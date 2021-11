Prévenir un changement climatique catastrophique ou continuer à brûler du charbon ? Vous ne pouvez pas avoir les deux

Lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, les diplomates ont mis sur papier, pour la première fois, la nécessité collective d’accélérer l’élimination progressive des subventions au charbon et aux combustibles fossiles pour atteindre leurs objectifs climatiques dans un projet de déclaration publié mercredi.

Les pays peuvent soit continuer à utiliser le charbon aux niveaux actuels, soit limiter le réchauffement futur à l’objectif de 1,5 degré Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) de l’accord de Paris sur le climat. Il est impossible de faire les deux. Mais cette réalité scientifique a été un éléphant dans la salle des négociations internationales de haut niveau sur le climat pendant des années – jusqu’à maintenant.

« C’est important », Helen Mountford, vice-présidente du World Resources Institute, a déclaré aux journalistes. “Nous n’avons jamais eu un texte comme ça avant.”

Pourtant, cette nouvelle déclaration n’est pas définitive, n’a pas de calendrier ni d’autres détails, et s’accompagne de quelques promesses spécifiques à certains pays. Cette incongruité sur le charbon capture la tension centrale qui se joue lors des pourparlers climatiques très médiatisés à Glasgow : les écarts flagrants entre ce que les pays doivent faire pour arrêter l’aggravation de la crise climatique, ce que les pays disent qu’ils feront à l’avenir, et ce qu’ils sont réellement en train de faire maintenant.

“Nous verrons si ce texte colle”, a déclaré Mountford plus tard. « Nous espérons que ce sera le cas. C’est une action vraiment importante et concrète que les pays peuvent prendre pour tenir leurs engagements.

En dehors des négociations sur le climat, les manifestants ont fait pression pour que la langue reste. Selon le Washington Post, ils ont chanté: « « Les combustibles fossiles » sur papier maintenant » et « Gardez-le dans le texte. »

Même le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a exprimé jeudi sa frustration face aux négociations, dire qu’au niveau des pays « Les promesses sonnent creux alors que l’industrie des combustibles fossiles reçoit encore des milliers de milliards de subventions, selon les mesures du FMI. Ou quand les pays construisent encore des centrales à charbon.

Avec les politiques climatiques actuelles en place, le monde est en passe de se réchauffer de plus de 2 degrés Celsius (3,6 degrés Fahrenheit) ce siècle par rapport aux niveaux préindustriels. Même le les décomptes les plus récents des engagements actuels pour l’action climatique future mettent le monde sur la bonne voie pour se réchauffer de 1,8 degrés Celsius. Cela signifie que même si tous les pays tiennent leurs promesses les plus ambitieuses – un grand si – nous dépasserons toujours l’objectif clé de Paris de 0,3 degré. Cela peut sembler une différence mineure, mais la science est tout à fait claire que chaque dixième de degré est désastreux pour l’humanité : vagues de chaleur, sécheresses, ouragans et incendies de forêt plus fréquentes et plus intenses ; plus d’élévation du niveau de la mer; et, finalement, plus de souffrance.

La science est également claire que le charbon est tout simplement horrible pour le climat. Le charbon est la source d’énergie la plus carbonée, responsable de environ 40% des émissions de carbone liées à l’utilisation mondiale de combustibles fossiles

C’est pourquoi un nombre croissant de responsables affirment que l’abandon du charbon est l’une des mesures les plus importantes à prendre pour lutter contre le changement climatique. Pas plus tard que la semaine dernière, par exemple, le ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a déclaré à Glasgow : . “