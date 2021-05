Pourquoi l’Amérique latine est le Moyen-Orient des biocarburants

Champ de soja près d’Eldorado dans le Mato Grosso do Sul, Brésil. Crédits: Gerson Sobreira

QUITO, 24 mai (IPS) – L’Amérique latine présente de nombreux avantages naturels pour la transition énergétique à venir. Il possède déjà la matrice de puissance la plus verte au monde. Tout en disposant des plus grandes réserves de cuivre de la planète, elle est un fournisseur incontournable des programmes d’électrification internationaux.

Pourtant, le transport est son talon d’Achille. Seulement 1% du transport latino-américain est alimenté par une énergie propre. Ainsi, alors que plus de la moitié de son électricité provient de sources renouvelables, une fois que vous avez pris en compte la forte dépendance au pétrole et au gaz pour le transport des personnes et des marchandises dans la région, la part renouvelable de son énergie primaire n’est que de 5%.

L’Amérique latine ne fera de progrès significatifs dans sa transition énergétique que lorsqu’elle parviendra à alimenter davantage les transports avec des énergies renouvelables. Une solution sera les véhicules électriques (VE). Cependant, comme les experts miniers le révèlent ailleurs dans ce rapport, l’approvisionnement en cuivre ne sera pas en mesure de remplacer tous les moteurs à combustion interne existants par un VE d’ici 2050.

C’est encore plus vrai pour l’aviation, où les avions électriques sont loin d’être prêts pour les vols commerciaux de passagers. Cela signifie que les biocarburants joueront également un rôle important. L’Amérique latine est déjà le plus grand producteur de biocarburants au monde et, plus important encore, elle dispose d’une grande marge de manœuvre pour augmenter sa production. Un rapport de l’ONU a révélé que grâce à une eau douce abondante et à de vastes étendues de terres agricoles inutilisées, l’Amérique latine détient 42% de l’augmentation potentielle mondiale de la production agricole.

2nd Génération

Lorsque le plus grand producteur de biocarburants du Brésil, ECB Group, commencera ses activités au Paraguay, cela renforcera la position de leader de l’Amérique latine dans l’industrie. En effet, le projet paraguayen Omega Green est la première bioraffinerie de deuxième génération en Amérique latine.

Omega Green, qui ouvrira ses portes en 2024, produira du HVO, un type de biodiesel, et du SPK, un biocarburant pour l’aviation. Les majors pétrolières européennes, Shell et BP, ont déjà signé des contrats de prélèvement pour 90% de la production, soulignant la demande de solutions bas carbone au problème des transports.

BP s’est engagé à être neutre en carbone d’ici 2050 et reconnaît que les biocarburants peuvent l’aider à y parvenir. Les pays ayant des objectifs environnementaux ambitieux, comme le Royaume-Uni, prendront éventuellement la même décision. Et ce sont les avantages technologiques du biocarburant de deuxième génération – de sa matière première à ses utilisations – qui aideront à les convaincre.

En utilisant un processus énergivore d’application de l’hydrogène à la matière organique, les biocarburants de deuxième génération peuvent produire une plus large gamme de carburants. Par exemple, le carburant aviation qui autorise les biocarburants réduit les émissions que l’électrification ne peut tout simplement pas atteindre.

Le biodiesel de deuxième génération a également plus d’utilisations que son prédécesseur, car il s’agit d’un carburant à «goutte» qui peut être placé dans les moteurs à combustion interne existants et fonctionner sans aucune modification. En effet, vous pourriez alimenter votre voiture à 100% HVO ou mélanger n’importe quel pourcentage avec votre diesel habituel.

Cette flexibilité – à la fois en matière de matière première et d’utilisation – fait des biocarburants un élément essentiel de la lutte contre le changement climatique, déclare Erasmo Battistella, PDG du groupe ECB. «Le biocarburant présente de nombreux avantages par rapport aux véhicules électriques. Prenons l’exemple de Londres, avec HVO, vous pourriez remplacer le carburant diesel sale, avec ses émissions polluantes, du jour au lendemain. Vous n’avez pas besoin de construire une nouvelle infrastructure ou d’acheter de nouveaux bus coûteux, il vous suffit de mettre notre carburant directement. »

On pourrait s’attendre à ce qu’un producteur de biocarburant parle des avantages de son produit, mais son évaluation est confirmée par l’expérience de l’un des principaux partisans de l’électrification en Amérique latine, Irene Cañas, présidente de l’Institut costaricain de l’électricité.

