Point de vue de l’Érythrée: je me suis battu pour l’indépendance mais j’attends toujours la liberté

L’Érythrée célèbre officiellement 30 ans d’indépendance vis-à-vis de l’Éthiopie. L’ancien rédacteur en chef de la BBC Tigrinya, Samuel Ghebhrehiwet, était un soldat qui s’est battu pour l’indépendance. Il raconte ses expériences sur le champ de bataille et comment les espoirs ont été anéantis lorsque l’Érythrée est devenue un État à parti unique répressif.

Au cours de nos 30 ans de lutte armée pour l’indépendance, nous avons vécu la guerre chaque heure de chaque jour.

Nous nous sommes habitués à la douleur et au sacrifice. Beaucoup d’entre nous ont été blessés deux ou trois fois au cours des combats. Nous avons été rapidement rafistolés et avons participé à plus de batailles.

Je me demande encore comment nous avons réussi à couvrir le sol de Qarora – la pointe nord de l’Érythrée – à Dumeira – la pointe sud – en dormant dans des tranchées et en escaladant chaque montagne et vallée. J’étais parmi les plus chanceux. Environ 65 000 de nos combattants sont morts au combat.

J’ai rejoint l’armée de libération à l’âge de 16 ans en 1982 après avoir entendu des histoires sur l’agression éthiopienne et jaloux de l’image glamour des combattants de la liberté avec leurs cheveux longs, leurs shorts et leurs AK47.

J’ai reçu quelques mois de formation dans la vallée d’Arag. Nous avons appris à attaquer et à battre en retraite, à nous camoufler et à utiliser des armes, notamment des grenades et des RPG.

Samuel Ghebhrehiwet, photographié ici en 2008, espérait qu’il se battait pour une meilleure Érythrée

Notre formation était bonne. Il a été soutenu par une éducation politique, y compris la façon dont nous établirions un gouvernement démocratique.

J’ai participé à de nombreuses batailles, qui ont abouti à la libération de la ville portuaire de Massawa lors de l’opération Fenqel de février 1990. Cette opération a été décisive. Il a mis la mainmise sur les mouvements de l’armée éthiopienne et les a finalement forcés à quitter l’Érythrée.

Nous avons mené des batailles intenses pendant 72 heures pour capturer cette ville stratégique, puis nous l’avons défendue pendant plus d’un an avec des tranchées de 100 km de long. Au cours de ces batailles, j’ai subi des blessures par éclats d’obus à la tête et à la main. J’ai été soigné à l’hôpital. Après avoir été libéré, je suis retourné sur le champ de bataille.

Vers la fin des années 90, j’ai été envoyé rejoindre le groupe culturel pour remonter le moral de notre armée avec des chansons et des drames révolutionnaires. En 1991, nous étions sur l’île de Dahlak, près de Massawa, lorsque nous avons entendu la plus grande nouvelle de notre vie – nous avions enfin obtenu notre indépendance.

Journées de fête

Remplis de joie, nous avons voyagé en bateau jusqu’à Massawa. Nous avons ensuite été embarqués dans des camions pour nous rendre dans la capitale, Asmara – un trajet qui a duré environ trois heures. Nous avons traversé le checkpoint sud de l’armée éthiopienne. Il n’était pas habité, les soldats éthiopiens l’avaient abandonné.

Il y avait une atmosphère onirique à Asmara. Les gens de la ville ont tout abandonné pour accueillir les combattants de l’indépendance. Ils ont fait irruption dans des “guayla” (musique et danse traditionnelles) impromptues dans les rues de la capitale, ainsi que dans d’autres villes et villages.

Il y a eu plus de célébrations en 1993 après un référendum officialisant l’indépendance

Avant ce jour mémorable, les habitants d’Asmara étaient totalement assiégés. L’aéroport était constamment bombardé, il y avait un couvre-feu strict. Puis, le 24 mai, tout a changé.

Les mères ont abandonné les pots de terre sur leur “fernello” (poêles à charbon); oublia le feu dans le “mogogo” (fours) et sortit sur leurs rituels de café pour rejoindre la fête de bienvenue.

