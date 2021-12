Questions-réponses : les féminicides, la violence domestique et la violence en ligne ont été exacerbés

Gladys Acosta, une avocate et sociologue péruvienne qui est la présidente du Comité CEDAW, considérée comme la charte fondamentale des droits des femmes dans le monde, se tient sur un tronçon de la promenade Costa Verde à Lima après son entretien avec IPS. La Convention a célébré son 40e anniversaire en septembre 2021. CRÉDIT : Mariela Jara/IPS

LIMA, 10 décembre (IPS) – Mariela Jara interviewe GLADYS ACOSTA, présidente du Comité CEDAW. Cet article fait partie de la couverture par IPS des 16 jours d’activisme contre la violence sexiste qui ont commencé le 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et se terminent le 10 décembre, Journée des droits de l’homme. l’injustice dans le monde ne peut pas continuer comme ça… Je ne suis pas pessimiste quant à l’avenir », a déclaré Gladys Acosta, présidente du Comité CEDAW, dans une interview à IPS dans la capitale péruvienne.

Les Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a célébré son 40e anniversaire en septembre de cette année en tant qu’outil juridique contraignant pour les droits des femmes pour les 189 États parties.

Acosta, avocate et sociologue féministe péruvienne, préside le Comité de 23 experts indépendants avec des mandats de quatre ans pour surveiller la mise en œuvre de la Convention.

Après une intense période de sessions, Acosta est à Lima et retrouvera en 2022 ses fonctions à Genève, où opère le Comité, pour terminer son mandat. D’ici là, elle profitera pendant quelques semaines de sa vue sur l’océan Pacifique et du murmure apaisant des vagues.

Après avoir déclaré qu’elle n’était pas pessimiste pour l’avenir, elle ajoute qu’au contraire, “je suis très critique et pessimiste sur ce qui se passe aujourd’hui”.

“Nous atteignons la limite d’une époque à l’agonie parce que le niveau d’injustice dans le monde ne peut pas continuer comme ça”, a déclaré l’expert, qui a précédemment occupé des postes régionaux de haut niveau dans les agences des Nations Unies.

Parmi les questions abordées dans sa conversation avec IPS, Acosta a mentionné l’importance d’analyser la violence sexiste dans le cadre de la discrimination systémique à l’égard des femmes, et a déclaré que la pandémie marquait un avant et un après non seulement par rapport à ce problème, mais aussi un changement d’ère où la question de la prise en charge des personnes devient beaucoup plus prioritaire.

IPS : Considérez-vous que la pandémie de covid-19 marque un avant et un après en matière de discrimination à l’égard des femmes, un retour en arrière en termes de réalisations ? Est-il possible de faire cette interprétation ?

GLADYS ACOSTA : Je pense que ce sera le cas pour tout, pas seulement pour les femmes, la discrimination ou les droits humains ; J’ose penser que ce sera vu comme un changement d’ère. Nous sortons d’une ère avec la plus grande concentration de richesses dans l’histoire du monde, avec une population dans une pauvreté croissante, qui atteint des niveaux insoutenables.

Il est très important de développer cette prise de conscience, car on nous a vendu l’idée qu’avoir de l’argent ou acheter des biens est le non plus ultra de tout. Nous sommes dans un monde post-néolibéral et personne ne sait avec certitude jusqu’où nous sommes arrivés, mais nous sommes à un point de rupture car cette économie basée sur l’exploitation des territoires, des personnes, du savoir est une appropriation illicite constante de tout, et aujourd’hui, avec la pandémie, il est apparu que les êtres humains ont besoin de soins.

Ceci est devenu un point central et a été mis à l’ordre du jour ; la pandémie a clairement démontré que la présence de ce virus a été exacerbée en l’absence de soins.

(Acosta a rappelé avec véhémence qu’il y a de nombreuses années, l’économie féministe a proposé que le système économique ne puisse pas vivre sans le travail des femmes, en particulier le travail non rémunéré. Et elle a appelé à une analyse de la situation actuelle avec un regard neuf et à de meilleures connexions afin, par exemple, « Arrêtez de considérer le problème croissant de la violence à l’égard des femmes comme quelque chose de disloqué, une roue lâche ».)

Lorsque le comité a pris position concernant le 25 novembre (Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes), on a vu que trois formes de violence se sont exacerbées : les féminicides, les violences conjugales et les violences en ligne, qui se sont généralisées.

Alors, oui, il y a des nouveautés, mais il est très clair que nous n’avons pas résolu les formes fondamentales de discrimination qui sont à la base de la société, qui incluent la violence sociale, politique, économique, raciale et culturelle – et dans des endroits où il y a des castes : violence de caste. Il y a une base discriminatoire qui est à son apogée et je pense que c’est un moment grave de relations de pouvoir très inégales et très injustes que je considère avec beaucoup d’inquiétude.

IPS : Au moment où vous décrivez, il y a des résistances de différents groupes de population – jeunes, féministes, indigènes – mais il est difficile de les rassembler dans un effort concerté, comme on le voit au Pérou et dans d’autres pays d’Amérique latine. Est-ce un grand défi?

GA : Nous vivons une époque très conflictuelle, ce n’est pas que nous soyons balayés par une droite sans résistance. Non. Nous sommes dans une période de conflit ouvert entre les secteurs politiques, les secteurs économiques, les secteurs sociaux et il y a une résistance très claire. Et je pense au niveau mondial, plus globalement en tant que membre du Comité, pas seulement par rapport à ce qui se passe au Pérou. Les crises environnementales sont très graves et le covid y est pour quelque chose.

