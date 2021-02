Point de vue: De la région éthiopienne du Tigray au Yémen, le dilemme de déclarer une famine

Le conflit a laissé d’innombrables maisons au Tigray sous forme de débris

Chaque jour, de plus en plus de rapports de famine sortent de la région du Tigray en Éthiopie qui a été frappée par le conflit.

Mercredi, Mark Lowcock, chef des affaires humanitaires aux Nations Unies, a mis en garde contre la détérioration de la crise humanitaire dans laquelle l’aide ne parvient toujours pas à de nombreuses personnes touchées.

Plus tôt dans la semaine, son prédécesseur Jan Egeland, maintenant chef du Conseil norvégien pour les réfugiés, a été plus direct: “Au cours de toutes mes années en tant que travailleur humanitaire, j’ai rarement vu une réponse humanitaire aussi entravée et incapable de répondre pendant si longtemps. , à tant de personnes ayant des besoins aussi pressants. “

M. Egeland a poursuivi: “L’ensemble du secteur de l’aide… Doit également reconnaître notre incapacité à définir l’ampleur de la crise.”

En d’autres termes, les Nations Unies appelleront-elles «famine» et si oui quand?

L’agriculture dans les sols rocheux du Tigré a longtemps été une entreprise précaire, aggravée l’année dernière par une invasion de criquets. À la fin de la saison de croissance en septembre de l’année dernière, les évaluations internationales de la sécurité alimentaire indiquaient que 1,6 million des sept millions d’habitants de Tigray dépendaient de l’aide alimentaire pour survivre.

Un conflit a éclaté le 4 novembre entre les forces du parti au pouvoir désormais évincé de la région, le Front populaire de libération du Tigray (TPLF), et les troupes fédérales à la suite de vives divergences sur la composition politique du gouvernement fédéral.

Environ 60000 personnes du Tigré se réfugient au Soudan

Le TPLF s’est opposé à la décision de 2019 du Premier ministre Aibiy Ahmed de dissoudre la coalition au pouvoir, dont il faisait partie, ce qui a conduit à des tensions qui sont devenues incontrôlables.

L’ONU admet maintenant tranquillement ce que d’autres – y compris les États-Unis – disent depuis des semaines, à savoir que les troupes érythréennes contrôlent une grande partie du Tigré. Les gouvernements éthiopien et érythréen continuent de nier cela.

La plupart des Tigray ont été isolés du monde depuis lors. Les agences humanitaires commencent à renvoyer leur personnel et ce qu’elles décrivent est inquiétant: des hôpitaux saccagés, des personnes vivant dans la peur incapables d’obtenir de la nourriture ou de l’argent, des morts de faim et des maladies traitables.

Certains Tigréens capables de passer des appels téléphoniques parlent de pillages massifs, d’incendies de récoltes et de millions de personnes hors de portée de l’aide humanitaire.

Environ deux millions de personnes ont été déplacées par le conflit au Tigray

Dans une note interne du 8 janvier qui a fait l’objet d’une fuite, le personnel humanitaire de l’ONU, des agences humanitaires et du gouvernement local a averti que des centaines de milliers de personnes risquaient de mourir de faim. Ils ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas atteindre 99% des personnes dans le besoin – un nombre que les agences d’aide estiment à 4,5 millions – plus de 60% de la population de Tigray.

Le gouvernement éthiopien insiste sur le fait que ces rapports sont au mieux exagérés et qu’il a la crise humanitaire sous contrôle. Il dit que seulement 2,5 millions de personnes sont dans le besoin et dit qu’il peut les atteindre presque toutes.

L’histoire de la négation de la famine en Éthiopie

Il demande à l’Union européenne – son plus grand donateur – de ne pas se laisser distraire par le “défi passager” de l’aide d’urgence au Tigray, et de poursuivre sa généreuse aide au développement au pays.

Cependant, il existe une histoire de gouvernements éthiopiens cachant leurs famines.

En 1973, le film de Jonathan Dimbleby, The Unknown Famine, a révélé la famine massive, cachée du monde par l’empereur Haile Selassie. Environ 200 000 personnes sont mortes dans la famine.

L’indifférence impitoyable de l’empereur a amené les Éthiopiens dans les rues pour protester et il a été renversé l’année suivante.

L’empereur Haile Selassie a été accueilli par la reine Elizabeth II d’Angleterre en 1954

En 1984, le Tigray et la province voisine de Wollo ont été l’épicentre d’une autre famine, cette fois causée par une combinaison de sécheresse et de guerre, qui a entraîné entre 600 000 et un million de morts.

Le gouvernement éthiopien de l’époque a nié l’existence de cette famine jusqu’à ce qu’elle soit révélée par une équipe de tournage de la BBC, dirigée par Michael Buerk et Mohamed Amin. Ce reportage a poussé la pop star Bob Geldof à enregistrer Do They Know Its Christmas? et provoquer une vague mondiale de charité.

Cette famine a discrédité le gouvernement militaire du colonel Mengistu Haile Mariam au pays et à l’étranger. Les Ethiopiens détestaient être considérés comme des mendiants par le reste du monde.

En 2001, l’Éthiopie, alors dirigée par le TPLF, a contesté l’existence de conditions de famine dans le sud-est du pays, où elle combattait une insurrection. On estime que 20 000 à 25 000 sont morts dans ce qui a été officiellement qualifié d ‘«urgence humanitaire».

Au fil des décennies, le système humanitaire international est devenu beaucoup plus vaste et plus professionnel. Il existe des systèmes sophistiqués de suivi de la nutrition des enfants et de la disponibilité de la nourriture dans les pays africains pour avertir en temps opportun des crises alimentaires et prévenir la famine.

