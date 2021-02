Qu’est-ce que le «nationalisme vaccinal» et pourquoi est-il si nocif?

La pandémie COVID-19 a déjà introduit de nouveaux mots et expressions qui étaient rarement utilisés auparavant dans notre langue vernaculaire commune: «congé», «éloignement social», «aplatir la courbe». Aujourd’hui, une nouvelle expression est utilisée par les experts: «nationalisme vaccinal».

Le nationalisme vaccinal se produit lorsque les gouvernements signent des accords avec les fabricants de produits pharmaceutiques pour fournir à leurs propres populations des vaccins avant qu’ils ne deviennent disponibles pour d’autres pays.

Même avant que bon nombre des vaccins COVID-19 maintenant approuvés aient terminé leurs essais cliniques, des pays riches comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Japon et le bloc européen avaient acheté plusieurs millions de doses de celles qui semblaient les plus prometteuses. Comme nous l’avons vu au Royaume-Uni, c’était une décision prudente. Après un nombre de morts dévastateur, des millions de personnes vulnérables et de travailleurs de première ligne se sont vus offrir leur première dose de vaccins Pfizer ou Oxford-AstraZeneca. Malgré les querelles politiques, l’Europe suivra bientôt et avec un nouveau président en place, les États-Unis donnent la priorité à leur propre programme de vaccination.

Selon un nouveau rapport, publié dans le British Medical Journal (BMJ), les États-Unis ont obtenu 800 millions de doses d’au moins six vaccins en développement, avec une option d’achat d’environ un milliard de plus. Le Royaume-Uni a acheté 340 millions de vaccins: environ cinq doses pour chaque citoyen. Bien qu’à première vue, il puisse sembler que ces pays aient commandé plus de doses que nécessaire, la vérité est que bon nombre de ces commandes ont été passées pendant les phases d’essai des vaccins alors qu’ils ne savaient pas avec certitude quels vaccins réussiraient. Essentiellement, des pays comme le Royaume-Uni ont mis leurs œufs dans plusieurs paniers, ce qui s’est avéré être une bonne idée.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a exprimé ses préoccupations à ce sujet et on craint que de tels accords unilatéraux avec les pays riches ne rendent les vaccins inaccessibles à ceux de certaines des régions les plus pauvres du monde. «Nous devons empêcher le nationalisme des vaccins», a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l’OMS, aux États membres le 18 août de l’année dernière. «Alors que les dirigeants souhaitent d’abord protéger leur propre peuple, la réponse à cette pandémie doit être collective.»

La crainte que les pays moins riches n’aient pas accès à un vaccin est grave et c’est le problème de tous. La pandémie est un problème mondial; nous avons déjà vu à quelle vitesse il peut se répandre dans le monde, mettant à genoux certaines des économies les plus puissantes.

Si nous devions vacciner uniquement les pays qui ont acheté la majorité des fournitures de vaccin, cela signifierait que le virus continuerait de faire rage dans d’autres pays non vaccinés. Et nous avons déjà vu à quel point ce virus peut muter rapidement et efficacement lorsqu’il est autorisé à ravager sans contrôle des populations n’importe où.

Plus il infecte de personnes, plus il y a de chances que d’autres mutations se produisent et il est inévitable qu’une mutation «d’échappement» finisse par faire surface. Il s’agit d’une mutation qui permet au virus d’échapper à la réponse immunitaire définie par les vaccinations, ce qui pourrait signifier qu’ils deviennent moins efficaces pour prévenir les maladies graves. La nouvelle mutation est alors susceptible de devenir la souche dominante et retrouvera son chemin vers nos côtes, déclenchant une toute nouvelle série d’infections chez les personnes vaccinées contre les anciennes variantes uniquement.

Les sociétés pharmaceutiques ont déclaré qu’elles pouvaient «peaufiner» leurs vaccins pour lutter contre toute nouvelle variante qui pourrait survenir, mais cela peut prendre du temps – l’expérience nous a appris qu’il est vital pour contenir une pandémie. Nous ne savons pas encore si les vaccins arrêtent la transmission du virus – ce que nous savons, c’est qu’ils permettent une réponse immunitaire plus rapide de la part des personnes vaccinées, ce qui signifie moins de temps pour que le virus mute potentiellement à l’intérieur de son hôte. Pour cette raison, nous avons besoin d’une réponse plus globale à cette pandémie.

