Pour éviter une nouvelle guerre civile, le Soudan du Sud doit créer un nouveau système politique unique

Cette année marque le dixième anniversaire de l’indépendance du Soudan du Sud (photo d’archive). Un nouveau rapport de l’International Crisis Group indique que pour garantir une paix durable, le pays a besoin d’un partage plus large du pouvoir et d’une décentralisation du gouvernement. Crédits: Charlton Doki / IPS

BONN, Allemagne, 10 février (IPS) – La menace d’une guerre civile à part entière au Soudan du Sud subsiste à moins que les dirigeants du pays ne puissent élargir le partage du pouvoir, prévient un nouveau rapport de l’International Crisis Group (ICG) publié presque un an dans le pays. formation d’un gouvernement d’unité nationale.

Le rapport intitulé «Vers un avenir viable pour le Soudan du Sud» formule une conclusion frappante. Près d’une décennie après son indépendance du Soudan en 2011, «le Soudan du Sud – le plus récent pays du monde – a besoin d’une réinitialisation, sinon d’une refonte.»

«Notre argument est que le Soudan du Sud est si fragile et fait face à tant de défis et est si diversifié que nous pensons que la seule façon de gouverner le Soudan du Sud pacifiquement est par le biais d’un consensus radical en tant que forme de partage du pouvoir et de gouvernement», Alan Boswell, analyste principal de l’ICG pour le Soudan du Sud, l’un des auteurs du rapport, a déclaré à IPS.

Le rapport a exhorté l’élite sud-soudanaise, les chefs religieux et la société civile à repenser le système de gouvernance du pays et à créer un système politique qui fonctionnerait pour l’une des nations les plus diversifiées d’Afrique avec plus de 60 groupes ethniques différents.

Les prochaines élections, qui pourraient éventuellement être fixées pour 2022, ainsi que le système politique du pays «gagnant-tout» qui «convient mal à un pays qui nécessite un consensus entre les grands blocs pour éviter les luttes de pouvoir cycliques», pourraient enflammer les tensions, selon le rapport publié aujourd’hui, 10 février.

«Les incitations à la violence post-électorale seront fortes. La structure de pouvoir et l’économie politique hautement centralisées du Soudan du Sud soulèvent les enjeux de l’élection, car les prix de consolation sont limités, surtout si Kiir continue de bafouer la constitution en refusant de transférer les revenus pétroliers et de destituer les puissants gouverneurs par décret », indique le rapport. Le Soudan du Sud possède la troisième plus grande réserve de pétrole en Afrique subsaharienne, qui génère la majorité de la richesse du gouvernement.

Le Soudan du Sud est devenu indépendant après la plus longue guerre civile d’Afrique, qui a duré de 1956 à 1972, puis de 1983 à l’indépendance. Mais deux ans plus tard, en 2013, la nation est tombée dans la guerre civile après que Kiir a limogé son cabinet et accusé son vice-président, Riek Machar, d’être derrière un complot visant à l’évincer.

La démocratie majoritaire s’est avérée ne pas être un modèle réussi pour le Soudan du Sud.

«Nous faisons valoir que bien que le Soudan du Sud se soit structuré avec de nombreux autres États à travers le monde en tant que démocratie majoritaire, où en théorie ils vont aux urnes et où la majorité choisit les règles. Dans la pratique, dans le contexte du Soudan du Sud, c’est probablement une recette pour que de nombreux groupes se sentent exclus du pouvoir, et une recette pour les luttes de pouvoir en cours qui ont déjà tué 100 000 Sud-Soudanais », a déclaré Boswell.

En septembre 2018, toutes les parties ont signé l’Accord revitalisé sur la résolution du conflit au Soudan du Sud (R-ARCSS), qui comprenait un accord de partage du pouvoir. Le gouvernement d’unité nationale a été formé il y a près d’un an, fin février 2020, dans le cadre des conditions de l’accord.

Boswell a exhorté les élites sud-soudanaises et les partenaires extérieurs du pays à soutenir le pays et à «retourner à la planche à dessin» et à réfléchir «comment ils créent le système politique qui fonctionne pour eux plutôt que de copier les systèmes politiques d’autres endroits qui pourraient ne pas être aussi appropriés . »

Boswell a déclaré que pour éviter d’autres conflits, le ICG a appelé à un partage du pouvoir avant et après les élections. «Afin d’éviter davantage de conflits, le Soudan du Sud a vraiment besoin d’un partage du pouvoir très large et inclusif avant, pendant et après le vote. Ce que vous ne voulez pas, c’est une situation où l’élection est vue comme un chemin par un parti pour vaincre un autre parti », a déclaré Boswell.

Le rapport cite des exemples de partage du pouvoir par rotation qui pourraient «encourager les alliances multiethniques ou signifier que les perdants des élections ont le sentiment qu’ils ont une chance de devenir président la prochaine fois», indique le rapport.

Par exemple, le Nigéria – où, grâce à un accord informel, le pays fait alterner sa présidence entre le nord musulman et le sud chrétien; et la Tanzanie – où la présidence est alternée entre un musulman et un chrétien chaque décennie.

Les recommandations supplémentaires comprenaient, entre autres:

Mettre de côté des postes de premier plan au sein du gouvernement national pour les finalistes électoraux afin de leur garantir des positions d’influence pour les empêcher de prendre les armes.

