Photos intrépides et non filtrées de la diaspora Latinx à travers les États-Unis

Louis Carlos Bernal, copyright 2019 Lisa Bernal Brethour et Katrina Bernal

Dos Mujeres (Deux femmes), Douglas, Arizona, 1979.

Elizabeth Ferrer est conservatrice en chef au BRIC, une organisation artistique et médiatique à but non lucratif à Brooklyn. Elle est aussi l’auteur de La photographie Latinx aux États-Unis : une histoire visuelle. La famille de Ferrer est d’origine mexicaine et elle est née et a grandi à Los Angeles. Elle aimait l’art quand elle était enfant, et grandit pendant la montée du Mouvement des droits civiques chicano, elle a vu de visu comment la vie façonnait l’art. « L’une des choses dont je me souvenais avoir vu quand j’étais à l’école primaire était les peintures murales qui s’élevaient dans le quartier. Je n’avais pas beaucoup accès aux musées quand j’étais enfant, mais j’ai certainement vu cela et j’ai vu comment l’art peut être utilisé pour le changement social et pour la communauté. Elle a porté cette idée de l’art pour le changement social avec elle à l’école et dans sa carrière de jeune conservatrice et de championne de l’art mexicain-américain et latino-américain. Nous avons parlé avec elle de la façon dont la découverte de photographes Latinx sous-reconnus en tant que jeune femme a conduit à une plate-forme pour elle et les artistes eux-mêmes.

Max Aguilera Hellwig, avec l’aimable autorisation de l’artiste



Comment vous êtes-vous intéressé à la photographie ? Je me suis tourné vers la photographie au lycée et j’ai commencé à prendre beaucoup de photos. Je suis allé à Wellesley pour l’histoire de l’art, puis à Columbia. Quand j’étudiais l’histoire de l’art, il y avait très peu d’art latinx, chicanx ou mexicain, ce qui m’intéressait beaucoup. Lorsque j’ai déménagé à New York et commencé à travailler avec l’art contemporain, je me suis beaucoup intéressé à la scène artistique et j’ai commencé à voyager à Mexico. J’ai commencé à rencontrer des artistes là-bas et j’ai organisé un certain nombre d’expositions sur l’art et la photographie mexicains pour des lieux aux États-Unis à partir des années 1990. J’adore la photographie mexicaine, et je la suis toujours, mais j’ai commencé à me rendre compte qu’il y avait des photographes Latinx plus proches de chez eux qui faisaient un travail important. J’ai commencé à travailler avec une organisation appelée En Foco à New York, qui a été fondée dans les années 1970 par un groupe de photographes nuyoricans. Grâce à En Foco, j’ai pris connaissance de nombreux photographes Latinx à travers les États-Unis qui, dans l’ensemble, étaient exclus du discours sur le médium. Leur travail est largement exclu des collections des musées, ils n’ont pas été vus dans les grands sondages sur la photographie américaine ni dans les galeries de photos. Il y avait tout simplement très peu de visibilité pour ces photographes. J’ai décidé de travailler sur ce livre pour combler cette lacune dans la manière d’appréhender l’histoire de la photographie américaine. Qu’est-ce qui vous a marqué lors de votre travail avec la photographie mexicaine ? Je suis allé au Mexique en tant que jeune conservateur, pensant que je serais le commissaire d’une exposition d’artistes mexicains contemporains qui serait vue aux États-Unis. J’étais plutôt vert. Je ne connaissais pas vraiment les gens là-bas mais j’ai commencé à fréquenter les galeries. Il y avait une galerie qui avait une exposition solo de photos de Fleur Garduño, et elle était cette jeune photographe traditionnelle en plein essor, très dans l’école d’une photographie moderniste en noir et blanc qui était très forte au Mexique pendant une grande partie du 20e siècle. C’est très poétique. J’ai été frappé par sa photographie et j’ai acheté une photo du spectacle.

Chuck Ramirez, gracieuseté de la succession de Chuck Ramirez.

Dia de los Muertos, de la série des sept jours, 2003.