Le nationalisme vaccinal est donc incroyablement myope. L’alternative est un programme mondial de vaccination et c’est ce que l’OMS vise à faire par l’intermédiaire de COVAX, une installation mondiale créée en avril de l’année dernière pour accélérer le développement de médicaments pour traiter le COVID-19 et les rendre disponibles partout.

Mis en place aux côtés de l’Alliance du vaccin et de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), le programme COVAX est de fournir un accès innovant et équitable aux diagnostics, traitements et vaccins COVID-19. Jusqu’à présent, plus de 170 pays se sont inscrits à COVAX, dont le Royaume-Uni et la Chine. Son objectif est ambitieux, mais en travaillant ensemble, tous les pays qui font partie de COVAX sont censés suivre un plan de distribution équitable du vaccin afin d’éviter une thésaurisation intéressée au niveau national. Cela contribuera à garantir que même les pays les plus pauvres aient accès aux vaccins tandis que les plus riches restent protégés.

Le suivi

La variante sud-africaine est-elle moins sensible aux vaccins?

La soi-disant variante sud-africaine est de plus en plus préoccupée car elle est liée à un nombre croissant de cas dans d’autres pays. Jusqu’à présent, la variante a été identifiée dans plus de 30 pays, dont le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, la Belgique et l’Autriche.

Bien que les experts aient insisté sur le fait qu’il n’y a actuellement aucune preuve que la variante sud-africaine – connue sous le nom de 501 V2 – causera une maladie plus grave, ils ont exprimé leur inquiétude quant à sa moindre sensibilité aux réponses immunitaires déclenchées par nos vaccins actuellement approuvés.

La variante sud-africaine comprend la mutation N501Y identifiée dans la variante britannique, ce qui rend le virus plus infectieux. Mais il comprend également une autre mutation, connue sous le nom de E484K.

Les vaccins approuvés jusqu’à présent déclenchent une réponse immunitaire qui repose sur la reconnaissance de parties de la protéine de pointe du coronavirus qui permet au virus de s’accrocher et de pénétrer dans les cellules humaines. Le E484K mutation, cependant, modifie la forme de la protéine de pointe d’une manière qui la rend moins reconnaissable par le système immunitaire du corps. En conséquence, cela peut le rendre moins sensible au vaccin.

Des tests sont menés d’urgence par des scientifiques pour voir à quel point le lot actuel de vaccins est efficace contre cette variante, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives.

Pfizer a publié un étude basé sur des échantillons de sang prélevés sur des personnes qui avaient reçu son vaccin, montrant qu’il ne semble y avoir qu’une faible perte d’efficacité de la réponse immunitaire déclenchée par leur vaccin contre un virus modifié qui présentait des mutations similaires à la souche sud-africaine.

Moderna a mené une étude en laboratoire étude qui suggèrent que la réponse immunitaire de son vaccin à la variante sud-africaine reste prometteuse, bien que la réponse puisse ne pas être aussi forte ou durer aussi longtemps par rapport aux variantes antérieures.

Novovax est parti sur le disque dire que son vaccin offre jusqu’à 60 pour cent de protection contre la variante sud-africaine chez ceux qui ont un système immunitaire par ailleurs sain. Ceci est considéré comme un bon taux de réponse.

Nous avons vu comment la variante sud-africaine s’est répandue rapidement en Afrique du Sud même, qui connaît une recrudescence des cas. Il est maintenant plus important que jamais que les pays où cette variante a été identifiée doublent leurs mesures de verrouillage, de contrôle aux frontières et de distanciation sociale, ainsi que nos tests et isolements rapides afin de contenir sa propagation jusqu’à ce que les résultats définitifs des essais de vaccins soient connus. Cela nous montre également pourquoi le nationalisme vaccinal en tant que politique gouvernementale continuera de nous mettre tous en danger.

[Muaz Osman/Al Jazeera]

Dans la chirurgie du médecin

Comment mettre les enfants à l’aise lorsqu’ils portent des EPI

Aller chez le médecin peut être effrayant pour les enfants dans le meilleur des cas. Ils associent soit les visites à ma chirurgie avec les vaccinations infantiles qu’ils ont eues dans le passé, soit avec le malaise. Ni l’un ni l’autre ne se prêtent particulièrement bien à une relation harmonieuse entre un médecin de famille et ses patients pédiatriques.

