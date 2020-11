Questions et réponses: Votez avec votre fourchette pour un monde sans faim

Transformer les systèmes alimentaires signifie que les agriculteurs produisent des aliments adéquats et nutritifs pour les consommateurs. Crédits: Busani Bafana / IPS

BULAWAYO, Zimbabwe, 30 novembre (IPS) – Un monde sans faim est possible, mais seulement si nous changeons notre façon de cultiver et de manger. Et réinitialiser le système alimentaire ?? y compris tous les aspects de la production, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la consommation et de la nutrition des aliments ?? est la clé pour assurer un avenir alimentaire durable après le COVID-19.

«Nous n’avons pas besoin de revenir à la normale avant le COVID-19, mais nous devons créer un nouveau système alimentaire qui a la possibilité d’apporter des changements.

Il y a un réel engagement de tous les secteurs maintenant non seulement en ce qui concerne la sécurité alimentaire, mais aussi la sécurité nutritionnelle. Pendant longtemps, nous nous sommes concentrés sur la quantité et les calories. COVID-19 a révélé que nous devons également nous concentrer sur la qualité. Les maladies liées à l’alimentation sont un facteur de risque majeur de mortalité par virus, ?? dit Danielle Nierenberg, chercheuse de renommée mondiale, militante, experte du système alimentaire et cofondatrice du groupe de réflexion américain, Réservoir de nourriture.

Le système alimentaire mondial est mis à rude épreuve. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) projets que la production agricole doit augmenter de 70 pour cent pour nourrir plus de 9 milliards de personnes dans le monde d’ici 2050.

Mais la faim, la malnutrition, l’obésité et le gaspillage et les pertes alimentaires sont en augmentation. Il y a des impacts croissants du changement climatique et maintenant du COVID-19.

?? Nous avons constaté des perturbations de la chaîne d’approvisionnement à la suite du COVID-19 et la façon dont notre système alimentaire mondial est fragile et vulnérable. Les agriculteurs ont dû pivoter et apporter des changements après des perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui ont entraîné la fermeture d’écoles, de restaurants et d’hôtels. Les agriculteurs ont dû trouver de nouveaux marchés, ?? Nierenberg, également récipiendaire du Julia Child Award 2020, a déclaré à IPS.

Réinitialiser le système alimentaire est l’affaire de tous, ajoute-t-elle. Cela inclut les agriculteurs, les décideurs et les chercheurs afin de garantir des moyens durables et résilients de produire des aliments sains et abondants pour tous.

«Nous avons besoin d’une révolution alimentaire dans l’agriculture maintenant. Nous avons besoin d’une agriculture plus durable et plus résiliente et qui nous prépare aux chocs, à la crise climatique et aux pandémies mondiales, ?? Nierenberg dit à IPS dans une interview avant le ?? Réinitialisation du système alimentaire de la ferme à la fourchette ??, un dialogue international co-animé par le Fondation Barilla et Food Tank qui aura lieu en ligne le 1er décembre.

Le dialogue de haut niveau mettra en évidence le rôle essentiel des agriculteurs dans l’alimentation du monde et la gestion des ressources naturelles, le commerce alimentaire en cours vers le Programme 2030 ainsi que les chefs dans la refonte des expériences alimentaires.

Des extraits de l’entretien suivent:

Danielle Nierenberg, défenseure des systèmes alimentaires et cofondatrice de Food Tank. Gracieuseté: Food Tan.

Service Inter Presse (IPS):Les systèmes alimentaires sont le mot à la mode sur l’agenda alimentaire mondial, pourquoi les systèmes alimentaires?

Danielle Nierenberg (DN) : Vous avez des producteurs, des agriculteurs, des groupes de la société civile, des décideurs clés et des chefs d’entreprise qui examinent tous les problèmes de l’alimentation et de l’agriculture de manière holistique. Les systèmes alimentaires sont complexes car ils sont liés à tout ce qui se passe dans le monde.

La nourriture a un impact sur tout ce que nous faisons; de l’économie à l’équité sociale, raciale et culturelle. Ainsi, en regardant la nourriture à travers une lentille systémique, nous pouvons voir les interconnexions et à quel point notre existence quotidienne est liée à la façon dont nous produisons et consommons les aliments, d’où l’intérêt pour les systèmes alimentaires.

IPS: Comment transformer les systèmes alimentaires pour fournir ce dont nous avons besoin plutôt que ce que nous obtenons maintenant?

DN: Nous avons besoin de l’engagement et de l’unité de tous les secteurs. Les décideurs politiques devront être éclairés, les entreprises devront changer et les producteurs devront se diversifier. Ce sera le résultat clé du COVID-19. Nous ne pouvons pas nous fier aux systèmes de monoculture car ils sont fragiles. Les mangeurs doivent eux aussi changer certaines de leurs pratiques. De plus en plus de gens cuisinent à domicile parce qu’ils doivent et apprennent à manger des aliments meilleurs et nutritifs, mais ils devront exiger ce changement. Food Tank utilise le terme «citoyen mangeur». ?? quelqu’un qui vote avec sa fourchette ainsi que son vote. Ils votent pour le type de système alimentaire qu’ils veulent, c’est une voie à suivre. Les consommateurs ont beaucoup de pouvoir qu’ils n’ont pas utilisé efficacement.