Cañas, qui supervise le système électrique le plus renouvelable au monde, prévoit de remplacer la flotte existante de bus diesel du Costa Rica par des bus électriques. «Cela commencera par un projet pilote, utilisant trois bus électriques donnés par l’Allemagne. Cela commencera cette année, alors que nous testons les bus sur différents itinéraires pour évaluer leurs performances.

Le programme a été retardé par la pandémie parce que les restrictions sanitaires signifient que les bus ne peuvent transporter que la moitié des passagers, ce qui a réduit les revenus des compagnies de bus et les a rendues moins disposées à investir dans les véhicules électriques. Avec le biodiesel éprouvé, aucun test de performance n’est nécessaire. Mais plus important encore, cela ne nécessite pas d’échanges d’équipement coûteux.

La flexibilité des matières premières des biocarburants de deuxième génération est un autre atout majeur. L’une des plus grandes critiques des biocarburants est qu’il réduit l’agriculture pour la production alimentaire. Pourtant, avec ces nouveaux biocarburants, ce n’est pas vrai, dit Battistella. «La beauté des biocarburants de deuxième génération est qu’ils peuvent utiliser une si large gamme de matières premières.

Nous souhaitons développer une offre diversifiée de différentes cultures. Et c’est pourquoi les biocarburants seront un succès dans le monde entier. Qu’il s’agisse de palmier en Indonésie ou de canola au Canada, les biocarburants peuvent toujours être fabriqués avec des plantes locales.

Et en plantant plus de cultures, nous augmentons en fait l’approvisionnement alimentaire. Parce que les meilleures parties peuvent être utilisées pour l’alimentation et tout ce qui reste comme matière première pour le biocarburant, il peut également provenir de déchets animaux, de déchets ou de sous-produits agricoles.

Impact environnemental

Un autre défaut supposé du biocarburant latino-américain est qu’il déboisera certaines parties de l’Amazonie. Pourtant, Alfredo Mordezki, gestionnaire du Santander Latin America Investment Grade ESG Bond Fund, affirme que l’Amazonie est si sensible que les entreprises qui l’endommagent auront un accès limité aux marchés internationaux des capitaux.

«Certains peuvent penser que le Brésil est ce terrible pollueur qui déboisera l’Amazonie, mais à l’intérieur du pays, il existe de nombreuses entreprises ayant de bonnes pratiques environnementales. Prenez les entreprises brésiliennes de pâtes et papiers. Les gens supposent qu’ils sont liés à la déforestation, mais en fait, ils tiennent à se distancer de l’Amazonie parce qu’ils savent à quel point cela peut nuire à leur réputation.

En conséquence, la plupart de ces entreprises s’efforcent d’être plus transparentes, de divulguer plus d’informations et ont des projets ambitieux pour devenir plus vertes. Une grande partie des pires dommages environnementaux est commis par des groupes illégaux en Amérique latine, par exemple avec l’exploitation minière informelle. Mais si nous pouvons canaliser de l’argent vers les meilleures sociétés cotées, cela devrait conduire au changement.

Un producteur de soja brésilien qui a récemment émis des obligations a certifié de manière indépendante que toutes ses terres, et celles de ses fournisseurs, ne proviennent pas d’une partie déboisée de l’Amazonie. Cela a relevé la barre pour toutes les autres sociétés de soja à la recherche d’investissements.

Cette évaluation est étayée par Battistella. «Pour que nous puissions signer les accords avec BP et Shell, nous devions certifier l’impact environnemental de tout, de la plantation de la matière première à la façon dont le produit final serait consommé.» C’est pourquoi «notre pongamia est produite dans la vaste et stérile région du Chaco au Paraguay. Ce ne sont pas des terres qui ont été déboisées pour notre production, mais des terres agricoles que nous reboisons pour notre projet.