Ce n’est pas une épidémie qui peut être considérée comme détachée de l’agression humaine contre la nature. Les crises environnementales se sont accélérées au XXe siècle en raison du modèle d’industrialisation, de production et de développement économique. Maintenant, ils essaient de renverser la situation, mais les accords mondiaux ne sont pas faciles et ne portent pas rapidement les fruits escomptés car il y a d’énormes intérêts économiques en jeu.

Des intérêts qui sont prêts à tuer la planète ! Ils disent : « Qu’importe, dans trente ans nous ne serons plus là. Juste comme ça, avec un pragmatisme atroce. Et au sein de ces conflits environnementaux, nous, les femmes, en portons le poids.

Deuxièmement, il y a le conflit social qui a lieu à l’intérieur et à l’extérieur de ces circonstances. Et il y a une atmosphère de conflit, je dirais violente, armée, dans différentes parties du monde et cela a à voir avec cette folie de la production d’armes, car c’est un modèle économique de guerre qui produit et vend des armes à gauche et à droite.

Et les grands pays, même ceux qui semblent très démocratiques et progressistes – et je dis cela parce que je le vois en commission – sont de gros producteurs d’armes et les vendent à des pays qui ont des conflits et cela a des répercussions sur la vie des femmes.

(Acosta a expliqué que le Comité aborderait ce problème avec les pays producteurs d’armes et s’attend à ce que le mouvement de résistance se développe. « Le problème que je trouve est que cette perversité dans l’économie est malheureusement liée à une domination des médias de masse et à un et je pense que ces éléments, qui sont plus macro, doivent être inclus dans l’analyse des problèmes des femmes ».)

Gladys Acosta siège sur le Malecon ou la promenade de Lima après une année intense en tant que présidente du Comité CEDAW, composé de 23 experts indépendants qui surveillent le respect de la Convention contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. CRÉDIT : Mariela Jara/IPS

IPS : Les écoféministes mettent en garde contre le risque pour la pérennité de la vie, les peuples autochtones mettent en garde contre la menace pour la nature tant qu’il y aura des États faibles ou complices. Comment le Comité contribue-t-il à cette réflexion ?

GA : Tout d’abord, les États existent toujours. Bien que le pouvoir économique des sociétés transnationales soit énorme, c’est le domaine dans lequel nous évoluons, nous discutons avec les États parties, au nombre de 189 dans cette Convention, dans une intéressante dynamique de pression pour le respect des normes internationales des droits de l’homme, parmi lesquelles les normes internationales pour la protection des droits des femmes sont très importantes.

Les droits des femmes ont un lien énorme avec la durabilité de la vie, mais pas d’un point de vue essentialiste. Vous avez soulevé la question des peuples autochtones et il me semble que, à bien des égards, nous discutons d’une recommandation générale sur les droits des femmes et des filles autochtones. Il existe une sagesse ancestrale indigène, notamment celle des femmes, qui doit être protégée de manière plus efficace.

Il existe une énorme connaissance de la nature, de la nourriture, des graines et de la reproduction des graines ; savoir comment la nature souffre – ils connaissent les symptômes de cette souffrance et comment nous pourrions faire les choses différemment. C’est un savoir qui s’est transmis de génération en génération et qui heureusement existe toujours et doit être protégé.

IPS : Dans une autre interview avec IPS, en 2009, lorsque vous étiez représentante régionale de l’organisation prédécesseur d’ONU Femmes, vous avez dit que les politiques ne devraient pas considérer les femmes comme un secteur vulnérable ; pensez-vous qu’il y a eu des progrès contre cette vision qualifiée de paternaliste ?

GA : Je dirais qu’il y a les deux. Il me semble que la mobilisation aujourd’hui dans le monde en faveur des droits des femmes est beaucoup plus puissante, plus large et plus politique. Je pense que dans différents pays on trouve de tout, des politiques d’égalité qui ont été très positives et qui ont ouvert la voie à un plus grand respect des droits des femmes et à un meilleur accès à l’éducation, à l’université et au travail.

Je dirais même que la question de la parité a avancé malgré le fait qu’apparaisse aussi quelque chose qui m’inquiète, à savoir que certains secteurs très rétrogrades profitent de la question et veulent se l’approprier alors qu’en réalité la seule chose qu’ils recherchent est plus de pouvoir pour eux-mêmes. Les femmes finissent par n’être que des éléments décoratifs au sein de leur position politique.

(Acosta a souligné dans ce contexte l’émergence de mouvements plus jeunes, de jeunes qui revendiquent plus de pouvoir, et qui ont plus de vision sur la direction à prendre que les adultes et les personnes âgées, et a dit avoir confiance en ces mouvements, tout en précisant qu’elle voulait dire ceux qui adoptent une « position critique ».)

C’est pourquoi je ne suis pas pessimiste pour l’avenir. Je suis très critique et pessimiste sur ce qui se passe aujourd’hui, mais je ne pense pas que cela restera le même. C’est pourquoi je dis que nous atteignons la limite d’une époque qui est à l’agonie parce que le niveau d’injustice dans le monde ne peut pas continuer ainsi.

Cela va exploser et j’espère que les dommages aux personnes seront minimes. Mais je sais que le niveau de conflit ne restera pas inchangé.