Questions et réponses: Comment les tempêtes de poussière du désert fournissent des nutriments essentiels aux océans

Une histoire de poussière à El Fasher, au Darfour Nord. Il s’agit d’un phénomène météorologique naturel au Darfour qui se produit régulièrement entre mars et juillet de chaque année. Elle affecte tous les aspects de la vie quotidienne dans la région, y compris les vols des compagnies aériennes. Les scientifiques disent que ces tempêtes ont une gamme d’effets qui ne sont pas clairement compris. Gracieuseté: CC By 2.0 / Mohamad Almahady, MINUAD.

NATIONS UNIES, 9 novembre (IPS) – Lorsque les tempêtes de sable et de poussière (SDS) font rage dans le désert du Sahara, à plus de 10000 km de la mer des Caraïbes, les mêmes tempêtes ont une gamme d’effets sur les 1360 espèces de poissons de rivage qui peuplent le les eaux là-bas.

Selon un rapport publié la semaine dernière par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), chaque année, environ un demi-milliard de tonnes de nutriments, de minéraux et de matières organiques inorganiques sont transférées dans les océans via le SDS.

Mais comme le Dr Nick Middleton, chercheur en géographie physique au St Anne’s College de l’Université d’Oxford et auteur du rapport du PNUE intitulé “Impacts des tempêtes de sable et de poussière sur les océans“, a déclaré à IPS,” notre compréhension de la façon dont la poussière affecte les eaux marines est loin d’être complète “.

Il a ajouté que la prochaine Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable sera une opportunité passionnante d’aider les scientifiques à mieux comprendre des problèmes tels que la quantité de poussière du SDS atteignant les océans. Dans son entretien, Middleton a déclaré que cette décennie est une période importante pour examiner les façons dont les SDD affectent des questions telles que la biodiversité, le climat et les systèmes alimentaires.

«La Décennie des Nations Unies offre des opportunités intéressantes pour améliorer notre compréhension de certains de ces problèmes fondamentaux. Personne ne vit en permanence dans les océans ouverts, donc historiquement, nous avons dû compter sur les scientifiques sur les navires pour prendre des mesures quand et où ils le pouvaient.

“Par conséquent, les données dont nous disposons sur la poussière dans l’atmosphère et déposée sur les océans sont au mieux inégales et sporadiques. L’utilisation de satellites géostationnaires améliore notre capacité à surveiller la poussière, mais il n’y a pas de substitut au prélèvement d’échantillons réels en mer”. Middleton a déclaré à IPS.

Et comme Jian Lu, directeur de la Division des sciences au PNUE, a déclaré dans le rapport: “La poussière du désert est un moteur principal de la productivité primaire océanique, qui forme la base du réseau trophique marin et alimente le cycle mondial du carbone.”

“L’un des messages clairs de ce rapport est le simple fait que de nombreux aspects des impacts du SDS sur les océans ne sont que partiellement compris”, a déclaré Lu. «Malgré les connaissances limitées, les impacts du SDS sur les océans – leurs fonctions, leurs biens et leurs services écosystémiques – sont potentiellement nombreux et variés, justifiant ainsi une surveillance et une recherche attentives continues.

“De nombreux scientifiques prédisent qu’à mesure que notre climat se réchauffe, les tempêtes de poussière deviendront plus fréquentes dans certaines parties du monde où le climat devient plus sec et les sols seront protégés par moins de végétation”, a ajouté Middleton. “Plus de poussière dans ces endroits aura inévitablement des effets de rétroaction complexes sur le climat et ce qui se passe dans les océans.”

Extraits de l’interview ci-dessous.

Inter Press Service (IPS): Jian Liu a déclaré dans le rapport que les impacts des tempêtes de sable et de poussière sur les océans ne sont que partiellement compris. Quels sont les problèmes sous-signalés concernant l’impact des tempêtes de sable et de poussière sur les océans?

Dr Nick Middleton (NM):Un aspect qui nécessite une évaluation plus précise est la quantité de poussière du désert transportée vers les océans du monde chaque année. Lorsqu’ils se produisent, nous pouvons voir de grands panaches de poussière au-dessus des océans sur les images satellite, mais nous n’avons qu’une idée approximative de la quantité de poussière impliquée. Nous estimons qu’entre un milliard et cinq milliards de tonnes de poussière du désert sont émises dans l’atmosphère par le SDS chaque année en moyenne. La meilleure estimation actuelle est de deux milliards de tonnes, dont 25 pour cent atteignent les océans, avec toutes sortes d’effets sur les écosystèmes marins. Cependant, la plupart de ces estimations proviennent de modèles informatiques qui sont imparfaits pour simuler tous les nombreux processus impliqués dans le levage, le transport et le dépôt de poussières vers la mer.

Nous savons que la poussière du désert fournit des nutriments essentiels aux océans, mais notre compréhension de la façon dont la poussière affecte les eaux marines est loin d’être complète. Par exemple, la poussière a probablement un impact sur le bilan énergétique de plusieurs océans, affectant la circulation de la chaleur et du sel. Ces régimes de circulation ont des implications pour la vie marine, mais notre compréhension des détails est au mieux floue.

