Production of COVID-19 vaccines in Latin America will ease shortages and protect more people

Director of PAHO Carissa F. Etienne announcement the launch of the Regional platform to advance the manufacture of COVID-19 vaccines and other health technologies in the Americas, describing it as an initiative that “will coordinate between sectors – health, science and technology and industry – to strengthen their capacity to produce new technologies”.

The UN official explained the need for the platform, saying “limited [global] manufacturing and Uneven vaccine distribution in the face of staggering demand hampers our COVID response”.

More than a third of the countries in our region have not yet vaccinated đź’‰ 20% of their population 👴🏽👩🏿‍🦱👨🏻👩🏽 ➡️ And in some places the coverage is much lower. @DirOPSPAHO# COVID-19[FEMININE – OPS/OMS (@pahowho) 1er septembre 2021

Au profit de la région

Jusqu’Ă prĂ©sent, environ 23 % seulement des habitants de la rĂ©gion ont Ă©tĂ© complètement vaccinĂ©s et, dans de nombreux pays, la couverture est beaucoup plus faible.

La plate-forme soutiendra la collaboration entre les États et les agences, en appliquant les capacitĂ©s rĂ©gionales de bioproduction existantes pour produire COVID-19[feminine jabs ainsi que d’autres technologies mĂ©dicales.

Le principe est que la fabrication devrait profiter Ă toute la rĂ©gion, avec une production pharmaceutique rĂ©gionale et une distribution de vaccins dans tous les pays en Fonds renouvelable de l’OPS.

Lors d’une rĂ©cente rĂ©union virtuelle, le Dr Etienne a invitĂ© les fabricants publics et privĂ©s Ă soumettre des expressions d’intĂ©rĂŞt pour la production de matĂ©riaux pour un vaccin Ă ARNm, qui est très efficace dans la lutte contre le COVID-19.

« La vaccination de masse est essentielle si nous voulons endiguer la vague de cette pandémie et empêcher la propagation de nouvelles variantes », a déclaré le Dr Etienne.

IngrĂ©dients d’approvisionnement rĂ©gionaux

Lors de la rĂ©union, d’autres dirigeants d’institutions financières internationales, de gouvernements et d’agences de santĂ© publique ont Ă©voquĂ© de nombreux aspects de la production rĂ©gionale de technologies mĂ©dicales.

“Sans action urgente pour augmenter l’approvisionnement en vaccins COVID-19, le monde ne sera pas en mesure de maĂ®triser la pandĂ©mie», a dĂ©clarĂ© Anabel González, directrice gĂ©nĂ©rale adjointe de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), soulignant la contribution de la production rĂ©gionale de vaccins.

Elle a ajoutĂ© que « la diversification rĂ©gionale de la production » pourrait jouer un rĂ´le important dans l’augmentation de l’offre.

Le Dr Etienne s’est concentrĂ© sur la nĂ©cessitĂ© de « construire l’infrastructure et la capacitĂ© technique pour briser le cycle de dĂ©pendance vis-Ă -vis d’un marchĂ© mondial des vaccins hautement concentré » ainsi que des « initiatives concrètes » pour amener la technologie de l’ARNm dans la rĂ©gion.

« Mais surtout, nous avons notĂ© le besoin de coordination, de collaboration, d’investissement et de solidaritĂ© », a-t-elle dĂ©clarĂ©. “Nous croyons [they] will be the essential ingredients for the development and production of new medical technologies in Latin America and the Caribbean ”.

Work in progress

An earlier invitation to public and private manufacturers interested in transferring mRNA technology to the region resulted in 30 submitted proposals, which PAHO is currently reviewing.

Decisions are expected in September.

Other participants in the meeting included Andrés Couve, Chilean Minister of Science, Technology, Knowledge and Innovation; María Apólito, Argentine Under-Secretary for the Knowledge Economy; Nísia Trindade Lima, President of the Oswaldo Cruz Foundation in Brazil; Soumya Swaminathan, Chief Scientist for WHO; and Alberto Arenas, Head of the Social Development Division of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean.