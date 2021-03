Pourquoi la réadaptation est aussi vitale que le sauvetage des survivants de la traite d’enfants

Un survivant du trafic d’enfants au Bihar, en Inde. L’extrême pauvreté, l’analphabétisme et les inégalités socio-économiques sont les principaux moteurs de la traite des enfants à des fins de travail forcé ou en servitude. Crédits: Neena Bhandari



SYDNEY, Australie, 29 mars (IPS) – Les parents de Babloo, 12 ans (nom changé), qui travaillaient comme ouvriers agricoles au salaire journalier dans l’État de Bihar, dans l’est de l’Inde, avaient du mal à nourrir leur famille de six personnes. Ils avaient récemment perdu leur fils aîné à la suite d’une maladie soudaine, lorsqu’un parent éloigné les a convaincus d’envoyer Babloo avec lui travailler dans une ville. Il a promis de payer 5 000 roupies (70 dollars) par mois, une somme importante pour la famille pauvre.

Le parent a emmené Babloo et son cousin de 14 ans du village et les a remis à un trafiquant, qui les a emmenés par chemin de fer à Jaipur, capitale de l’État indien du Rajasthan, à près de 1 200 kilomètres de chez eux.

«Nous étions enfermés dans une petite pièce. Les fenêtres étaient scellées et il n’y avait pas de lumière naturelle. Il y avait déjà 10 autres enfants là-bas. Nous avons été obligés de broyer des pierres de verre, puis de coller les ornements de pierre et les perles sur des bracelets de lac de 6 heures du matin à minuit tous les jours », explique Babloo à IPS via Zoom depuis son village du district de Nawada, dans le sud du Bihar.

«Si nous nous relâchions par fatigue, épuisement ou maladie, nous étions battus avec une perche en bois. Nous pleurerions d’agonie et de peur pour nos vies. Mais nous avons été tellement frappés par la terreur que nous n’avons pas tenté de nous échapper », ajoute Babloo, qui a été victime de la traite en 2018 et secouru après six mois en 2019.

L’extrême pauvreté, l’analphabétisme et les inégalités socio-économiques sont les principaux moteurs de la traite des enfants à des fins de travail forcé ou en servitude. Les trafiquants manipulent les familles rurales vulnérables en utilisant des proches ou en donnant la référence à un parent pour gagner leur confiance.

«Il n’y a qu’un seul soutien de famille dans certaines familles de six à huit enfants. Ces familles, à la recherche d’une vie meilleure, deviennent des cibles faciles des trafiquants, qui ont commencé à recruter moins de quatre enfants à la fois pour échapper aux soupçons des autorités », Kanhaiya Kumar Singh, directeur de Tatvasi samaj nyas, une ONG basée au Bihar, informe IPS via WhatsApp.

Les enfants représentaient un tiers des 48478 victimes de la traite détectées dans 106 pays, selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Rapport mondial sur la traite des personnes 2020.

Bien que le Bihar ait formulé un plan d’action global, Astitva, pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et la réhabilitation des victimes et des survivants, un sort similaire attendait Ramu (nom changé). Il a été victime de la traite à l’âge de 13 ans en 2017 avec un autre garçon de son village et deux autres d’un village voisin du district de Nalanda (Bihar). Ils ont également été emmenés à Jaipur pour travailler dans un atelier de confection de bracelets.

«Nous avions toujours faim parce que nous recevions peu de nourriture deux fois par jour. Si nous demandions à parler avec notre famille, nous étions verbalement abusés et battus. J’ai toujours des cauchemars », a déclaré Ramu, qui a été sauvé en 2018, à IPS via Zoom depuis son village.

Ces enfants sont parmi les plus chanceux à avoir été secourus par les forces de l’ordre avec le soutien d’autres départements gouvernementaux et organisations de la société civile, y compris le Jaipur sans travail des enfants (CLFJ). CLFJ est un partenariat multipartite qui travaille avec le gouvernement, les entreprises, les organisations non gouvernementales et les communautés locales de Jaipur et du Bihar pour mettre fin au travail des enfants.

Presque 80 pourcent des enfants victimes de la traite sauvés des ateliers de misère et des usines de confection, d’artisanat et de bijouterie de Jaipur, sont originaires du Bihar, l’un des États les plus pauvres du pays. En 2019, 261 garçons et 33 filles étaient sauvé au Bihar et 636 garçons et 17 filles ont été secourus au Rajasthan.

«Les enfants sauvés de Jaipur sont rapatriés au Bihar, où nous les aidons à se réinsérer dans leur communauté avec des mesures telles que les inscrire à l’école, leur fournir une formation professionnelle, les aider à accéder à l’indemnisation des victimes et aux droits du gouvernement, et les aider ainsi que leurs familles. pour poursuivre les poursuites judiciaires contre les trafiquants », déclare Abhijit De, conseiller de programme pour CLFJ basé à Patna (Bihar).

Ces garçons font désormais partie du collectif des survivants du CLFJ, qui se réunit deux fois par mois. «Nous leur fournissons les compétences et la formation nécessaires pour devenir des défenseurs de la lutte contre la traite dans leurs propres communautés», a déclaré De à IPS via Zoom.

Ramu, qui étudie en 8e année, veut devenir policier. «Je veux protéger ma famille et les villageois des criminels, en particulier des trafiquants, afin qu’aucun enfant ne subisse la torture que j’ai faite», dit-il à IPS via Zoom. Son compagnon de survie, Babloo, inscrit en 5e année, veut devenir médecin. «Notre village n’a qu’un dispensaire. L’hôpital est trop loin et de nombreuses personnes meurent faute de soins médicaux appropriés », dit-il à IPS via Zoom.

