Point de vue: Pourquoi l’Éthiopie et le Soudan se sont disputés à propos d’al-Fashaga

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed (à droite) et le Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok – les deux pays ont une longue histoire de rivalité

Les affrontements armés le long de la frontière entre le Soudan et l’Éthiopie sont le dernier rebondissement d’une histoire vieille de plusieurs décennies de rivalité entre les deux pays, bien qu’il soit rare que les deux armées se combattent directement sur le territoire.

Le problème immédiat est une zone contestée connue sous le nom d’al-Fashaga, où le nord-ouest de la région d’Amhara en Éthiopie rencontre l’État soudanais de Gedaref.

Bien que la frontière approximative entre les deux pays soit bien connue – les voyageurs aiment à dire que l’Éthiopie commence lorsque les plaines soudanaises cèdent la place aux premières montagnes – la frontière exacte est rarement délimitée sur le terrain.

Traités de l’époque coloniale

Les frontières de la Corne de l’Afrique sont farouchement disputées. L’Éthiopie a mené une guerre avec la Somalie en 1977 dans la région contestée de l’Ogaden.

En 1998, il a combattu l’Érythrée pour une petite parcelle de terre contestée appelée Badme.

Environ 80 000 soldats sont morts dans cette guerre qui a conduit à une profonde amertume entre les pays, d’autant plus que l’Éthiopie a refusé de se retirer de la ville de Badme même si la Cour internationale de Justice a attribué la majeure partie du territoire à l’Érythrée.

Il a été réoccupé par les troupes érythréennes lors des combats au Tigré en novembre 2020.

Après la guerre de 1998, l’Éthiopie et le Soudan ont relancé des pourparlers en suspens depuis longtemps pour régler l’emplacement exact de leur frontière de 744 km (462 miles).

Le domaine le plus difficile à résoudre était Fashaga. Selon les traités de l’époque coloniale de 1902 et 1907, la frontière internationale s’étend à l’est.

Cela signifie que la terre appartient au Soudan – mais les Éthiopiens s’étaient installés dans la région et y cultivaient et payaient leurs impôts aux autorités éthiopiennes.

“ Accord condamné comme un marché secret ”

Les négociations entre les deux gouvernements ont abouti à un compromis en 2008. L’Éthiopie a reconnu la frontière légale mais le Soudan a permis aux Éthiopiens de continuer à y vivre sans être dérangés.

Il s’agissait d’un cas classique de «frontière douce» gérée d’une manière qui ne laissait pas l’emplacement d’une «frontière dure» perturber les moyens de subsistance des personnes dans la zone frontalière; il y avait coexistence pendant des décennies jusqu’à maintenant, quand une ligne souveraine définitive a été exigée par l’Éthiopie.

La délégation éthiopienne aux pourparlers qui ont conduit au compromis de 2008 était dirigée par un haut responsable du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), Abay Tsehaye.

Après la destitution du TPLF du pouvoir en Éthiopie en 2018, les dirigeants de l’ethnie amhara ont condamné l’accord comme un marché secret et ont déclaré qu’ils n’avaient pas été correctement consultés.

Chaque camp a sa propre histoire de ce qui a déclenché l’affrontement à Fashaga. Ce qui s’est passé ensuite n’est pas contesté: l’armée soudanaise a repoussé les Éthiopiens et contraint les villageois à évacuer.

Les chefs militaires soudanais ont juré de conserver le territoire contesté

Lors d’un sommet régional à Djibouti le 20 décembre, le Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok a soulevé la question avec son homologue éthiopien Abiy Ahmed.

Ils ont accepté de négocier, mais chacun a des conditions préalables différentes. L’Éthiopie veut que les Soudanais indemnisent les communautés épuisées; Le Soudan veut un retour au statu quo ante.

Pendant que les délégués parlaient, il y a eu un deuxième affrontement, que les Soudanais ont imputé aux troupes éthiopiennes.

Comme pour la plupart des différends frontaliers, chaque partie a une analyse différente de l’histoire, du droit et de la façon d’interpréter les traités centenaires. Mais c’est aussi le symptôme de deux problèmes plus importants – chacun d’entre eux débloqué par les changements de politique de M. Abiy.

Revendications territoriales au Tigray

Les Éthiopiens qui habitent Fashaga sont de l’ethnie Amhara – une circonscription à laquelle M. Abiy a de plus en plus attelé son chariot politique après avoir perdu un soutien important dans son groupe ethnique Oromo, le plus important d’Éthiopie. Les Amharas sont le deuxième plus grand groupe d’Éthiopie et de ses dirigeants historiques.

Enhardis par les victoires de l’armée fédérale dans le conflit contre le TPLF au cours des deux derniers mois, les Amhara revendiquent des territoires au Tigray.

Après le retrait du TPLF, poursuivi par la milice régionale d’Amhara, ils ont hissé leurs drapeaux et installé des panneaux de signalisation indiquant “Bienvenue à Amhara”. Il s’agissait de terres revendiquées par l’État d’Amhara mais attribuées à Tigray dans les années 1990 lorsque le TPLF était au pouvoir en Éthiopie.

Les forces et les milices amhara se sont installées dans le centre agricole de Tigray, à Humera, qui borde l’Érythrée

Le conflit Fashaga suit le même schéma de revendication de souveraineté – sauf qu’il ne s’agit pas des frontières internes de l’Éthiopie, mais de la frontière avec un État voisin.