IPS: La Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030) devrait débuter en 2021. Quels sont, selon vous, certains problèmes qui devraient être abordés pendant cette période?

NM: La Décennie des Nations Unies pourrait initier un grand pas en avant dans notre compréhension si elle présidait à la création d’un réseau de sites d’étude à travers différents océans pour prendre des mesures à long terme de la poussière dans l’atmosphère et au fur et à mesure qu’elle se dépose à la surface de l’océan. Les bouées peuvent être utilisées comme plates-formes pour l’échantillonnage autonome de la poussière et d’autres variables météorologiques, et leurs données transmises aux chercheurs.

Les ensembles de données à long terme sont d’une importance vitale, mais ils ne peuvent pas remplacer les expériences menées à partir de navires en mer. La Décennie des Nations Unies peut également promouvoir des expériences coordonnées impliquant à la fois des mesures atmosphériques et marines pour aborder certains des processus dans lesquels la poussière du désert est importante. L’un de ces rôles est la façon dont le fer et le phosphore transportés par la poussière du désert aident à fertiliser de vastes zones de la surface des océans et peuvent également avoir un impact sur le climat local.

IPS: Le rapport établit un lien entre la poussière du désert et les systèmes de récifs coralliens; il suggère également un lien potentiel entre les maladies causées par des micro-organismes et le déclin des récifs coralliens dans le monde. Quel genre d’impact les tempêtes de sable et de poussière ont-elles sur la diversité biologique en général et sur la vie humaine?

NM: La poussière soulevée dans le SDS et transportée vers les océans contribue à maintenir la biodiversité des grandes zones marines. L’un des effets les plus directs est l’incorporation de minuscules particules de poussière dans les squelettes de corail au fur et à mesure de leur croissance. Les nutriments transportés par les particules de poussière du désert alimentent également la croissance de micro-organismes marins tels que le phytoplancton, qui forment la base du réseau trophique marin.

La société humaine dépend du poisson et d’autres produits de la mer, mais l’effet fertilisant de la poussière du désert aurait également un impact sur les proliférations d’algues, dont certaines sont préjudiciables à l’activité économique et à la santé humaine. Certaines efflorescences algales nuisibles contiennent des espèces qui produisent des toxines fortes qui se concentrent le long de la chaîne alimentaire, devenant nocives pour les personnes qui consomment des fruits de mer contaminés.

IPS: La poussière a des impacts importants sur le temps et le climat de plusieurs manières. De quelles manières les tempêtes de sable et de poussière sont-elles liées à des problèmes tels que le changement climatique?

NM: La poussière dans l’atmosphère affecte l’équilibre énergétique du système terrestre parce que ces fines particules diffusent, absorbent et réémettent des radiations dans l’atmosphère. Les particules de poussière servent également de noyaux sur lesquels la vapeur d’eau se condense, aidant à former des nuages, et la composition chimique de la poussière affecte l’acidité des précipitations. La poussière du Sahara est régulièrement transportée à travers l’atmosphère au-dessus de l’océan Atlantique Nord tropical où elle peut avoir un effet de refroidissement sur les températures de surface de la mer. À son tour, la surface de la mer plus froide modifie les champs de vent et le développement des ouragans. Une année avec plus de poussière saharienne se traduit généralement par moins d’ouragans sur l’Atlantique Nord.

Les tendances futures des émissions de poussières du désert sont incertaines. Ils dépendront des changements dans la circulation atmosphérique et les précipitations – combien de chutes, quand et où.

IPS: Y a-t-il des façons dont les tempêtes de sable et de poussière ont un impact (direct ou indirect) sur la pandémie de coronavirus?

NM: Les liens entre les tempêtes de sable et de poussière et la pandémie de coronavirus sont tout à fait possibles, mais travaillent inévitablement sur ces liens potentiels à un stade précoce. Nous savons que le SDS est un facteur de risque pour une gamme de maladies respiratoires et cardiovasculaires, de sorte qu’une personne exposée à la fois au COVID-19 et à la pollution atmosphérique due aux tempêtes de poussière peut subir des effets particulièrement nocifs. Par exemple, une étude récente dans le nord de l’Italie a établi une association entre des taux de mortalité plus élevés dus au COVID-19 et des pics de concentrations atmosphériques de petites particules. La poussière saharienne contribue fréquemment à la mauvaise qualité de l’air en Italie, mais un lien de causalité direct entre la poussière du désert et la souffrance du COVID-19 n’a pas été établi à ce jour. Il existe de nombreux autres facteurs à prendre en compte.

Nous savons également que de nombreuses zones sources de SDS contribuent à de nombreux types de micro-organismes (tels que les champignons, les bactéries et les virus) à la poussière du désert, et que ces micro-organismes sont très résistants. Le SDS peut également transporter des virus sur de grandes distances (plus de 1 000 km), parfois entre les continents. Le transport à longue distance de la poussière du désert a été lié à certains événements historiques de dispersion / épidémie de plusieurs maladies, y compris des épidémies de grippe aviaire dans les zones sous le vent des tempêtes de poussière asiatiques.