODD) du ministère des Finances du Mexique, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, qui était une première du genre.

Cette décision devrait augmenter les dépenses affectées par le Mexique aux programmes de développement durable englobés par le programme 2030 des Nations Unies, qui comprend le développement durable et l’atténuation des risques liés au climat.

Plus important encore, nous devons cesser de défendre les anciennes méthodes: l’économie des combustibles fossiles et les monopoles inefficaces gérés par l’État. Nous devrions plutôt nous tourner vers les technologies du futur, vers l’espace et les océans (au lieu du sol), et, sur notre chemin, mettre notre grain de sel vers cet objectif de 1,5 ° C, qui, d’ailleurs, est peut-être l’un des rares wagons à bandes sur lesquels il vaut la peine de sauter aujourd’hui.

Tania Miranda est un économiste titulaire d’un Master en politique énergétique, et a travaillé pendant plus de 6 ans dans le secteur public, sur la promotion du commerce et des investissements ainsi que sur la diplomatie publique et les relations internationales. Elle est née et a grandi à Mexico et s’efforce de promouvoir une action climatique plus forte dans son pays d’origine et à l’étranger. Elle est basée à New York.