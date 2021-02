Quarantaines de voyage: endurer le banal, un jour à la fois

«C’était probablement la partie la plus difficile», dit-elle. «Je pourrais préparer un sac d’activités pour ma fille aînée et prévoir de faire la lessive dans l’évier. Mais ne pas savoir où nous serions – après plus de 21 heures de vol, avec des masques – devrions-nous prendre un autre vol? Un trajet en bus de trois heures? Ils ne l’ont pas fait. Mme Jones et sa famille ont été emmenées Stamford Plaza à Auckland, à seulement 25 minutes de l’aéroport.

Cependant, Pim Techamuanvivit et son mari néo-zélandais n’ont pas eu cette chance. Après leur arrivée à Auckland en provenance de San Francisco, ils ont été promptement invités à embarquer sur un autre vol à destination de Christchurch et à Novotel Christchurch Aéroport Hôtel. «À ce moment-là, nous voulions vraiment, vraiment nous rendre à l’hôtel!» a déclaré Mme Techamuanvivit, chef-propriétaire de Nari et Kin Khao restaurants à San Francisco et le chef exécutif de Pris à Bangkok.

Le soulagement à l’arrivée – enfin – pourrait être la première réaction, mais il ne faut pas longtemps pour que la réalité s’installe. La chambre d’hôtel est tout ce que vous verrez pendant une période de temps non négligeable.