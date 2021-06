Pourquoi la “génération de l’alphabet” éthiopienne se sent trahie par Abiy

Manifestations oromo en 2017 – Éthiopie

Lorsqu’Abiy Ahmed est devenu Premier ministre d’Éthiopie il y a trois ans, la communauté oromo a senti que ses chaînes avaient enfin été brisées.

Il était l’un d’entre eux – il comprenait la colère du plus grand groupe ethnique du pays qui avait mené des manifestations de masse menant à la démission de son prédécesseur.

Il savait ce que leurs bras croisés – le symbole de la manille rendu célèbre aux Jeux olympiques de Rio lorsque le marathonien Feyisa Lilesa a levé les bras à la ligne d’arrivée – signifiaient vraiment.

Feyisa Lilesa a rendu célèbre le signe de la manille croisée aux Jeux olympiques de 2016

« Beaucoup de gens ont vu [Abiy] comme un nouveau messie », a déclaré Merera Gudina, présidente de l’opposition Oromo Federalist Congress (OFC).

Car les Oromos se sont sentis comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays – autrefois désignés même dans les cercles officiels par une insulte désobligeante connue sous le nom de G-word, l’équivalent du N-word, et ont eu honte de leur identité culturelle.

La plupart des Oromos vivent dans la région d’Oromia, le pays étant divisé en États à base ethnique. Pourtant, à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, qui est complètement entourée par l’Oromia, certains Oromos disent qu’il leur était mal vu de parler afaan oromoo en public, même dans un bus.

Cette frustration a trouvé une voix dans la génération “qubee”, qui signifie “alphabet” en afaan oromoo – une référence à ceux qui ont appris dans leur langue maternelle pour la première fois, une politique introduite dans les écoles du pays au début des années 1990 après la chute du régime marxiste.

“Qubee” fait également une déclaration politique, soulignant une décision pour la langue Afaan Oromoo d’adopter l’alphabet latin, se distanciant du script Ge’ez utilisé en amharique – la langue de travail du pays.

Et avec plus d’éducation, est venu un réveil politique.

“Alors que les Oromos plus instruits ont commencé à comparer leur histoire avec d’autres histoires comme celle de l’Afrique du Sud, ils ont réalisé que la position inférieure qui leur était attribuée par le système était insupportable”, a déclaré Faisal Roble de l’Institute for Horn of Africa Studies and Affairs basé aux États-Unis. .

L’histoire continue

« La brutalité exagérée »

Ils ont appris comment l’Éthiopie d’aujourd’hui s’est formée sous l’empereur Ménélik II par la conquête – et comment leur terre a été perdue.

Mais tous les Éthiopiens ne le voient pas de la même manière.

Menychle Meseret, universitaire à l’Université éthiopienne de Gondar, affirme que de nombreuses affirmations concernant la brutalité de Menelik sont sans fondement et exagérées à des fins politiques.

L’empereur Menelik II a combattu les envahisseurs italiens, mais a un héritage mitigé en Éthiopie

“Une grande partie de l’histoire de l’Éthiopie n’est pas écrite par des historiens qualifiés, elle est écrite par des politiciens – l’allégation selon laquelle cinq millions d’Oromos ont été tués par Menelik par exemple”, dit-il.

“Quand vous vérifiez de tels chiffres, il n’y aurait même pas eu cinq millions de personnes dans l’ensemble de l’Éthiopie à cette époque.”

Pourtant, les Oromos se sont sentis économiquement et culturellement subjugués, ce que M. Faisal attribue à l’élite royale les considérant comme “non civilisés”, une opinion qui s’est poursuivie pendant les quatre décennies de règne de l’empereur Haile Selaisse, jusqu’à son renversement en 1974.

“L’un des locataires de l’ère de Haile Selaisse était d’amhariser les Oromos… c’est pourquoi vous verrez un immense Oromo urbanisé perdu de ses noms et de sa culture traditionnels et qui a assumé la langue amharique et les noms amhariques”, dit-il.