Des personnes portant des feuilles de palmier, souvent utilisées dans les célébrations, ont envahi les rues – chaque palmier a été dépouillé. Les jeunes sont montés sur les chars qui ont roulé dedans et ont agité leurs feuilles de palmier.

Les rappels de la guerre restent éparpillés en Érythrée

Les célébrations ont duré des jours et des nuits.

Il y avait beaucoup d’anxiété au milieu de l’euphorie car il y avait beaucoup de parents dans les rues avec des cadres à la main. Ils demandaient aux combattants qui arrivaient où se trouvaient leurs enfants.

“Est-ce qu’ils sont revenus? Sont-ils morts?”

Je me souviens de Seyum Tsehaye, le photographe de chasse désigné, prenant des photos de l’occasion mémorable alors que son unité arrivait.

Je me souviens également de deux membres de notre unité – Gedle et Abayey – qui se sont retrouvés face à face avec les membres de leur famille alors qu’ils étaient encore à l’arrière du camion. La joie, les cris, les larmes.

Le père de Gedle était tellement ravi qu’il s’est cogné la poitrine avec sa branche de palmier.

“J’ai trouvé mon fils! J’ai trouvé mon fils!” était tout ce qui sortait de sa bouche alors qu’il courait devant notre camion. Abayey, la combattante qui se trouvait dans le compartiment du conducteur, a reconnu sa belle-mère et a tenté de sauter du camion, se blessant presque.

Nous avons été accompagnés par des foules enthousiastes jusqu’à l’Albergo Ciao – un hôtel de la ville.

Plus tard, nos commandants nous ont dit que nous pouvions sortir et chercher les membres de notre famille – ceux d’entre nous qui avaient des parents en ville. Il n’a pas été facile de les trouver en quelques heures, après des années d’absence. Mais nous l’avons fait.

Nous espérions tous que l’Érythrée allait prospérer et que nous vivrions heureux pour toujours.

Les dirigeants s’amusent

Malheureusement, il n’a pas fallu longtemps pour que nos espoirs soient déçus. Nous avons tout donné – notre jeunesse et notre vie – pour devenir indépendant. Nous avions des rêves.

Beaucoup d’entre nous voulaient aller dans nos familles, reprendre nos études, occuper des emplois civils, fonder une famille et réussir dans nos communautés. Nous avons été très surpris de ne même pas avoir le droit de quitter l’armée.

Érythrée – une histoire de lutte:

Carte

Une ancienne colonie italienne qui a ensuite formé une fédération lâche avec l’Éthiopie

L’empereur éthiopien Haile Selassie a dissous le parlement érythréen et s’est emparé de l’Érythrée en 1962

Les séparatistes érythréens ont mené une guerre de guérilla jusqu’en 1991, lorsqu’ils ont capturé la capitale Asmara, votant pour l’indépendance en 1993

Le conflit frontalier de mai 1998 avec l’Éthiopie a conduit à une guerre de deux ans qui a coûté la vie à 100000 personnes

Le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Isaias Afwerki mettent fin aux hostilités en juillet 2018

On nous a dit que le pays n’avait rien. “Tout ce que nous avons, ce sont les armements que nous avons apportés avec nous”, nous ont dit nos commandants devenus chefs.

Après une vie aussi longue et pénible sur les champs de bataille, nous, les anciens combattants, avons été à nouveau invités à nous serrer la ceinture. Nous avons été chargés de continuer notre travail sans rémunération. On ne nous a donné que de la nourriture. Cela a duré environ deux ans, puis nous avons commencé à gagner de l’argent.

Les combattants qui ont fonctionné comme une cellule familiale pendant les années révolutionnaires ont été consternés lorsqu’ils ont pris conscience du comportement des dirigeants – beaucoup passaient simplement un bon moment dès que le pays a été libéré.

Certains hauts dirigeants ont été vus dans des bars, buvant excessivement – s’amusant pendant que les combattants réguliers se débattaient. La chaîne de commandement et les réunions régulières ont été négligées.

Les «tegadelti» ordinaires (combattants de la liberté) ont attendu patiemment que leurs conditions changent mais rien ne s’est passé.