IPS: Sommes-nous sur la bonne voie pour atteindre les ODD? 2030 est dans 10 ans, mais nous sommes toujours aux prises avec la faim, la malnutrition et la sous-nutrition, en particulier dans les pays en développement.

DN: Absolument. Les plus pauvres et les plus vulnérables souffrent non pas du COVID-19 mais de la crise climatique. J’ai tendance à être optimiste. Les ODD énoncent certains engagements majeurs qui, je pense, sont réalisables au cours des neuf prochaines années. Nous avons besoin d’un réel engagement. Le COVID-19 nous a fait reculer avec l’augmentation de la faim et il y aura probablement 80 millions de personnes affamées cette année par rapport à l’année dernière. Il faut faire plus pour s’assurer que ces personnes reçoivent la nourriture et la nutrition dont elles ont besoin.

Le problème a toujours été celui de la distribution et non du manque de nourriture. On prête maintenant attention aux pertes et gaspillages alimentaires. Nous prévoyons que beaucoup de nourriture sera gaspillée cette année, car les agriculteurs ont produit, mais ils n’ont eu aucun marché. Pour que les agriculteurs gagnent des marchés, nous avons besoin de meilleures technologies et de meilleures innovations pour les aider à le faire.

Ce qui est différent cette année, c’est que la faim augmente également dans les pays du Nord. Il y a des files d’attente massives dans les banques alimentaires aux États-Unis et dans certaines régions d’Europe où tant de personnes sont touchées qui n’ont jamais connu la faim auparavant. C’est un appel au monde pour qu’il agisse si nous voulons atteindre les ODD.

La petite agricultrice zimbabwéenne, Kwanele Ndlovu, montre une partie de ses produits dans sa ferme du district de Nyamandlovu, au Zimbabwe. Danielle Nierenberg, chercheuse de renommée mondiale, militante, experte du système alimentaire et cofondatrice du groupe de réflexion américain Food Tank, dit qu’en raison du COVID-19, les gens sont maintenant préoccupés par leur santé et recherchent plutôt des aliments nutritifs. des aliments transformés. Crédit: Busani Bafana / IP.

IPS: Le thème du dialogue de cette année, «réinitialiser le système alimentaire de la ferme à la fourchette». Dis nous en plus.

DN: Il s’agit de l’un des tout premiers événements menant au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui se tiendra à l’automne 2021.

Nous réunissons des penseurs de premier plan du monde entier sur l’alimentation et l’agriculture. Les sujets que nous avons décrits sont parmi les plus grands problèmes qui doivent être abordés lors du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Nous préparons le terrain pour ce qui se passera l’année prochaine. L’inclusivité est nécessaire et les agriculteurs devraient participer à ces discussions.

Nous avons des agriculteurs comme Edie Mukiibi, le vice-président de Slow Food international; Leah Penniman, auteur, éducateur et agriculteur aux États-Unis qui fait beaucoup pour améliorer la vie des fermiers noirs; les chefs aiment Massimo Bottura qui souhaite réduire les pertes et gaspillages alimentaires et un autre chef, Dan Barber, qui a obtenu des résultats significatifs en créant un système d’agriculture régénératrice dans sa ferme et son restaurant.

Bobby Chinn, personnalité de la télévision et chef du Caire, enseigne aux étudiants les pratiques d’agriculture durable. Nous avons également des économistes, comme Jeffery Sachs et Chris Barrett, qui réfléchissent à la manière de créer une nouvelle économie alimentaire.

Nous avons également des experts qui examinent l’intersection entre l’alimentation et la technologie et comment la technologie peut aider les agriculteurs à produire des aliments de meilleure qualité et un système alimentaire plus démocratisé où chacun a accès à la nourriture.

Agnès Kalibata, l’envoyée spéciale des Nations Unies pour le Sommet des systèmes alimentaires et présidente de la Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) clôturera l’événement et parlera de ce que nous allons faire d’ici au cours des dix prochains mois avant le sommet.

IPS: Enfin, à quoi ressemblerait la transformation des systèmes alimentaires pour les petits agriculteurs, qui nourrissent le monde?

DN: Mon Dieu. Si nous transformons le système alimentaire, nous devrions reconnaître les agriculteurs. Les agriculteurs manquent de respect partout dans le monde. Ils ne sont pas honorés pour le travail qu’ils accomplissent, non seulement en tant que producteurs, mais en tant que gardiens de la terre et hommes d’affaires. Ce sont eux qui nous nourrissent, mais nous les considérons comme des citoyens de seconde zone, des gens qui ne sont pas assez intelligents pour faire autre chose. Si nous pouvons honorer le génie des agriculteurs, cela contribuera grandement à transformer notre système alimentaire et agricole.