C’est la génération de l’alphabet qui s’est opposée à cela et a embrassé son identité culturelle – elle veut que sa langue soit reconnue comme l’une des langues de travail du pays, elle veut se sentir à l’aise à Addis-Abeba, qu’elle appelle Finfinnee, et avoir plus de avoir leur mot à dire dans son administration et sa croissance, ils veulent plus d’autonomie sur Oromia et ils veulent des emplois.

Cette confiance retrouvée a été résumée par Hachalu Hundessa, un ancien prisonnier politique devenu star de la musique dont les paroles ont alimenté les protestations oromo.

La fierté culturelle oromo s’exprime désormais dans la mode

Au milieu de l’euphorie qui a accueilli M. Abiy en tant que premier Premier ministre oromo d’Éthiopie, les choses ont changé.

Des défilés de mode Oromo ont eu lieu à Addis-Abeba, le festival d’action de grâces Oromo Irreecha a eu lieu dans la capitale pour la première fois depuis un siècle. Des prisonniers politiques ont été libérés, des personnalités de l’opposition, dont le très populaire Le magnat des médias oromo Jawar Mohammed, ont été accueillis de retour d’exil.

Héros tué

Il y avait un peu de malaise au sujet de certaines des autres réformes politiques de M. Abiy, mais l’année dernière, les choses se sont rapidement détériorées lorsque Hachalu, qui avait dit qu’il recevait des menaces de mort, a été tué – le motif n’est toujours pas clair.

Pour la génération alphabet, leur héros était mort – cela a conduit à une vague de troubles ethniques, faisant plus de 160 morts et l’arrestation de personnalités de l’opposition comme M. Jawar, qui fait maintenant face à des accusations de terrorisme et d’incitation à la violence.

Hachalu Hundessa, vu ici en costume traditionnel oromo, était devenu de plus en plus politisé en prison

Tout gouvernement démocratique n’aurait d’autre choix que d’appliquer la loi lorsqu’il est confronté à de telles scènes, a déclaré M. Menychle.

Pourtant, les répercussions ont conduit l’OFC de M. Jawar et l’Oromo Liberation Front (OLF) à boycotter les élections générales de la semaine prochaine.

« L’espace politique s’est rétréci. Par exemple, l’année dernière, nous avions 206 bureaux à travers Oromia et maintenant nous n’avons que trois bureaux », explique le professeur Merera de l’OFC.

Le Parti de la prospérité (PP) de M. Abiy n’aura pas de véritable concurrence à Oromia. C’est le parti qu’il a formé après la dissolution du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRDF), une coalition de quatre partis ethniques formée en 1988 pour lutter contre le régime marxiste.

Il a été dominé pendant plus de deux décennies par les Tigréens, qui représentent environ 7% de la population – un autre facteur dans les manifestations oromo qui l’ont porté au pouvoir.

‘Unité’

L’idée de M. Abiy était d’avoir un parti plus diversifié sur le plan ethnique – le pays compte plus de 80 groupes ethniques – mais avec une unité de but pour résoudre les différences ethniques qui aboutissent souvent à la violence.

Cette vision est dans son livre Medemer, publié au moment du lancement du PP, un terme en langue amharique que l’on peut traduire par « se réunir ».

Graphique montrant la composition ethnique de l’Éthiopie

Les Oromos sont environ 40 millions sur une population éthiopienne de 115 millions.

« Appeler à l’unité et à l’unité est une bonne chose », dit M. Menychle, « parce que si vous voyez l’Éthiopie aujourd’hui, l’ethnicité est étirée au maximum, où les gens meurent en disant : « Vous n’êtes pas pour l’un de nous.

Cependant, M. Abiy a été machiavélique dans sa détermination à mettre en place le PP, dit M. Faisal, abandonnant les alliés oromos qui n’étaient pas d’accord avec lui comme Lemma Megersa. M. Lemma l’avait nommé Premier ministre, mais a été limogé l’année dernière en tant que ministre de la Défense pour avoir critiqué la création du PP.