Ce problème a été aggravé par la nécessité pour les médecins de porter des équipements de protection individuelle (EPI) lors de toutes nos consultations. Les tenues de notre médecin se composent désormais de gants, d’un tablier en plastique, d’un masque, de lunettes et d’une visière. Bien que les enfants ne soient pas obligés de porter des masques lors d’une consultation, leurs parents le sont et cela peut également alarmer un enfant malade.

Récemment, je devais voir un enfant qui se plaignait de douleurs abdominales. Il s’est mis à pleurer dès qu’il a posé les yeux sur moi. J’imagine que j’avais l’air effrayant dans tout mon EPI, et parce que mes consultations sont relativement courtes, je n’avais pas eu le temps d’établir un rapport avec le garçon. J’avais besoin de l’examiner, mais la façon dont les choses se passaient, cela me paraissait impossible. Chaque fois que je faisais un pas vers lui, il hurlait. Sa mère m’a regardé en s’excusant. J’avais besoin de mettre cet enfant sur le côté pour pouvoir examiner son abdomen.

Je me suis aperçu dans le miroir de la chirurgie. Avec tout ce que je portais, j’ai réalisé que je ressemblais à un astronaute. Le garçon a continué à pleurer. J’ai fait un pas en arrière; il est devenu plus calme. J’ai fait un autre pas en arrière; il a arrêté de pleurer.

«Saviez-vous que nous sommes sur la lune en ce moment?» Je lui ai demandé. “C’est pourquoi je dois porter ce bouclier et ces lunettes – c’est mon costume d’astronaute.” Il avait l’air intéressé. “Et je dois faire de grands pas comme celui-ci, car il n’y a pas de gravité sur la lune.” J’ai fait un grand pas vers lui; il acquiesca. J’ai fait un autre pas dans sa direction, levant les pieds comme si j’étais sur la lune. Il a souri – j’étais sur quelque chose. J’étais maintenant suffisamment proche pour l’examiner.

«Seules les personnes en forme et en bonne santé sont autorisées sur la lune», ai-je dit. “Puis-je vérifier si vous réussissez le test?” Il hocha la tête, souleva son sweat-shirt et me permit de sentir son ventre. Rien de sérieux.

Avant de partir, je lui ai demandé s’il voulait une paire de lunettes pour quand il irait sur la lune. Il regarda sa mère avant de me dire un «oui» discret. J’en ai sorti une nouvelle paire et je les lui ai tendues, souriant en partant.

Quelques bonnes nouvelles

Les tests à flux latéral peuvent vraiment identifier les plus infectieux

Des chercheurs de l’Université d’Oxford et de Public Health England ont a trouvé que les kits de test rapide des coronavirus – également connus sous le nom de tests à flux latéral – sont jusqu’à 90% précis pour détecter les personnes les plus susceptibles d’être infectieuses et pourraient jouer un rôle essentiel dans l’assouplissement des mesures de verrouillage le moment venu.

Question du lecteur

Je prends des médicaments qui affaiblissent mon système immunitaire – puis-je toujours recevoir le vaccin?

La reponse courte est oui.

Nous savons que les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent un risque accru de développer des complications d’une infection à coronavirus. Nous savons également que les vaccins approuvés de Pfizer, AstraZeneca et Moderna sont sûrs et qu’il est en outre recommandé de les prendre si vous avez un système immunitaire affaibli.

Aucun des vaccins approuvés n’est un vaccin «vivant». Cela signifie qu’ils ne contiennent pas de versions affaiblies ou actives du coronavirus. Par conséquent, vous ne pouvez pas contracter le coronavirus ou l’une de ses complications à partir de ces vaccins. Vous pouvez ressentir des effets de courte durée et normaux du virus, comme une fièvre, des maux de tête ou une douleur au bras, mais ce n’est que votre système immunitaire qui réagit et ce n’est pas dangereux.

La British Society for Immunology dit: «Bien que la vaccination COVID-19 puisse offrir un niveau de protection plus faible chez les personnes immunodéprimées ou immunodéprimées par rapport au reste de la population, il est toujours très important que vous vous faisiez vacciner car elle vous offrira une certaine protection contre la capture COVID19. Il est important que vous receviez deux doses du vaccin pour maximiser la protection que vous offre la vaccination. »