Pour les filles, le plus grand danger de violence sexuelle se cache à la maison

Mía Calderón, militante des droits sexuels et reproductifs des filles, se tient sur l’avenue San Martín à San Juan de Lurigancho, la municipalité la plus peuplée de la capitale du Pérou. Elle s’est plainte que la pandémie a une fois de plus mis en évidence le fait que les violences sexuelles contre les filles proviennent principalement d’une personne proche de la maison et que les filles ne sont souvent pas crues. CRÉDIT : Mariela Jara/IPS

LIMA, 22 oct (IPS) – “Pendant la pandémie, la violence sexuelle contre les filles a augmenté parce qu’elles ont été confinées avec leurs agresseurs. Si la maison n’est pas un endroit sûr pour elles, qu’est-ce que c’est alors, la rue ?” Mía Calderón, une jeune militante pour les droits sexuels et reproductifs dans la capitale du Pérou, s’indigne.

L’étudiant universitaire de 19 ans, dont les études en communication audiovisuelle ont été interrompues en raison des restrictions mises en place pour enrayer la pandémie de covid-19, est un militant qui appartient au collectif de jeunes Vayamos à San Juan de Lurigancho, le quartier de Lima où elle habite.

Situé au nord-est de la capitale, c’est un district de vallées et de hauts plateaux à plus de 2200 mètres d’altitude, où l’eau est une denrée rare et est fournie par des camions-citernes. San Juan de Lurigancho a été créé il y a 54 ans et sa population de 1 117 629 habitants, selon les chiffres officiels, est majoritairement composée de familles venues de l’arrière-pays dans la capitale.

Les 43 districts de Lima abritent un total de 9,7 millions de personnes, et San Juan de Lurigancho a de loin la plus grande population.

Dans une interview avec IPS lors d’une promenade dans les rues de son quartier, Calderón a déclaré avoir aidé l’un de ses amis lors de l’isolement social obligatoire décrété dans cette nation andine entre mars et juillet 2020, qui a parfois été suivi de nouvelles restrictions de mobilité. des nouvelles épidémies de covid-19.

Depuis lors, les salles de classe ont été fermées et l’éducation s’est poursuivie pratiquement à domicile, où les filles passent la plupart de leur temps.

« Elle était en confinement avec ses deux sœurs, sa mère et son beau-père. Mais elle est partie avant que son beau-père ne puisse la violer ; le harcèlement était devenu insupportable. Maintenant, elle a très peur de ce qui pourrait arriver à ses petites sœurs car il vit toujours à la maison. ,” elle a dit.

Mais toutes les filles et adolescentes à risque d’abus sexuels ne disposent pas de réseaux de soutien sur lesquels s’appuyer.

Un carrefour peu passant à San Juan de Lurigancho, l’un des 43 quartiers de la capitale péruvienne. Il y a désormais moins d’enfants dans les rues car les écoles sont fermées depuis le début de la pandémie de covid et ils reçoivent leur éducation virtuellement. Cela les protège de la violence dans les espaces publics, mais augmente les abus qu’ils subissent à la maison. CRÉDIT : Mariela Jara/IPS

Des données qui exposent la violencee

Les statistiques officielles révèlent une réalité dévastatrice : entre début 2020 et août de cette année, il y a eu 1763 naissances de filles de moins de 14 ans, selon le système d’enregistrement des naissances (CNV) du ministère de la Santé.

Toutes ces grossesses et naissances sont considérées comme le résultat d’un viol, car le concept de consentement sexuel ne s’applique pas aux filles de moins de 14 ans, qui sont protégées par la loi péruvienne.

En regardant les chiffres de CNV de 2018 à août 2021, le nombre total passe à 4483, ce qui signifierait qu’en moyenne cinq filles de moins de 14 ans accouchent au Pérou chaque jour.

C’est également la conclusion à laquelle est parvenu le Comité latino-américain et caribéen pour la défense des droits des femmes (Cladem), qui a achevé en septembre une étude nationale sur les grossesses forcées d’enfants au Pérou, publiée le mardi 19 octobre.

Pour Cladem, la grossesse forcée d’un enfant est toute grossesse d’une mineure de moins de 14 ans résultant d’un viol, à qui l’accès à l’avortement thérapeutique n’a pas été garanti, qui dans le cas du Pérou est la seule forme d’interruption légale de grossesse.

“Ces chiffres sont inacceptables, mais nous savons qu’ils peuvent être encore pires à cause de la sous-déclaration”, a déclaré à IPS par téléphone Lizbeth Guillén, qui jusqu’en août était la coordinatrice péruvienne de ce réseau latino-américain dont le siège régional est à Lima.

La militante a dirigé le projet « Suivi et plaidoyer pour la prévention, les soins et la punition des grossesses forcées d’enfants » qui a été financé par le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes entre 2018 et août 2021.

Un facteur aggravant pour les filles et les adolescentes à risque était que pendant les mois de confinement, les services publics de lutte contre la violence à l’égard des femmes ont été suspendus et que la seule chose disponible était des numéros de téléphone gratuits, ce qui a rendu plus difficile pour les victimes de porter plainte.

“Ce que nous avons vécu nous montre une fois de plus que les foyers sont les endroits les plus risqués pour les filles”, a déclaré Guillén.