En effet, Omega Green a déjà annoncé qu’un tiers de sa matière première proviendrait de Pongamia, un arbre qui ne nécessite pas d’engrais, vit depuis 100 ans et a une faible densité de carbone. «Le carburant que vous produisez a en fait un score de densité de carbone négatif. Imaginez – vous fournissez aux compagnies aériennes un carburant qui séquestre en fait plus de CO2 qu’il n’en produit. »

En effet, Battistella estime que les biocarburants sont soumis à un examen environnemental beaucoup plus minutieux que les véhicules électriques. «Les chaînes d’approvisionnement pour une grande partie des métaux utilisés dans les voitures électriques ne sont pas très propres, le travail des enfants étant impliqué dans l’extraction de certains des métaux. Le processus de fabrication des batteries peut également avoir un impact environnemental néfaste. »

Niche de marché

La dernière critique du biocarburant est qu’il ne produit pas suffisamment de production pour avoir un impact significatif sur le changement climatique. Battistella dit que les chiffres d’Omega Green prouvent le contraire. «Pongamia est si productive que seulement 120 000 hectares produiront suffisamment de matières premières pour 1/3rd de nos besoins.

Avec 400 000 hectares, il pourrait couvrir l’ensemble de notre production. Cela peut sembler beaucoup de terre à quelqu’un à Londres, mais la région du Chaco compte 24 millions d’hectares. Encore une fois, ses propos sont étayés par le fait que BP et Shell utilisent des biocarburants pour atteindre leurs ambitieux objectifs de neutralité carbone. De plus, le succès d’Omega Green peut être reproduit dans toute la région, dit Battistella.

«Même si le Brésil est le leader des biocarburants d’Amérique latine, nous constatons également une consommation et une production généralisées ailleurs dans la région. La Colombie, le Paraguay, l’Uruguay, l’Argentine et le Pérou utilisent et fabriquent tous du biodiesel et de l’éthanol. L’Amérique latine pourrait décupler la production de biocarburants simplement en appliquant une nouvelle technologie et en plantant plus de matières premières. »

Cependant, il est vrai que le biocarburant ne pourra pas remplacer le pétrole à lui seul. La demande mondiale actuelle de pétrole est d’environ 100 millions de barils par jour, tandis que la production totale d’Omega Green sera de 20 000 b / j. Même si vous construisez 1 000 Oméga Verts, vous ne couvririez qu’un cinquième de la demande de pétrole. Ainsi, la transition nécessitera une combinaison de VE et de biocarburant. De nombreux investisseurs les considèrent comme s’excluant mutuellement, alors qu’ils sont en fait complémentaires.

«Repensez environ 150 ans en arrière jusqu’à la dernière transition énergétique, lorsque le pétrole a commencé à remplacer le charbon. Même si le pétrole est devenu dominant, le charbon est toujours utilisé aujourd’hui. Nous verrons quelque chose de similaire avec cette transition énergétique: le pétrole sera toujours utilisé pendant les 70 ou 100 prochaines années. Et ce n’est pas grave car pour limiter l’impact du changement climatique, nous n’avons pas besoin de remplacer 100% du pétrole, nous avons juste besoin de réduire le CO2 à des niveaux historiques.

Le pétrole est intégré à une grande partie de la technologie que nous utilisons, il nous est donc impossible de l’ignorer complètement. De plus, la demande croissante d’énergie signifie que nous en aurons besoin. Par exemple, les volumes de fret devraient tripler d’ici 2050.

Mais nous devons être intelligents et utiliser au mieux les biocarburants. Un exemple est l’aviation, où les avions électriques ne sont pas viables pour le moment et où l’hydrogène est trop dangereux pour transporter des personnes. Un autre est le centre-ville où les gens sont obligés de respirer un air de mauvaise qualité, c’est comme fumer une cigarette chaque jour. »

Les avantages du biocarburant dans les villes en font une solution parfaite pour l’Amérique latine, qui est la région la plus urbanisée de la planète. De plus, le biocarburant ne remplace pas seulement l’huile dans les stations-service. Les sous-produits, tels que le bio naphta, peuvent être utilisés comme matières premières pour fabriquer du plastique vert.

Au final, la transition énergétique est un objectif tellement ambitieux que les pays devront utiliser tous les outils à leur disposition. La dotation naturelle de l’Amérique latine lui permet d’augmenter sa production de biocarburants de manière exponentielle, sans nuire à l’environnement ni aux approvisionnements alimentaires.

Parallèlement, les avantages compétitifs des biocarburants sont bien adaptés aux besoins de la région. Omega Green est peut-être la première usine de biocarburants de deuxième génération en Amérique latine, mais ce ne sera pas la dernière. Il ouvre la voie à un boom des biocarburants qui aidera à nettoyer le secteur des transports de la région.

Cette histoire était publié à l’origine par LatAm INVESTOR