Un autre survivant, Veer, 16 ans (nom changé), qui a également été libéré d’un atelier à Jaipur, veut devenir agriculteur. «Nous n’avons pas assez à manger, c’est pourquoi nous sommes facilement trompés par les trafiquants. Je veux étudier l’agriculture et améliorer la production végétale », dit-il à IPS via Zoom depuis son village du district de Nalanda.

“Si ces enfants pouvaient recevoir leurs indemnités dès que possible ou dans les six mois suivant leur sauvetage, cela accélérerait leur réadaptation et réduirait encore la récidive. Maintenant, nous avons moins de 2% de taux de re-trafic parmi ce groupe de survivants », explique De à IPS via Zoom.

«Le retard dans la réception de l’indemnisation a été un défi majeur», reconnaît Sanjay Kumar, président du Comité de protection de l’enfance (CWC), district de Nalanda. La CWC est l’organe statutaire chargé de s’occuper des enfants qui ont besoin de soins et de protection.

Ali (nom changé), 17 ans, victime de la traite en 2019 du district de Katihar (Bihar), a été escorté par le CLFJ à Jaipur pour témoigner dans une affaire judiciaire contre le trafiquant. «C’était terrifiant de se retrouver face à face avec le trafiquant. Il n’arrêtait pas de faire des pancartes, nous disant de ne rien dire contre lui au tribunal », dit-il à IPS via Zoom depuis son village. Aujourd’hui, les tribunaux sont les premiers à utiliser les témoignages vidéo d’enfants survivants de la traite pour leur fournir une protection efficace contre d’éventuelles intimidations ou représailles.

«Il y a eu six condamnations contre des trafiquants d’enfants, dont quatre avec des peines d’emprisonnement à perpétuité entre août 2019 et décembre 2020 à Jaipur. Ces condamnations envoient vraiment un message fort pour dissuader les trafiquants, et cela aide tout le monde à voir que l’exploitation des enfants n’est plus acceptée et tolérée », a déclaré à IPS via WhatsApp Ginny Baumann, responsable principale des programmes au Freedom Fund.

En 2019, 27 trafiquants étaient fraisheeted, par la police du Bihar, selon le National Crime Records Bureau (NCRB).

«Le plus gros problème est que les affaires peuvent prendre plusieurs années avant d’être tranchées. Cela expose les survivants, leurs familles et la société civile qui les aide à poursuivre les trafiquants à de graves risques. Nous avons formé des comités de vigilance communautaires volontaires, qui alertent les villageois s’ils voient quelqu’un de suspect à la recherche de cibles souples à trafiquer », explique Singh via WhatsApp.

Selon le NCRB Crime en Inde Aperçu de 2019, il y avait 2 914 enfants sur un total de 6 616 victimes qui auraient été victimes de la traite. Au Bihar, 180 personnes victimes de la traite étaient pour travail forcé, 59 pour servitude domestique et 50 pour exploitation sexuelle et prostitution.

«De nombreux garçons victimes de la traite pour le travail peuvent parfois aussi être victimes d’abus sexuels», Priti Patkar, cofondatrice de Centre de lutte contre la traite de Prerana à Mumbai, raconte IPS via WhatsApp.

Les résultats de 2018 de l’ONUDC confirment la tendance sur 15 ans de changement de la composition par âge et sexe des victimes détectées. La part des enfants est passée à plus de 30% des victimes détectées et la part des garçons détectés a considérablement augmenté par rapport aux filles dans le monde.

PM Nair, officier du service de police indien de carrière et expert national de la traite des êtres humains, souligne la nécessité pour les agences – la police, le CWC, l’administration du district, les soignants et les ONG – dans les États de destination de converger et d’assurer la liaison avec les agences correspondantes dans le État de la source, où les enfants ont été renvoyés.

«Ce manque de liaison a créé un gâchis et il empêche les progrès dans la lutte contre la traite des enfants», Nair, qui travaille actuellement à la Fondation de la police indienne, dit à IPS via WhatApp. «Les soins post-sauvetage sont manifestement inadéquats et insensibles.»

<< Les unités de lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que les clubs de lutte contre la traite des êtres humains créés dans les collèges à travers le pays, les panchayats contre la traite des êtres humains et les ONG, y compris la Childline a le potentiel d’être une force dominante contre les prédateurs humains et par conséquent, toutes les parties concernées doivent les renforcer et contribuer à la mission de mettre fin à l’esclavage humain », ajoute Nair.

Cela fait partie d’une série d’articles du monde entier sur la traite des êtres humains. La couverture IPS est prise en charge par Airways Aviation Group.

le Réseau mondial de développement durable (GSN) poursuit l’Objectif de développement durable numéro 8 des Nations Unies avec un accent particulier sur l’Objectif 8.7 qui “ prend des mesures immédiates et efficaces pour éradiquer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite des êtres humains et garantir l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, y compris recrutement et utilisation d’enfants soldats et, d’ici 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes ».

Les origines du GSN proviennent des efforts de la Déclaration conjointe des chefs religieux signée le 2 décembre 2014. Les chefs religieux de différentes confessions, réunis pour travailler ensemble «pour défendre la dignité et la liberté de l’être humain contre les formes extrêmes de la mondialisation d’indifférence, comme nous l’exploitation, le travail forcé, la prostitution, la traite des êtres humains »et ainsi de suite.