Il y a cinq ans, le gouvernement éthiopien et des donateurs étrangers ont répondu à la sécheresse dans tout le pays, en mettant en place un programme de secours qui a aidé 10,2 millions de personnes.

Au lieu de distributions alimentaires à l’ancienne, l’aide a été conçue pour atteindre les villageois avant qu’ils ne soient forcés de vendre leurs bovins et leurs moutons, et pour les aider à rester dans leurs fermes pour planter l’année suivante.

Mais il y a deux grandes différences entre le programme d’urgence 2015-2016 et la situation actuelle: l’information et la politique.

Il n’y a tout simplement pas assez d’informations pour que l’ONU déclare une famine.

Il y a environ 15 ans, les professionnels humanitaires des Nations Unies ont mis au point une mesure normalisée pour mesurer l’insécurité alimentaire. Ils ont mis au point le système de «classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire», connu sous le nom d’IPC.

Il comporte cinq niveaux, de «l’insécurité alimentaire minimale» à des degrés croissants de gravité au pire niveau, «famine». L’IPC utilise un ensemble standard d’indicateurs comprenant la consommation alimentaire, le nombre d’enfants souffrant de malnutrition et les taux de mortalité.

‘Pas de données, pas de famine’

Cette définition officielle de la famine est beaucoup plus précis que son utilisation quotidienne en tant que “grand nombre de personnes souffrant de la faim potentiellement mortelle”.

Mais pour résoudre un problème, le système IPC en a créé un autre. Désormais, l’ONU ne peut crier «famine» que lorsqu’elle dispose de certaines informations très spécifiques.

Et, déterminés à éviter d’obtenir une désignation de «famine», les gouvernements dissimulent ou manipulent souvent des données pour atteindre leur objectif – et minimisent la gravité de la faim. Pendant ce temps, dans les prochains niveaux vers le bas, «urgence» et «crise», les gens meurent encore – juste à un rythme légèrement inférieur.

L’ONU a récemment rencontré ce problème lors d’autres catastrophes humanitaires. Au Yémen, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite, son gouvernement client et les autorités houthies ont refusé aux agences humanitaires l’accès aux zones affamées, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas mener d’enquêtes.

Des élèves yéménites vont en classe dans l’enceinte de leur école endommagée par les combats

Sans données sur la malnutrition, les décès d’enfants et la consommation alimentaire, les membres du comité IPC arrivent à la conclusion prudente que c’est une urgence, mais ils ne peuvent pas dire «famine» car ils n’ont pas les informations pour le prouver.

Au Soudan du Sud, le gouvernement n’a pas pu arrêter la collecte de données. Mais il est intervenu dans l’évaluation alimentaire de l’IPC en décembre pour abaisser le constat de «famine probable».

Nous ne devrions pas chipoter sur les définitions. Selon une étude de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, plus de 380000 personnes sont mortes de faim et de violence au cours des cinq années de guerre civile au Soudan du Sud – mais seulement environ 1% d’entre eux sont morts dans des endroits qui ont atteint le seuil officiel de «famine» dans l’État de l’Unité en 2017.

‘Dilemme pour les agences d’aide’

L’autre gros problème est la politique. Lorsque la cause d’une famine massive est la politique militaire, les agences humanitaires sont confrontées à un terrible dilemme. Vont-ils dénoncer les abus et risquer de se faire expulser du pays? Ou vont-ils rester silencieux et devenir complices de crimes de famine?

Le gouvernement éthiopien n’admet que des “combats sporadiques”. Cependant, les rapports de la zone touchée montrent que de vastes étendues du Tigray rural sont soit des champs de bataille, soit contrôlées par les insurgés TPLF.

Sous le définition du droit international humanitaire, c’est un conflit armé et les rebelles du Tigré constituent un parti belligérant. Pour aider les affamés, il faut négocier un cessez-le-feu avec le TPLF – cela ne peut tout simplement pas se faire avec la coopération d’une seule partie.

Jusqu’à présent, le TPLF n’a pas proposé de cessez-le-feu ni d’accès aux agences humanitaires. Et il y a toujours un risque que les rebelles abusent de l’aide pour nourrir leurs propres troupes. C’est pourquoi la surveillance internationale est essentielle.

La famine au Tigray pose le dilemme des humanitaires dans sa forme la plus aiguë. Comment peuvent-ils contester l’histoire officielle de la crise sans mettre en danger leurs opérations limitées mais essentielles?

Il y a un vieux truisme parmi les travailleurs humanitaires: les crises humanitaires n’ont pas de solutions humanitaires. Ce qu’il faut, c’est une action politique de haut niveau.

Reconnaissant cela comme un problème qui se reproduit dans des crises aussi diverses que la Syrie et le Congo, il y a trois ans, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté résolution 2417 sur les conflits armés et la faim.

En plus de réitérer que l’utilisation de la faim comme arme peut constituer un crime de guerre, la résolution, qui n’a pas été activée jusqu’à présent, oblige le Secrétaire général de l’ONU à alerter rapidement le Conseil de sécurité chaque fois qu’il est possible qu’un conflit armé se produise. conduisent à une insécurité alimentaire généralisée ou à une famine.

La résolution aurait presque pu être conçue avec la crise du Tigré à l’esprit.

Mais les agences humanitaires craignent de l’invoquer, car elles ne veulent pas offenser le gouvernement éthiopien.

Nous ne pouvons pas donner de chiffres fiables sur la faim, la maladie et la mort au Tigray, mais nous en savons suffisamment pour être sûrs qu’une immense tragédie se déroule.

Alex de Waal est le directeur exécutif de la World Peace Foundation de la Fletcher School of Law and Diplomacy de l’Université Tufts aux États-Unis.