L’étude Cladem révèle également que le nombre de naissances chez les filles de moins de 10 ans a pratiquement triplé, passant de neuf cas en 2019 à 24 en 2020. Et la situation reste préoccupante, puisque sept cas avaient déjà été documentés cette année au mois d’août.

Julia Vargas, 61 ans, travaille dans la municipalité de Villa El Salvador, au sud de Lima, où elle vit depuis l’âge de 11 ans et où elle maintient sa vocation de service en tant que promotrice de santé. Grâce à ce travail, elle connaît de première main la violence sexuelle contre les filles et les adolescentes, qui, selon elle, s’est aggravée pendant la pandémie depuis qu’elles ont été confinées chez elles avec leurs agresseurs potentiels. CRÉDIT : Mariela Jara/IPS

L’expérience d’un quartier

“La violence sexuelle contre les filles a été indescriptible pendant cette période, pire que le covid-19 lui-même. Les hommes profitent de leurs filles, ils pensent avoir autorité sur elles”, a déclaré Julia Vargas, une habitante de Villa El Salvador.

Cette municipalité, qui a émergé il y a cinq décennies comme une expérience d’autogestion au sud de la capitale, propose la promotion de la santé dans le cadre de ses services publics à la communauté.

Vargas, 61 ans, mère de quatre enfants adultes, est fière d’être une promotrice de la santé, pour laquelle elle a reçu une formation du ministère de la Santé et d’organisations non gouvernementales telles que le Centre des femmes péruviennes Flora Tristán.

“C’est difficile d’imaginer autant de violence contre les filles”, a-t-elle déclaré à IPS avec indignation lors d’une réunion dans son quartier, “et le pire c’est que souvent les mères ferment les yeux ; elles disent que s’il (leur partenaire) part, qui va me soutenir.”

Des études indiquent que la dépendance économique des femmes est un facteur qui les empêche d’exercer leur autonomie et renforce les relations de pouvoir inégales qui entretiennent la violence sexiste.

Vargas a poursuivi : « Il y a eu le cas d’un père qui a mis ses trois filles enceintes et leur a fait avorter clandestinement, et pensez-vous que la justice a fait quelque chose ? Rien ! Elle a dit qu’il y avait un consentement, comment une jeune fille peut-elle donner son consentement ? !”

“Les filles ne peuvent pas être maltraitées de cette façon, elles ont des droits”, a-t-elle déclaré.

Mía Calderón, une jeune militante de 19 ans du collectif Vayamos, réclame des mesures plus nombreuses et meilleures au Pérou pour défendre les filles contre les violences sexuelles, alimentées par la fermeture des écoles depuis le début de la pandémie, qui les maintient isolées et dans des foyers où ils vivent parfois avec leurs agresseurs. CRÉDIT : Mariela Jara/IPS

Le coupable à proximité

Calderón connaît également cette situation. “La pandémie a mis en évidence le fait que les violences sexuelles proviennent principalement d’une personne proche de la maison et que bien des fois les filles ne sont pas crues : ‘tu as provoqué ton oncle, ton beau-père’, leur disent leurs familles, au lieu de se concentrer sur l’agresseur ,” elle a dit.

Son collectif Vayamos travaille pour aider les filles à profiter de chaque étape de leur vie. En raison de la pandémie, le groupe a dû restreindre ses activités en présentiel, mais en contrepartie, il a multiplié les publications de contenus sur les réseaux sociaux.

“Aucune fille ou adolescente ne devrait vivre dans la peur de la violence sexuelle ou ne devrait faire face à un tel risque”, a-t-elle déclaré.

Cependant, les recherches de Cladem indiquent qu’entre 2018 et 2020, il y a eu 12 677 plaintes pour violences sexuelles contre des filles de moins de 14 ans dans le pays, à l’origine de nombreuses grossesses forcées.

Mais les statistiques officielles ne font pas de différence entre les grossesses d’enfants et les grossesses d’adolescentes.

L’Enquête nationale sur la santé de 2019 a rapporté que parmi la population féminine âgée de 15 à 19 ans, 12,6% avaient été enceintes ou étaient déjà mères. Le pourcentage dans les zones rurales était supérieur au taux national : 22,7 pour cent.

La jeune militante Mia Calderón, la promotrice de la santé Julia Vargas et la membre de Cladem Lizbeth Guillén sont toutes d’accord sur la proposition de dépénaliser l’avortement en cas de viol et sur la nécessité de fournir en temps voulu des kits d’urgence par les services de santé publique pour prévenir les grossesses forcées et la maternité.

Ces kits contiennent des pilules contraceptives d’urgence, des tests de dépistage du VIH et de l’hépatite, entre autres composants pour une protection complète de la santé des victimes.

« Il y a des avancées réglementaires comme ce protocole d’action conjointe entre le Ministère de la Femme et le Ministère de la Santé pour qu’une fille victime de violence accède au kit d’urgence, mais en pratique il n’est pas respecté en raison des conceptions personnelles de certains opérateurs et ils priver les victimes de ce droit”, a expliqué Guillén.

Elle a souligné que pour pallier la faible réponse de l’État à un problème aussi grave, il faut aussi mettre en œuvre de manière adéquate les réglementations existantes, garantir l’accès à l’avortement thérapeutique pour les filles et adapter les stratégies de prévention, car le danger se situe souvent directement à la maison. .