Quand le Delta Surge prendra-t-il fin ?

On pense que la variante est plus contagieuse que les versions précédentes du coronavirus, car les personnes infectées le portent en quantités nettement plus importantes dans leurs voies respiratoires.

Cela rend la variante particulièrement apte à exploiter les opportunités de transmission – la boîte de nuit bondée, la salle de classe avec un enseignant non masqué. Mais cela signifie également que même des restrictions modestes, comme le masquage et la distanciation, peuvent faire baisser les chiffres.

Mis à jour Sept. 1, 2021, 12:18 p.m. ET

Aux Pays-Bas, où 62 % de la population est entièrement vaccinée, les cas ont augmenté de 500 % après que le pays a levé les restrictions. Cela a forcé le gouvernement à réintroduire certaines mesures, notamment la fermeture des boîtes de nuit et la limitation des heures de restauration à l’intérieur, entraînant une baisse rapide du nombre de nouveaux cas.

À la mi-juin, trois semaines après le début de la flambée du delta britannique, les cas ont cessé de grimper aussi rapidement qu’ils l’avaient été, a déclaré Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia et conseiller de l’Organisation mondiale de la santé sur Covid-19.

Un événement majeur a tout changé : les championnats d’Europe de football, une série de matchs d’un mois mettant en vedette une équipe d’Angleterre exceptionnellement forte qui a rempli les pubs et les salons à partir de la mi-juin. Les cas ont grimpé en flèche chez les jeunes et les non vaccinés, en particulier chez les hommes.

“Parce que Delta est tellement plus contagieux, il a tendance à se déplacer beaucoup plus rapidement dans les communautés”, a déclaré le Dr Hunter. “Et si c’est plus contagieux, cela va engloutir plus rapidement les personnes sensibles restantes.”