Rapport sur le marché des opérateurs de réseau mobile et des MVNO au Moyen-Orient 2020: de nombreux opérateurs mobiles ont formé des partenariats afin de développer et de faire progresser la préparation à la 5G

(Bloomberg) – Alors que le soleil se levait devant leur salle de conférence à Midtown Manhattan, les visiteurs d’un empire d’investissement secret se penchaient la tête dans une méditation priante.Il était un autre vendredi matin, à 7 heures, et une scène familière se déroulait à nouveau à l’intérieur. Archegos Capital Management, un obscur family office qui allait secouer le monde financier: dans les jours précédant la pandémie, 20 ou 30 personnes se pressaient autour de la longue table et, autour d’un café et de Danois, écoutaient des enregistrements de la Bible, selon les gens qui étaient là. Le premier pourrait venir l’Ancien Testament, peut-être Esaïe ou les Lamentations. Puis vint le Nouveau, les Évangiles, qui appelaient les auditeurs tirés d’un chemin plus connu pour sa cupidité terrestre que pour sa foi pieuse: Wall Street. mystérieux commerçant milliardaire maintenant au centre de l’un des plus grands fiascos de Wall Street de tous les temps.L’histoire jusqu’à présent – d’une fortune ahurissante faite furtivement puis anéantie très publiquement en un clin d’œil – a envoyé des ondes de choc à travers certaines des banques les plus puissantes du monde. Les estimations de la taille potentielle de sa position avant qu’elle n’implose ont grimpé en flèche vers 100 milliards de dollars. La Securities and Exchange Commission se penche sur la catastrophe, qui a fait mouche dans les salles de marché du monde entier, mais ces comptes ne racontent qu’une partie de l’histoire. Des entretiens avec des personnes de l’intérieur du cercle de Hwang, des joueurs de Wall Street proches de lui et des documents associés à sa fondation caritative de plusieurs millions de dollars remplissent des pièces de puzzle manquantes – des pièces qui n’ont pas été rapportées auparavant. Il y a, en un sens, non pas un mais deux Bill Hwang. Christian Capitalist L’un d’eux marche pendant des heures dans Central Park à New York en écoutant des enregistrements de la Bible et adopte une nouvelle vision du 21e siècle d’un idéal séculaire: celle d’un capitaliste chrétien moderne, spéculateur financier pour le Christ, qui cherche à gagner de l’argent au nom de Dieu et à l’utiliser ensuite pour faire avancer la foi. Bienfaiteur généreux pour une gamme de causes chrétiennes peu glamour, pour la plupart conservatrices, ce Hwang évite les pièges de la richesse extravagante, prend le bus, fait des vols commerciaux et vit dans ce qui est, selon les normes milliardaires, un environnement humble dans la banlieue du New Jersey. Bill Hwang: un ancien acolyte de la légende des hedge funds Julian Robertson avec une soif de risque et un estomac pour les marchés volatils – un trader audacieux qui a autrefois perdu une fortune en pariant contre le constructeur automobile allemand Volkswagen AG alors qu’il dirigeait un hedge fund censé être axé sur l’Asie. C’est également le Bill Hwang qui est ensuite devenu discrètement l’un des anciens élèves les plus titrés de la célèbre gestion des tigres de Robertson. Celui-ci masque ses dangereux paris à effet de levier à la vue du public via des dérivés financiers, a déjà été accusé de délit d’initié et a plaidé coupable en 2012 de fraude par télégramme au nom de son fonds spéculatif, Tiger Asia Management. un bailleur de fonds de l’une des mains les plus chaudes de Wall Street ces derniers temps, Cathie Wood of Ark Investments. Comme Hwang, Wood est connu pour tenir des réunions d’étude biblique et des personnages dans ce que certains appellent le mouvement de la «foi en la finance». Et c’est là, enfin, que les Bill Hwangs entrent en collision. La fortune qu’il a amassée sous le nez des grandes banques et des régulateurs financiers était beaucoup plus grande et plus risquée que presque tout le monde aurait pu le croire possible – et ces richesses ont été rassemblées à une vitesse fulgurante. En fait, c’était peut-être l’une des plus grandes accumulations de richesse privée de l’histoire de la finance moderne.Et Hwang a tout perdu encore plus vite.Breakneck SpeedArchegos – un mot grec souvent traduit par «auteur» ou «capitaine», et