Avez-vous eu l’impression de devoir vous battre pour que des musées ou des galeries aux États-Unis reconnaissent cette œuvre ? Plus tôt dans ma carrière, j’ai eu la chance qu’il y ait un fort intérêt aux États-Unis pour l’art mexicain. Le quinquennat de Columbus a eu lieu en 1992, j’avais également participé à une grande exposition du Museum of Modern Art où j’étais co-éditeur d’un catalogue pour une exposition à succès, Art latino-américain du XXe siècle. Fondamentalement, chaque musée voulait une exposition d’art mexicain ou d’art latino-américain. J’ai eu de la chance, c’était le bon endroit au bon moment et j’ai pu faire beaucoup d’expositions et de projets. Mais il y avait beaucoup moins d’intérêt pour l’art et la photographie Latinx à cette époque; ça a pris beaucoup de temps. L’intérêt n’était tout simplement pas aussi fort, et cela a pris beaucoup de temps. Certes, ces dernières années, il y a eu un intérêt croissant pour l’art afro-américain et, dans une certaine mesure, pour l’art latino-américain également. Les gens commencent à réaliser cet écart entre ce qu’ils savent et ce qu’ils ne savent pas, et il y a une soif de connaissance de tout ce qui concerne Latinx. En Foco a été créé par un groupe de photographes portoricains en 1974 qui connaissaient les mêmes problèmes de visibilité. Ils frappaient aux portes mais n’obtenaient pas de missions des médias grand public. Et ils n’obtenaient certainement pas leur travail dans les musées, mais ils ont vu des photographes blancs qui l’étaient. Un bon exemple est Bruce Davidson, dont le livre 100e rue Est, documentant un quartier pauvre de Harlem, a été publié alors qu’au même moment il y avait des photographes afro-américains qui couvraient cette même communauté. La même chose se passait à East Los Angeles, où j’ai grandi. Pendant l’ère des droits civiques des années 1960, il y a eu beaucoup de protestations et de manifestations, ainsi qu’un mouvement de fierté ethnique et une plus grande conscience politique parmi les Latinx. Et vous savez, les magazines couvraient beaucoup de ces manifestations, mais ils envoyaient des photographes Magnum dans ces quartiers. Les photographes locaux qui passaient leur vie jour après jour à photographier ces communautés couvraient également ces choses, mais leur travail n’était pas vu à l’échelle nationale. Lorsque je me suis impliqué dans En Foco dans les années 1990, ils étaient très actifs et organisaient des expositions, accordaient des bourses aux photographes pour faire de nouveaux travaux, publiaient Nouvelle lumière magazine. Aussi important que soit En Foco, ce n’est toujours pas courant. Obtenir cette couverture grand public est toujours un grand défi. J’espère que mon livre contribuera à donner à ces photographes une grande visibilité, mais ce n’est qu’un début. Beaucoup de ces photographes dans le livre devraient avoir une monographie écrite à leur sujet, devraient avoir des expositions personnelles. Beaucoup de ces photographes ont beaucoup de succès, mais une grande partie du glamour qui a été associé à l’art latino-américain et qui a été adapté par de grandes institutions comme le MoMA, cela n’a pas été le cas pour les photographes Latinx.

David Gonzalez, avec l’aimable autorisation de l’artiste

Danseurs, Mott Haven, août 1979.

De nombreuses organisations existent aujourd’hui pour connecter les médias grand public avec des photographes moins connus, Diversify Photo et Indigenous Photo me viennent à l’esprit. Pouvez-vous voir la différence au cours des dernières années? Je pense que cela a beaucoup changé depuis que nous sommes passés de l’imprimé au numérique. Cela a été un énorme changement. Dans la presse écrite, il y avait toujours un gardien. Il y avait des publications plus petites comme Nouvelle lumière, mais cela ne pourrait jamais rivaliser avec les publications grand public sur papier glacé. Une fois l’espace numérique ouvert, avec la prolifération des sites d’actualités et des blogs en ligne, une organisation, par exemple, dédiée aux droits autochtones est plus susceptible d’embaucher un photographe autochtone qui vit peut-être dans cette communauté ou qui a une résidence à long terme dans cette communauté. Bien sûr, l’autre grand changement est l’essor des médias sociaux, et tant de photographes, même les plus âgés, ont des flux Instagram et peuvent l’utiliser comme plate-forme sans gardien, sans filtre, pour présenter leur travail. Une chose qui me préoccupe toujours en ce qui concerne la visibilité de ces photographes, c’est le marché de la photographie. Il existe plusieurs photographes mexicains, des personnalités comme Manuel Allvarez Bravo ou alors Graciela Iturbide, qui ont un marché fort, dont vous voyez le travail dans les galeries commerciales. Mais les photographes Latinx sont largement exclus des galeries commerciales, il n’y en a que quelques-uns. Surtout pour les photographes qui ont émergé dans les années 1980 et 1990, cela ne faisait tout simplement pas partie de leur expérience. Ils pouvaient gagner leur vie en enseignant ou en obtenant des bourses, mais pas en vendant leur travail. Le truc de la galerie est important car un bon galeriste sera la personne qui vous aidera à obtenir les expositions du musée, qui aidera à placer l’œuvre dans les collections permanentes. L’exclusion du travail de Latinx des galeries et de ces aspects de la photographie commerciale est quelque chose qui entrave leur capacité à avoir une présence à long terme et durable de leur travail. Quand les artistes meurent, qu’arrive-t-il à ces œuvres ? Que se passe-t-il si ce travail n’est pas apprécié d’un point de vue commercial ?

