Recettes avec un goût de développement durable sur la côte d’El Salvador

María Luz Rodríguez se tient à côté de son four solaire où elle a cuisiné des lasagnes dans le village d’El Salamar, dans la municipalité de San Luis La Herradura. Dans cette région du sud d’El Salvador, un effort est fait pour mettre en œuvre des actions environnementales afin de garantir l’utilisation durable des ressources naturelles. CRÉDIT: Edgardo Ayala / IPS

SAN LUIS LA HERRADURA, El Salvador, 31 mars (IPS) – La villageoise salvadorienne Maria Luz Rodriguez a placé le fromage sur les lasagnes qu’elle cuisinait à l’extérieur, a mis la casserole dans son four solaire et a jeté un coup d’œil au soleil de midi pour être sûr qu’il y avait assez d’énergie pour cuisiner.

“J’espère que ce ne sera pas trop nuageux plus tard”, a déclaré Maria Luz, 78 ans, à IPS. Elle a ensuite vérifié le thermomètre à l’intérieur du four pour voir s’il avait atteint 150 degrés Celsius, la température idéale pour commencer la cuisson.

Elle vit à El Salamar, un village côtier de 95 familles situé à San Luis La Herradura, une municipalité du département central de La Paz qui abrite quelque 30000 personnes au bord d’un écosystème impressionnant: les mangroves et les plans d’eau qui composent l’Estero de Jaltepeque, une réserve naturelle dont le bassin versant couvre 934 kilomètres carrés.

Après plusieurs minutes, le fromage a commencé à fondre, signe clair que tout allait bien à l’intérieur du four solaire, qui est simplement une boîte avec un couvercle qui fonctionne comme un miroir, dirigeant la lumière du soleil vers l’intérieur, qui est recouvert de feuilles de métal.

«J’aime cuisiner des lasagnes lors d’occasions spéciales», a déclaré Maria Luz avec un sourire.

Après que la tempête tropicale Stan a frappé l’Amérique centrale en 2005, un petit fonds d’urgence a atteint El Salamar deux ans plus tard, ce qui est finalement devenu le début d’un projet de développement durable beaucoup plus ambitieux qui a fini par inclure plus de 600 familles.

Les fours solaires et les cuisinières écoénergétiques sont devenus une composante importante du programme.

Vue aérienne d’Estero de Jaltepeque, à San Luis La Herradura, une municipalité de la côte pacifique au sud du Salvador où un programme de développement durable est en cours dans les communautés locales, y compris l’utilisation de poêles solaires et des techniques de pêche et d’agriculture durables. CRÉDIT: Edgardo Ayala / IPS

Le projet a été financé par le Fonds pour l’environnement mondialLe programme de petites subventions du FEM (FEM) et El Salamar a ensuite été rejoint par d’autres villages, ce qui porte le nombre total à 18. L’investissement global a été de plus de 400 000 dollars.

Outre les fours solaires et les réchauds à fusée à haute énergie, des travaux ont été menés sur le reboisement des mangroves et la gestion durable de la pêche et de l’agriculture, entre autres mesures. L’agriculture et la pêche sont les principales activités de ces villages, en plus du travail saisonnier pendant la récolte de la canne à sucre.

Pendant que María Luz préparait les lasagnes, sa fille, María del Carmen Rodríguez, 49 ans, cuisinait deux autres plats: une soupe de haricots avec des légumes et du bœuf, et du riz – pas dans un four solaire mais sur l’un des réchauds à fusée.

Ce poêle est une structure circulaire de 25 centimètres de haut et d’environ 30 centimètres de diamètre, dont la base a une ouverture dans laquelle une petite grille métallique est insérée pour contenir des brindilles ne dépassant pas 15 centimètres de long, qui proviennent de l’arbre gliridicia (Gliricidia sepium). Cela favorise l’utilisation de clôtures vivantes qui fournissent du bois de chauffage, pour éviter d’endommager les mangroves.

Le poêle maintient une bonne flamme avec très peu de bois, en raison de son rendement énergétique élevé, contrairement aux cuisinières traditionnelles, qui nécessitent plusieurs bûches pour préparer chaque repas et produisent une fumée nocive pour la santé.

María del Carmen Rodríguez cuit le riz sur un réchaud à fusée en utilisant quelques brindilles d’une espèce d’arbre émettant moins de CO2 que les mangroves, dont la durabilité est également préservée grâce à l’utilisation de l’arbre. De nombreuses familles de la communauté d’El Salamar ont bénéficié de cette technologie écoénergétique, ainsi que d’autres initiatives promues le long de la côte pacifique dans le sud du Salvador. CRÉDIT: Edgardo Ayala / IPS

Le réchaud à fusée peut cuire n’importe quoi, mais il est conçu pour fonctionner avec un autre mécanisme complémentaire pour une efficacité énergétique maximale.

Une fois que les ragoûts ou soupes ont atteint le point d’ébullition, ils sont placés à l’intérieur du poêle «magique»: une boîte circulaire d’environ 36 centimètres de diamètre en polystyrène ou durapax, comme on l’appelle localement, un matériau qui retient la chaleur.

La nourriture est laissée là, couverte, pour finir de cuire avec la vapeur de la marmite, comme une sorte de vapeur.

«Ce qui est bien à ce sujet, c’est que vous pouvez faire d’autres choses pendant que la soupe cuit toute seule dans le poêle magique», a expliqué María del Carmen, une femme au foyer qui a cinq enfants.