Guerre avec les voisins

En 1993, à la veille du deuxième anniversaire de l’indépendance de l’Érythrée, les ex-combattants ont protesté et ont demandé à leurs dirigeants d’écouter leurs doléances. Ils ont forcé leurs dirigeants à convoquer une réunion dans le stade principal d’Asmara.

“Nous comprenons vos problèmes; c’est un problème commun; nous allons résoudre la situation ensemble”, a été la réponse donnée.

Dès la fin de la manifestation, les dirigeants ont secrètement détenu les dirigeants de la manifestation – un par un pendant quelques jours. Peu de temps après, ils ont été condamnés à des peines de prison allant de un à 15 ans.

De nombreuses femmes ont rejoint la lutte pour l’indépendance de l’Érythrée

Ils ont payé un lourd tribut pour avoir souligné leur sort – ils ont fini par devenir des victimes. Beaucoup ont dit que le régime suivait la voie de la dictature; d’autres ont appelé à la patience, disant que la constitution que les Érythréens avaient promis serait rédigée et que le pays se dirigerait vers la démocratie.

Rien de tout cela n’est arrivé. L’Érythrée reste un État à parti unique, n’ayant jamais tenu d’élections pour choisir le président ou le gouvernement.

Entre-temps, l’Érythrée s’est trouvée en guerre avec tous ses voisins à un moment donné – le Yémen en 1995, le Soudan en 1996, l’Éthiopie de 1998 à 2000 et Djibouti en 2008. Le pays a perdu des dizaines de milliers de jeunes en plus.

Aujourd’hui, les troupes érythréennes sont impliquées dans le cinquième conflit depuis l’indépendance. Ils se trouvent dans la région éthiopienne du Tigray, combattant aux côtés des troupes éthiopiennes contre le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).

Le TPLF était au pouvoir en Éthiopie lorsque l’Érythrée a obtenu son indépendance et pendant la guerre frontalière de 1998-2000 entre deux nations.

Immédiatement après l’indépendance, j’ai rejoint une troupe culturelle soutenue par le parti au pouvoir, dans l’espoir d’honorer les combattants de la liberté et d’aider à construire le pays. J’ai écrit des pièces de théâtre et des chansons et j’ai participé à des performances. L’une des musiciens les plus célèbres d’Érythrée, Helen Milles, a chanté l’une de mes chansons: Massawa – Où sont vos précieux enfants?

Plus tard, j’ai travaillé comme journaliste pour un journal gouvernemental jusqu’à mon départ en exil.

Le changement est inévitable

Le peu d’espace politique qui existait a pris fin après la guerre frontalière entre l’Éthiopie et l’Érythrée.

Le gouvernement est devenu saisi par une mentalité de siège, car il craignait la déstabilisation de l’Éthiopie et la responsabilité de ses propres citoyens sur un conflit qui, selon beaucoup, aurait pu être évité grâce au dialogue.

En septembre 2001, le gouvernement a ordonné une répression. Onze hauts fonctionnaires et de nombreux cadres moyens qui soutenaient l’idée d’une réforme ont été arrêtés. Plus tard, ils ont été jetés dans des prisons, dont on n’entendra plus jamais parler.

Onze journalistes qui publiaient les doléances, les lettres et les appels du groupe réformiste ont également été arrêtés; leurs journaux interdits. Parmi eux se trouvait mon bon ami et collègue Seyum, le photographe qui a capturé l’époque mémorable de l’indépendance.

Aucun d’entre eux n’a été traduit devant un tribunal indépendant et on ne sait toujours pas où ils se trouvent.

L’Érythrée reste un État à parti unique qui n’a pas tenu d’élections nationales depuis l’indépendance. Il n’y a pas de presse libre ni de groupes indépendants de la société civile. Toutes les ONG internationales et les organisations civiques locales sont interdites.

Les statistiques officielles montrent que les soins de santé et l’éducation se sont améliorés depuis l’indépendance, mais il est difficile de les croire. Avec des perspectives d’emploi limitées et la perspective d’années de service militaire obligatoire non rémunéré, de nombreux jeunes continuent de quitter le pays, cherchant l’asile dans d’autres États africains ou en Europe.

Mais beaucoup d’entre nous n’ont pas perdu espoir. Nous pensons que le changement est inévitable et que l’Érythrée réalisera les promesses faites par ses martyrs.