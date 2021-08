Qu’est-ce qui pourrait aider à sauver notre planète ? Différentes approches de la désertification

STOCKHOLM / ROME, 16 août (IPS) – Je suis dans la campagne suédoise, luxuriante et belle dans sa tenue de fin d’été, en train de discuter avec le fils d’un de mes amis. Oskar Olin dirige une ferme de moutons, Stabbehyltan Lamm AB, où il pratique gestion holistique. Ses trois cents moutons paissent sur une superficie de 30 ha où Oskar déplace chaque jour son troupeau d’un pâturage à l’autre. Il faut compter entre 45 et 90 jours avant que les moutons soient de retour sur le même pâturage où la rotation a commencé. Les animaux ne surpâturent ainsi pas la zone, alors qu’ils piétinent en même temps une couche protectrice de végétation, qui fertilise le sol. Le carbone est lié à la terre, la matière organique du sol augmente, retenant l’humidité et approfondissant ainsi le système racinaire des plantes saines.

Oskar a trente et un ans et est de retour depuis quatre ans dans sa ville natale. Au cours de ses jeunes années, il était assez aventureux et a par exemple travaillé pendant un an avec des chevaux dans des ranchs en Espagne. Après cela, il s’est retrouvé dans un rancho au Mexique où il est entré en contact avec gestion globale des terres, concluant que le terrain de l’autre côté de la clôture était constitué de sable et de gravier, tandis que les pâturages de son employeur étaient luxuriants et verts. Oskar m’a dit que c’était sur Rancho La Inmaculada de los Aguirre il a appris « qu’il s’agit de tout faire fonctionner et d’interagir de manière bénéfique. Rendez votre famille heureuse et prospère, faites pousser les animaux et les cultures en harmonie avec leur environnement naturel et se sentir bien. Garder le sol et la terre sains et humides, tandis que votre économie devient robuste et durable. »

Son employeur mexicain a incité Oskar à s’intéresser aux théories et aux pratiques du Zimbabwéen Allan Savory, qui prétend qu’un bétail bien géré peut guérir un environnement naturel blessé. Savory déclare que l’élevage (les pâturages sauvages sont difficiles à gérer) pourrait atténuer la désertification, à condition que les animaux domestiques soient autorisés à préserver les prairies de manière à ce qu’elles puissent séquestrer suffisamment de dioxyde de carbone atmosphérique pour inverser le changement climatique. Le surpâturage est le résultat du maintien du bétail au même endroit pendant trop longtemps, c’est-à-dire qu’il se nourrit de plantes individuelles encore et encore, alors qu’elles essaient de repousser. Un moyen d’inverser la désertification serait de gérer correctement le bétail au pâturage et de protéger les grands troupeaux naturels de brouteurs tels que les bisons, les zèbres et les gnous, qui garantissent une repousse et un entretien sains des prairies et contrecarrent la pratique mondiale encore courante de l’abattis- -brûlures, surfertilisation artificielle et expansion de cultures inutiles, voire nuisibles à l’environnement. Savory déclare : « Comment les ressources naturelles peuvent-elles être à blâmer ? Seule notre gestion de ces choses peut causer des problèmes. C’est notre gestion qui place des millions d’animaux dans des usines barbares, inhumaines et gavées à grand prix pour notre santé, notre économie et notre environnement et c’est notre gestion qui appelle les ressources fossiles comme des combustibles fossiles et les brûle à un rythme destructeur.

S’asseoir dans l’herbe croustillante et parler de tout cela avec Oskar, tout en étant entouré de ses moutons bêlants, m’a rappelé quand j’ai passé quelque temps en 2008 et 2009 dans le district de Markala au Mali. Là, je me suis assis, avec mes amis et interprètes Seydou et Mamadou, à l’ombre des baobabs, discutant avec les anciens du village, qui dans leur longue boubous, les gestes mesurés, ainsi que leur manière patiente et lucide de débattre, m’ont fait imaginer des philosophes grecs antiques. Ils m’ont dit qu’avec chaque année, le désert avance, provoquant pauvreté et misère, forçant “nos jeunes désespérés à perdre la vie à la recherche de la richesse et du bonheur dans vos pays riches, là-haut dans le Grand Nord”.