Demander aux dirigeants régionaux de négocier le dialogue pré-électoral, d’obtenir des assurances des parties perdantes afin de réduire les enjeux et de garantir à l’avance un autre gouvernement d’unité à large assise.

Un système où le pouvoir peut être partagé plus équitablement au centre.

Accepter de désigner le premier poste de vice-président, pour le vice-président à la présidence, tout en attribuant au moins un autre poste de vice-président au prochain candidat le plus titré.

Plus de quatre millions de Sud-Soudanais ont été déplacés à travers la région et dans leur propre pays dans l’une des plus grandes crises de déplacement en Afrique (photo d’archive). Crédit: Mackenzie Knowles-Coursin / IP.

La vie des Sud-Soudanais reste une dure réalité d’insécurité alimentaire et de conflit continu.

En septembre dernier, Yasmin Sooka, président de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies au Soudan du Sud, a déclaré dans un communiqué que la mise en œuvre des domaines clés de l’accord revitalisé était au point mort. «Alors que la pandémie COVID-19 peut prendre une partie du blâme, le manque de progrès constitue une menace pour le processus de paix», a-t-elle déclaré, notant l’escalade de la violence en Équatorie centrale, Jonglei, Lakes, Unity, Western Bahr el- États de Ghazal et Warrap, et la région administrative du Grand Pibor.

«Une rupture du cessez-le-feu avec les groupes armés dans les Équatorias a alimenté la violence et déjà déplacé des milliers de civils sud-soudanais», a-t-elle déclaré dans un déclaration à la Commission des droits de l’homme.

Selon le Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), «Plus de quatre millions de Soudanais du Sud ont été déplacés à travers la région et dans leur propre pays dans l’une des plus grandes crises de déplacement en Afrique». Sur les quatre millions de déplacés, Notes du HCR qu’il y a près de 2,3 millions de réfugiés et de demandeurs d’asile, le plus grand nombre en Ouganda (plus de 890 000), suivi de près par le Soudan (736 700), suivi de l’Éthiopie, du Kenya et de la République démocratique du Congo.

En décembre dernier, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) signalé que près de la moitié – 5,8 millions – des 11 millions d’habitants du pays étaient en situation d’insécurité alimentaire aiguë. «En 2020, les communautés ont été durement touchées par le triple choc de l’intensification du conflit et de la violence infranationale, une deuxième année consécutive d’inondations majeures, et les impacts du COVID-19. Quelque 1,6 million de personnes sont restées déplacées à l’intérieur du pays et 2,2 millions en tant que réfugiés dans la région », a déclaré OCHA dans son aperçu des besoins humanitaires 2021 pour le Soudan du Sud.

Pendant ce temps, le rapport de l’ICG a également noté que les partenaires au développement, fatigués par des années de résolution de conflits n’avaient «aucun plan clair pour trouver la paix, malgré les sommes substantielles encore consacrées à l’aide humanitaire».

Il y avait également un cynisme généralisé parmi les donateurs, a déclaré Boswell. «Ils ont perdu toute vision de ce à quoi pourrait ressembler un Soudan du Sud pacifique et comment y contribuer», a-t-il déclaré.

Il a averti que ce n’était pas très durable.

«S’il n’y a pas une vision ou un plan que les Soudanais du Sud et les deux donateurs peuvent considérer et pousser vers où le pays se dirige et à quoi ressemble une situation pacifique, nous craignons que les donateurs, progressivement, comme ils l’ont été, en tirent davantage et plus en dehors du Soudan du Sud et commencez à faire le strict minimum pour garder les gens en vie », a déclaré Boswell.

Les Soudanais du Sud ont perdu beaucoup d’espoir dans leur pays, car ils ont perdu confiance en leurs dirigeants, les voyant agir de manière clairement égoïste, a déclaré Boswell.

La corruption à grande échelle dans le pays en est un exemple.

Selon Transparency International, en 2012, Kiir a accusé au moins 75 représentants du gouvernement et d’anciens responsables du gouvernement d’avoir détourné 4 milliards de dollars de fonds publics et, dans une déclaration publique, a exhorté à la restitution de l’argent. Seuls 60 millions de dollars auraient été retournés sur un compte bancaire au Kenya.

En septembre dernier, pendant son déclaration à la Commission des droits de l’homme, Sooka a averti que «des vies sont détruites par la corruption financière à une échelle épique» au Soudan du Sud.

Elle a évoqué un rapport récent au Parlement de la National Revenue Authority du Soudan du Sud qui avait montré «qu’environ 300 millions de dollars ont été« perdus »au cours des trois derniers mois seulement».

«À une extrémité du spectre, les élites politiques du Soudan du Sud se battent pour le contrôle des ressources pétrolières et minérales du pays, en train de voler l’avenir de leur peuple. De l’autre, les soldats dans ce conflit sur les ressources se voient offrir la possibilité d’enlever et de violer des femmes en lieu et place de salaires », avait déclaré Sooka.

Malgré les défis auxquels le Soudan du Sud est confronté, la diversité du pays reste une force.

«L’Europe n’est pas nécessairement plus faible, en fait beaucoup de gens affirment qu’ils sont en fait plus forts, en raison de leur diversité… Nous pensons donc que les Sud-Soudanais doivent examiner ce qu’ils sont en ce qui concerne leurs constituants et les élites sont sérieux au sujet de la construction de leur pays et pas seulement du pillage de ses ressources – devraient réfléchir à la façon de forger un règlement qui fonctionne pour ses parties », a déclaré Boswell à IPS.