L’incapacité de le résoudre pacifiquement est le résultat indirect d’un autre revirement de politique de M. Abiy: les relations extérieures de l’Éthiopie. Pendant 60 ans, l’objectif stratégique de l’Éthiopie était de contenir l’Égypte, mais il y a un an, M. Abiy a tendu la main à l’amitié.

Les deux pays considèrent chacun le Nil comme une question existentielle.

L’Égypte considère les barrages en amont comme une menace pour sa part des eaux du Nil, établie dans les traités de l’époque coloniale. L’Éthiopie considère le fleuve comme une source essentielle d’énergie hydroélectrique, nécessaire à son développement économique.

Le différend a culminé au sujet de la construction de l’immense barrage du Grand Ethiopian Renaissance (Gerd).

Alastair Leithead et son équipe ont voyagé en 2018 de la source du Nil bleu à la mer – à travers l’Éthiopie et le Soudan jusqu’en Égypte.

Le fondement de l’hydro-diplomatie du ministère éthiopien des Affaires étrangères était autrefois un réseau d’alliances entre les autres pays africains en amont.

L’objectif était de parvenir à un accord global multipays sur le partage des eaux du Nil. Dans ce forum, l’Égypte était en infériorité numérique.

Le Soudan était dans le camp africain. Il devait profiter du Gerd, qui contrôlerait les inondations, augmenterait l’irrigation et fournirait une électricité moins chère.

L’Égypte voulait des négociations bilatérales simples dans le but de préserver son droit de l’époque coloniale à la majorité des eaux du Nil.

La plupart des eaux du Nil Bleu proviennent d’affluents qui s’élèvent dans les hautes terres éthiopiennes

En octobre 2019, M. Abiy s’est rendu au sommet Russie-Afrique à Sotchi. En marge, il a rencontré le président égyptien Abdul Fattah al-Sissi.

Au cours d’une seule réunion, en l’absence de représentants du ministère des Affaires étrangères, M. Abiy a renversé la stratégie éthiopienne sur les eaux du Nil.

Il a accepté la proposition de M. Sisi selon laquelle le Trésor américain devrait arbitrer le différend sur le Gerd. Les États-Unis se sont penchés vers l’Égypte.

Si le jeune dirigeant éthiopien, qui venait de remporter le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin aux tensions avec l’Érythrée, pensait pouvoir également conclure un accord avec l’Égypte, il se trompait. Le contraire s’est produit: le joueur de 44 ans s’est acculé.

Le Soudan était le troisième pays invité à négocier à Washington DC. Vulnérable à la pression américaine car elle avait désespérément besoin de l’Amérique pour lever les sanctions financières imposées alors qu’elle l’était désigné “État sponsor du terrorisme” en 1993, Le Soudan a rejoint la position égyptienne.

L’opinion publique éthiopienne s’est retournée contre les propositions américaines et M. Abiy a été contraint de les rejeter, après quoi les États-Unis ont suspendu une partie de l’aide à l’Éthiopie. Le président américain Donald Trump a averti que l’Égypte pourrait «faire sauter» le barrage et l’Éthiopie a déclaré une zone d’exclusion aérienne au-dessus de la région où se trouve le barrage.

“ Modèle de déstabilisation mutuelle ”

Le lauréat du prix Nobel peut difficilement se permettre de nouveaux différends avec l’Égypte, au milieu du conflit au Tigray et des affrontements à Fashaga. Ces derniers soulèvent les fantômes d’une longue histoire de rivalité entre l’Éthiopie et le Soudan.

Dans les années 80, l’Ethiopie communiste a armé les rebelles soudanais tandis que le Soudan a aidé des groupes armés ethno-nationalistes, y compris le TPLF. Dans les années 1990, le Soudan a soutenu des groupes islamistes militants tandis que l’Éthiopie a soutenu l’opposition soudanaise.

Avec les affrontements armés et les troubles dans de nombreuses régions de l’Éthiopie, et le récent accord de paix du Soudan avec les rebelles au Darfour et dans les monts Nuba toujours incomplet, chaque pays pourrait facilement revenir à ce schéma séculaire de déstabilisation mutuelle.

Des dizaines de milliers de personnes ont fui le conflit au Tigré pour se réfugier au Soudan

Les relations entre le Soudan et l’Éthiopie ont atteint leur apogée lorsque M. Abiy s’est rendu à Khartoum en juin 2019 pour encourager les manifestants pro-démocratie et les généraux soudanais à s’entendre sur un gouvernement civil après le renversement du dirigeant de longue date Omar al-Bashir.

C’était une initiative caractéristique d’Abiy – de haut niveau et entièrement individuelle – et elle avait besoin d’être officialisée par le biais de l’organe régional Igad et du lourd fardeau diplomatique d’autres, y compris l’Union africaine, les pays arabes, les États-Unis et le Royaume-Uni pour obtenir des résultats.

Le Premier ministre soudanais Hamdok a tenté de rendre la pareille en offrant une assistance pour résoudre le conflit éthiopien au Tigray. Il a été repoussé, le plus récemment lors du sommet du 20 décembre, au cours duquel M. Abiy a insisté pour que le gouvernement éthiopien s’occupe seul de ses affaires intérieures.

Alors que les réfugiés du Tigré continuent d’affluer au Soudan, apportant avec eux des histoires d’atrocités et de faim, le Premier ministre éthiopien peut avoir plus de mal à rejeter la médiation.

Il risque également de déclencher une nouvelle vague d’antagonisme transfrontalier entre l’Éthiopie et le Soudan, aggravant la crise dans la région.

Alex De Waal est le directeur exécutif de la World Peace Foundation de la Fletcher School of Law and Diplomacy de l’Université Tufts aux États-Unis.