J’avais été embauché pour faire une étude sur la façon dont les moyens de subsistance seraient affectés par l’expropriation des terres et la production de sucre. Le Gouvernement avait signé un contrat attribuant Sosumar (Société Sucrière de Markala), un conglomérat de divers investisseurs privés et du géant sucrier sud-africain Illovo, un bail de 39 500 ha. L’intention était de développer des plantations de canne à sucre, produisant annuellement 190 000 tonnes de sucre et 15 millions de litres d’éthanol.

Au moins 2 000 paysans ont dû être réinstallés dans des villages érigés dans les zones touchées. Le projet a été salué comme pouvant « bénéficier à près de 156 000 habitants à travers la création de 8 000 emplois directs et 32 ​​000 indirects, le renforcement des capacités et l’amélioration des conditions de vie. La mise en œuvre du projet nécessitera une gestion optimale des ressources en eau, notamment pendant la saison sèche.

Aliments britanniques associés détient 51 pour cent d’Illovo, qui contrôlait 70 pour cent de Sosumar. Illovo est le plus grand producteur de sucre d’Afrique et avait, au moment où j’ai été embauché, des opérations en Afrique du Sud, au Malawi, au Mozambique, au Swaziland, en Tanzanie et en Zambie. Le sucre et l’éthanol étaient principalement dirigés vers le marché européen, ce qui permettait des exportations en franchise de droits et de quotas pour les producteurs des pays en développement. Les exportations de sucre d’Illovo vers l’Europe étaient alors de 400 000 tonnes par an.

Ma tâche consistait à mener des entretiens avec la population locale et, avec leur coopération, à élaborer des plans pour la construction et les installations de futures « réinstallations ». Pour moi, c’était une expérience enrichissante d’écouter et d’interagir avec des personnes qui se définissaient comme Mandé (Bambara), vivant principalement de l’agriculture et Peul (Fula/Fulani), dont la plupart étaient des pasteurs. Depuis des siècles Mandé et Peul ont partagé le territoire. Le Mandé, qui produisaient du mil, du sorgho et des légumes, avaient obtenu la majeure partie de leur viande de la Peul, dont le bétail était autorisé à paître Mandéfields après la récolte.

On m’a généreusement reçu et on m’a dit que les champs de canne à sucre allaient changer complètement les modes de vie traditionnels. Centre-pivot irrigation, un système où des tubes d’arrosage allongés tournent autour de « pivots », c’est-à-dire des points centraux pompant l’eau du sol, signifierait que tous les arbres de la zone devaient être abattus. Parmi eux, les puissants baobabs, que beaucoup Mandé et Peul considérer comme sacré. Il n’était pas prévu de dédommager les habitants pour leur perte de carburant, d’ombre et de points de rencontre sacrés.

Les cimetières ont dû être creusés et leur contenu enlevé. Le si-les arbres seraient également perdus. Les femmes utilisent leurs graines pour fabriquer et vendre Titre, le beurre de karité, largement utilisé en cosmétique comme hydratants et lotions. De plus, les villageois seraient contraints de vivre entourés d’une forêt de tiges de canne à sucre de plus de deux mètres de haut, parmi lesquelles prospéreraient des oiseaux dévoreurs de récoltes, des insectes et de la vermine. L’agriculture traditionnelle et séculaire serait remplacée par une coupe de canne éreintante sous un soleil de plomb. Sentiers et pâturages d’élevage bovin Peul disparaîtrait. L’eau chaude des raffineries de sucre affecterait et même tuerait les poissons dans les rivières et les canaux. Des musulmans pieux m’ont dit qu’ils connaissaient le développement du jeu, de l’alcool et de la prostitution dans les bidonvilles qui grandissaient autour des deux immenses sucreries déjà implantées au Mali.