La technologie des deux poêles a été apportée à ces villages côtiers par une équipe de Chiliens financée par le Fonds chilien contre la faim et la pauvreté, créé en 2006 par le gouvernement de ce pays sud-américain et le Programme de développement des Nations Unies (PNUD) pour promouvoir la coopération Sud-Sud.

Les Chiliens ont enseigné à un groupe de jeunes de plusieurs de ces communautés comment fabriquer les composants des réchauds à fusée, qui sont fabriqués à partir d’argile, de ciment et d’un scellant ou de colle commercial.

Le crabe bleu est l’une des espèces élevées dans les pépinières par les habitants de la région d’Estero de Jaltepeque, dans le sud du Salvador, dans le cadre d’un projet de durabilité environnementale dans la zone financé par le programme de petites subventions du Fonds pour l’environnement mondial. CRÉDIT: Edgardo Ayala / IPS

L’utilisation de ces poêles “a réduit les émissions de dioxyde de carbone (CO2) d’au moins 50 pour cent par rapport aux poêles traditionnels”, a déclaré à IPS Juan René Guzmán, coordinateur du programme de petites subventions du FEM au Salvador.

Quelque 150 familles utilisent des réchauds à fusée et des réchauds magiques dans 10 des villages qui faisaient partie du projet, qui s’est terminé en 2017.

«Les gens ont reçu leurs kits de cuisine, et en retour, ils ont dû aider à planter des mangroves, ou collecter du plastique, ne pas brûler les ordures, etc. Mais tout le monde n’était pas disposé à travailler pour l’environnement», Claudia Trinidad, 26 ans, originaire d’El Salamar et un senior étudiant en administration des affaires – en ligne en raison de la pandémie COVID – à l’Université luthérienne d’El Salvador, a déclaré à IPS.

Ceux qui ont travaillé au reboisement des mangroves ont généré des heures de travail, qui ont été comptabilisées comme plus de 800 000 dollars en fonds de contrepartie fournis par les communautés.

Dans la zone du projet, 500 hectares de mangroves ont été préservés ou restaurés, et des pratiques durables ont été mises en œuvre sur 300 hectares d’écosystèmes marins et terrestres.

Petrona Cañénguez montre comment elle cuisine de la soupe aux haricots sur un réchaud-fusée écoénergétique dans une pièce extérieure de sa maison dans le hameau de San Sebastián El Chingo, l’un des bénéficiaires d’un programme de développement durable dans la municipalité de San Luis La Herradura, sur La côte sud du Salvador. CRÉDIT: Edgardo Ayala / IPS

Petrona Cañénguez, de la ville de San Sebastián El Chingo, faisait partie des personnes qui ont participé aux travaux. Elle préparait également de la soupe aux haricots pour le déjeuner sur son réchaud à fusée quand IPS est venue chez elle lors d’une visite de la région.

«J’aime le poêle parce que vous ressentez moins de chaleur lorsque vous préparez de la nourriture, en plus c’est très économique, juste quelques brindilles et c’est tout», a déclaré Petrona, 59 ans.

La soupe aux haricots, un plat de base au Salvador, serait prête dans une heure, a-t-elle déclaré. Elle a utilisé un peu moins d’un kilo de haricots et la soupe la nourrirait, elle et ses quatre enfants, pendant environ cinq jours.

Cependant, elle n’utilisait que le poêle à fusée, sans le poêle magique, plus par habitude qu’autre chose. «Nous avons toujours des brindilles de gliridicia sous la main», dit-elle, ce qui facilite l’utilisation du poêle.

Bien que le four solaire offre la solution la plus propre, peu de gens ont encore le leur, selon IPS.

Cela est dû au fait que le bois avec lequel ils ont été construits n’était pas de la meilleure qualité et que les conditions météorologiques côtières et les mites ont rapidement fait des ravages.

Maria Luz est l’une des rares personnes qui utilise encore la sienne, non seulement pour cuisiner des lasagnes, mais pour une grande variété de recettes, comme le pain à l’orange.

Cependant, le projet ne concerne pas uniquement les poêles et les fours.

Certaines familles vivant dans des villages côtiers de la municipalité de San Luis La Herradura ont creusé des étangs pour une pêche durable, ce qui a été d’une grande aide pour la population locale pendant le verrouillage du COVID-19 dans cette zone côtière du sud du Salvador. CRÉDIT: Edgardo Ayala / IPS

Les familles bénéficiaires ont également reçu des cayucos (bateaux à fond plat plus petits que les canoës) et des filets de pêche, ainsi qu’un soutien pour la mise en place de nurseries pour les crabes bleus et les mollusques indigènes de la zone, dans le cadre du volet pêche axé sur la durabilité dans cette région sur les rives de l’océan Pacifique.

Plusieurs familles ont creusé des étangs qui se remplissent d’eau de l’estuaire à marée haute, où elles élèvent des poissons qui leur fournissent de la nourriture en période de pénurie, comme lors du verrouillage déclaré dans le pays en mars 2020 pour freiner la propagation du coronavirus.

Le projet a également encouragé la plantation de maïs et de haricots avec des semences indigènes, ainsi que d’autres cultures – tomates, concombres, courges cushaw et radis – en utilisant des engrais organiques et des herbicides.

Le président du comité de développement local de San Luis La Herradura, Daniel Mercado, a déclaré à IPS que pendant l’urgence sanitaire COVID-19, les habitants de la région avaient eu recours au troc pour s’approvisionner en nourriture dont ils avaient besoin.

«Si une communauté avait des tomates et une autre du poisson, nous faisions du commerce, nous apprenions à survivre, à coexister», a déclaré Daniel. “C’était comme le communisme des premiers chrétiens.”