souvent considéré une référence à Jésus – était considéré par de nombreux commerçants faisant des affaires avec l’entreprise comme étant assis au sommet de 10 milliards de dollars d’actifs. Ce chiffre, représentant la fortune personnelle de Hwang, était en fait plus proche de 20 milliards de dollars, selon les personnes qui ont fait des affaires avec Archegos.Pour mettre ce chiffre en contexte: Bill Hwang, un nom que peu de gens même à Wall Street avaient entendu jusqu’à présent, valait plus que Des personnalités bien connues de l’industrie comme Ray Dalio, Steve Cohen et David Tepper. La vitesse vertigineuse à laquelle la fortune de Hwang a grandi est encore plus remarquable. Archegos a débuté en 2013 avec un montant estimé à 200 millions de dollars. C’est une fortune considérable mais loin d’être grande dans le jeu des hedge funds. Pourtant, en une décennie, la fortune de Hwang a augmenté de 100 fois, selon les traders et les banquiers. Une grande partie de ces richesses s’est accumulée au cours des 12 à 24 derniers mois seulement, alors que Hwang commençait à employer de plus en plus de moyens de pression pour rentabiliser ses rendements, et que les banques, avides de ses activités commerciales lucratives, étaient vivement obligées de lui accorder du crédit. de doter son propre organisme de bienfaisance, la Grace & Mercy Foundation, qui avait près de 500 millions de dollars d’actifs en 2018, selon sa dernière déclaration fiscale.Une institution proche de Hwang, et bénéficiaire de sa fondation, est le King’s College, un petite école chrétienne au cœur du quartier financier de New York. Dans une déclaration à Bloomberg, le collège a déclaré qu’il était reconnaissant pour sa générosité et que «nos prières sont avec M. Hwang et son personnel.» Le travail de McDonald L’histoire des deux Bill Hwang commence en Corée du Sud, où il est né Sung Kook Hwang en 1964. L’histoire qu’il a racontée à ses amis et associés est familière à celle de la lutte des immigrants – suivie d’un succès financier que peu de gens, même à Wall Street, peuvent comprendre. maison de s (comme environ un tiers des Coréens, ses parents étaient chrétiens). Lorsqu’il était adolescent, la famille a déménagé à Las Vegas, où son père a obtenu un emploi de pasteur dans une église locale. Hwang a dit à des amis qu’il est arrivé aux États-Unis incapable de parler ou d’écrire en anglais et n’a appris la langue que pendant qu’il travaillait la nuit chez McDonald’s. Peu de temps après, son père est décédé et sa mère a déménagé la famille à Los Angeles. Hwang a poursuivi ses études en économie à l’Université de Californie à Los Angeles, puis a obtenu un MBA à l’Université Carnegie Mellon de Pittsburgh.La finance a fait signe – et Hwang, il s’est avéré, était très bon dans ce domaine. Alors qu’il était un modeste vendeur chez Hyundai Securities, faisant partie du vaste chaebol coréen du groupe Hyundai, il a attiré l’attention de Julian Robertson. Hwang, qui n’a pas encore 33 ans, s’est alors vu remettre un ticket en or pour Wall Street: une offre de rejoindre Robertson’s Tiger Management, alors au sommet de son art.Hwang s’est rapidement distingué en introduisant Robertson sur les marchés coréens – à l’époque se dirigeait vers les dents de la crise financière asiatique – et la préparation de ce qui s’est transformé en une participation lucrative dans SK Telecom Co. Les collègues de LunchTiger de Hamptons affirment que Hwang était l’un des protégés les plus prospères de Robertson – un analyste méthodique et discret avec une concentration intense. Même aujourd’hui, il garde son bureau libre de tout encombrement, pour mieux concentrer son esprit. Robertson, ces personnes se souviennent, l’a surnommé «le Michael Jordan de l’investissement asiatique». Robertson, aujourd’hui âgé de 88 ans, considère toujours Hwang comme un ami, et les deux ont déjeuné ensemble dans les Hamptons il y a quelques mois. une chose est sûre », a déclaré Robertson à Bloomberg après l’annonce des pertes d’Archegos. Hwang finirait par se lancer seul en tant que soi-disant lionceau. Au départ, Hwang a éteint les lumières, retournant un taux annualisé de 40% jusqu’en 2007, alors qu’il gérait 8 milliards de dollars. À la fin de 2008, son Tiger Asia a subi des pertes cinglantes sur un gros pari contre