Les villageois m’ont dit qu’ils préféraient que le gouvernement leur accorde des prêts pour établir des rizières : « Nous ne pouvons pas nous permettre de le faire nous-mêmes car il faut au moins deux ans avant que les rizières donnent des récoltes. Nous vivons de notre mil et de nos légumes et ne pouvons pas nous permettre de nous en passer pendant la construction des rizières. Le sucre ne nous nourrira pas, mais il pousse rapidement et les deux récoltes qu’il produit par an nous fourniront l’argent dont nous avons besoin pour survivre.

En réalité, Office du Niger, l’autorité gouvernementale de gestion et d’irrigation des zones rizicoles avait déjà apporté en 2003 un terrain de 74 hectares à la société américaine Schaffer et associés, qui avait été engagé par l’USAID pour entreprendre une étude de faisabilité pour une raffinerie de sucre. Les essais de variétés de canne ont coûté 1,5 million de dollars, indiquant que ni les « organisations de développement », ni le gouvernement malien, n’étaient particulièrement intéressés à stimuler l’agriculture de subsistance des agriculteurs locaux.

L’intérêt de l’USAID pour Sosumar faisait entre autres également partie d’un agenda politique visant à limiter les intérêts chinois dans la production de sucre malienne. China Light Industrial Corporation pour la coopération économique et technique étrangère (CLETC) possède les deux entreprises sucrières du Mali et a l’intention d’étendre ses propriétés foncières et sa production sucrière.

Ignorant, je faisais partie d’un jeu politique alambiqué impliquant des agences privées et gouvernementales profiteuses qui n’avaient apparemment ni le bien-être des agriculteurs pauvres, ni une atténuation des menaces du changement climatique et de la désertification, comme objectif principal. Seul un tiers du Mali n’est pas désertique et les habitants de Markala m’ont dit que « chaque année, les badlands dévorent d’immenses étendues de terres fertiles. S’il vous plaît, ne parlez pas de culture et d’environnement avec vos patrons. Nous ne voulons pas du sucre, mais nous devons l’avoir. Il n’y a pas d’autre solution. Personne ne nous aide à arrêter l’avancée du désert. Si nous ne recevons pas d’argent du sucre, nous mourrons. Si notre culture, notre façon d’être est éradiquée, qu’il en soit ainsi. Nos enfants doivent vivre.

Les troubles politiques et les machinations ont fini par tuer le Sosumar initiative sucre. La crise écologique ne cesse de s’aggraver. Alors que j’étais assis avec Oskar Olin et ses moutons en bonne santé dans une prairie suédoise fertile, je ne pouvais m’empêcher de me demander si tous les efforts et l’argent consacrés à la non-réalisation d’une culture d’exportation aussi malsaine que le sucre n’étaient qu’un autre exemple de la cupidité sans imagination de quelques riches.

Il est grand temps d’apprendre à écouter les besoins et l’expérience des agriculteurs pauvres du monde entier. Faire de la publicité et mettre en œuvre des pratiques viables, respectueuses de l’environnement et durables, comme celles du jeune Oskar Olin, enclin à la pratique et idéaliste de Stabbehyltan, qui reproduit à petite échelle les instincts de préservation des terres des brouteurs sauvages.

Sources: Bafana, Busani (2019) « Q&R : Gestion holistique des terres – Seul un mouvement peut prévenir la désertification », IPS, 4 octobre. Wikileaks (2009) : Une cuillerée de sucre chinois aigri les investisseurs américains au Mali.

Jan Lundius détient un doctorat. sur l’histoire de la religion de l’Université de Lund et a été expert en développement, chercheur et conseiller à l’ASDI, l’UNESCO, la FAO et d’autres organisations internationales.

Suivez @IPSNewsUNBureau

Suivez IPS New UN Bureau sur Instagram