M. Faisal convient que le PP a ouvert ses portes à davantage de groupes, mais dit que cela pourrait être un moyen d’imposer un “règlement autocratique” – ce que craignent les politiciens oromos qui favorisent un système fédéral plus décentralisé.

“Des garçons intelligents de la ville l’ont repris”, a déclaré le professeur Merera, faisant allusion à la façon dont il se sentait que M. Abiy avait tourné le dos aux promesses faites à la jeunesse d’Oromia et avait été emporté par les sympathies de l’ethnie Amhara.

M. Faisal le dit plus crûment : « Abiy s’est rendu compte que les Amharas contrôlent le pouvoir intellectuel, les médias, la ploutocratie… il s’est rendu compte que la seule façon de contrôler l’Éthiopie était de s’aligner sur l’idéologie amhara.

Le même mois que Medemer a été lancé, le palais impérial rénové de Menelik à Addis-Abeba a été ouvert au public pour la première fois, ainsi que 15 acres de terrain appelé Unity Park. Il avait été rénové avec amour et à l’intérieur se trouvait une statue de cire grandeur nature de Haile Selassie.

Une cire de Haile Selassie sur son trône peut maintenant être vue au Palais impérial

M. Abiy a pris soin de dire que tout était financé par des dons – mais M. Menychle dit que tout cela a alimenté la rhétorique des politiciens oromos de l’opposition souhaitant faire des gains politiques.

L’universitaire soutient que le Premier ministre n’a en aucun cas laissé tomber les Oromos en ce qui concerne le PP ou la langue.

“Le gouvernement travaille également sur cette question linguistique – si c’est la demande pour que l’afaan oromoo soit une langue de travail, ce ne sera pas un problème.”

En savoir plus sur les élections éthiopiennes :

En fait, il dit que M. Abiy s’est efforcé de renforcer les institutions, avec la nomination de Birtukan Mideksa à la tête du conseil électoral et de Daniel Bekele, autrefois chef de la division Afrique de Human Rights Watch, pour diriger les réformes à la Commission éthiopienne des droits de l’homme (EHRC) – qui avaient tous deux été emprisonnés à la suite des élections législatives contestées de 2005.

L’EHRC, liée à l’État, a critiqué ouvertement les atrocités commises dans la région du Tigré, où la guerre a éclaté en novembre, et les exactions à Oromia – condamnant récemment l’exécution publique d’un adolescent soupçonné d’être un rebelle, une allégation selon laquelle sa famille Nier.

‘Épée à double tranchant’

Et c’est l’insurrection rebelle dans l’ouest et le sud d’Oromia et la répression qui s’ensuit où M. Abiy est critiqué par tout le monde. Ce sont des zones interdites qui subissent des pannes d’Internet et où les élections n’auront pas lieu le 21 juin.

Carte de l’Éthiopie, montrant Oromia

“Nous sommes tués par des épées à double tranchant”, a déclaré à la BBC Afaan Oromoo un habitant de l’ouest d’Oromo, ce qui signifie que des civils ont été tués à la fois par l’Armée de libération d’Oromo (OLA) et les forces de sécurité.

Pour M. Menychle, le Premier ministre, lauréat du prix Nobel de la paix en 2019, a été trop hâtif en 2018 en invitant des groupes comme l’OLA en exil à revenir sans accepter au préalable les conditions de leur retour, notamment pour ceux qui étaient armés.

Après le retour de l’OLA, les négociations sur le désarmement et l’intégration dans les forces de sécurité ont échoué, alimentées par la méfiance à l’égard de la vision de M. Abiy pour Oromia.

Et le professeur Merera craint que ces élections n’apportent pas une paix et une stabilité durables – au détriment de la génération de l’alphabet.

« Un pays en paix obtient une bonne gouvernance et, à son tour, un développement économique significatif. Nos jeunes affluent vers le Yémen, affluent vers l’Afrique du Sud, affluent vers l’Europe et perdent ensuite la vie.

“Les jeunes veulent surtout un vrai changement.”