Volkswagen. De nombreux autres fonds spéculatifs vendaient également le constructeur automobile allemand, et lorsque Porsche Automobil Holding SE a annoncé brusquement qu’il augmenterait sa participation, tout s’est déchaîné. VW a grimpé de 348% en 48 heures, écrasant des shorts comme Hwang.Tiger Asia a terminé l’année en baisse de 23%. De nombreux investisseurs ont retiré leur argent, fâchés qu’un fonds spéculatif qui était censé se concentrer sur l’Asie se soit d’une manière ou d’une autre pris au piège de la compression massive.GameStop FrenzyCe fut une leçon douloureuse et instructive pour Hwang, disent les gens qui le connaissent. À l’avenir, il chasserait les actions que de nombreux traders vendaient à la vente et opterait plutôt pour des positions acheteuses. Des millions d’investisseurs amateurs ont adopté cette approche cette année lors de la frénésie alimentée par les médias sociaux autour de GameStop et d’autres actions, mais avant le prochain succès, Tiger Asia a rencontré plus de problèmes – cette fois, des problèmes assez grands pour faire passer les jours de Hwang comme une haie Lorsque Tiger Asia a plaidé coupable de fraude par virement bancaire en 2012, la SEC a déclaré que la société avait utilisé des informations privilégiées pour négocier des actions de deux banques chinoises. Hwang et son entreprise ont fini par payer 60 millions de dollars pour régler les accusations criminelles et civiles. La SEC lui a interdit de gérer de l’argent extérieur et les autorités de Hong Kong lui ont interdit de faire du commerce là-bas pendant quatre ans (l’interdiction a pris fin en 2018). L’entreprise, qui employait récemment une cinquantaine de personnes, occupait initialement des locaux dans le siège du New York Times conçu par Renzo Piano. Aujourd’hui, il est basé plus haut dans la ville, par Columbus Circle, partageant son adresse avec la Fondation Grace & Mercy. “Mon voyage a vraiment commencé quand j’avais beaucoup de problèmes dans notre entreprise il y a environ cinq ou six ans”, a déclaré Hwang dans une vidéo de 2017 . «Et je savais une chose, que c’était une situation où l’argent et les relations ne pouvaient pas vraiment aider. Mais d’une manière ou d’une autre, je me suis souvenu que je devais suivre les paroles du Dieu. »Cette croyance a aidé Hwang à reconstruire son empire financier à une vitesse vertigineuse alors que les banques lui prêtaient des milliards de dollars pour augmenter ses paris qui se sont effondrés de façon spectaculaire alors que les sociétés financières paniquaient. Ce qui a suivi a été l’un des plus grands appels de marge de tous les temps, poussant son portefeuille géant en liquidation. Selon les analystes de JPMorgan Chase & Co.Leveraged Blowout: How Hwang’s Archegos Blindsided Global Banks Alors qu’un Wall Street meurtri pointe son doigt collectif sur Hwang, ses associés chrétiens ont Doug Birdsall, coprésident honoraire du Mouvement de Lausanne, un groupe mondial qui cherche à mobiliser les leaders évangéliques, a déclaré que Hwang aime toujours voir grand. Lorsqu’il l’a rencontré pour discuter d’un nouveau bâtiment de 30 étages à New York pour l’American Bible Society, Hwang a dit: «Pourquoi construire 30 histoires? Construisez-le de 66 étages. Il y a 66 livres dans la Bible. »Avant que tant de choses n’allaient si vite si vite, Archegos semblait s’accélérer. Il y a un an, Hwang a demandé à la SEC de le laisser travailler ou diriger un courtier; Il est impossible de dire où Bill Hwang, le spéculateur financier dur, s’arrête et où Bill Hwang, l’évangéliste et philanthrope chrétien, commence. Les gens qui le connaissent disent que l’un est inséparable de l’autre. Malgré les contacts avec les régulateurs, les pertes commerciales stupéfiantes et la question qui tourbillonne autour de ses transactions sur le marché, ils disent que Hwang parle souvent de relier Dieu et mammon, d’apporter l’enseignement chrétien au monde centré sur l’argent de Wall Street. »Si vous savez comment vit Bill, vous ne penserez jamais que cet homme vaut autant d’argent qu’il était », a déclaré John Bai, un directeur financier qui connaît Hwang depuis 30 ans. «Peut-être que pour certains, c’est une disparition épique de la richesse, mais il a Dieu de son côté. Je ne suis pas inquiet pour Bill. Il n’est pas question d’argent.