Michel Gandert

Melissa Armijo, Eloy Montoya et Richard « el Wino » Madrid, Albuquerque, 1983.

Pour en revenir à ce que vous avez dit sur les photographes Latinx mettant leur objectif derrière les problèmes sociaux du jour. Selon vous, quel est le rôle que jouent aujourd’hui les photographes Latinx dans la couverture de ces questions politiques en cours ? C’est la frontière, mais c’est aussi le statut des Portoricains. Ce sont des questions de migration et d’équité. Il y a des photographes dans le livre qui mettaient leur objectif au service des ouvriers agricoles qui poussaient à se syndiquer en Californie dans les années 1960. ou quelqu’un comme Hiram Maristany à New York, qui était le photographe des Young Lords, le groupe militant portoricain. Mais je trouve que tous ces photographes, même ceux des générations plus récentes qui travaillent avec des approches plus consciemment artistiques ou conceptuelles, maintiennent toujours cette position politique, ce désir de refléter leur communauté. Je citerais notamment Harry Gamboa et sa grande série Chicano mâle non lié. Il a commencé cette série après avoir entendu une annonce à la radio selon laquelle la police recherchait un homme chicano. Ce stéréotype du jeune homme mexicain américain en tant que criminel, de la même manière que les jeunes hommes afro-américains sont diabolisés, a été l’étincelle pour lui de créer cette grande série de portraits d’hommes chicanos de différents âges et professions, juste debout dans le cadre . Certains d’entre eux sont des acteurs, des avocats, des danseurs, des juges, des prêtres, et il les a délibérément photographiés au crépuscule, en regardant parfois la caméra de manière agressive ou affirmée, vous obligeant à vous confronter à vos stéréotypes.

Christina Fernández

La gauche, #né le 2 octobre 1919, Portland, Colorado; droite, # 6, 1950, San Diego, Californie, de la Grande expédition de Maria, 1995-96.

Que voulez-vous que les lecteurs gagnent en comprenant l’importance de voir une histoire visuelle des États-Unis à travers une lentille Latinx ? Ce livre dresse le portrait de plus de 80 photographes, il raconte une histoire qui remonte au XIXe siècle. Il est important que les gens voient que nous ne faisions pas seulement partie de cette histoire, mais que nous innovions au sein de cette histoire. Par exemple, il y a un bon nombre de photographes Latinx travaillant dans les années 1980 et 1990 dont le travail est vraiment prémonitoire en termes de la façon dont les outils numériques sont maintenant utilisés par les photographes. Je veux que les gens voient et apprennent à connaître les photographes individuels et apprécient leur travail. J’ai senti qu’il était important d’écrire un livre sur les photographes Latinx parce qu’ils avaient été si invisibles, mais finalement ces photographes Latinx doivent être considérés comme américain photographes. Ils font partie de l’histoire de l’art américain, de la photographie américaine. Je ne pense pas que toute l’histoire de la photographie ait été écrite, il y a tellement de choses qui sont laissées de côté. Pour que cette histoire plus riche et plus vibrante de la photographie américaine soit écrite, elle doit inclure davantage de photographes Latinx, de photographes afro-américains, de photographes asiatiques américains, de photographes queer. Cette histoire a été jusqu’à présent trop étroite dans sa définition.

Ricardo Valverde, avec l’aimable autorisation d’Esperanza Valverde

Portrait de l’artiste en homme plus jeune, 1991.

Hiram Maristany, avec l’aimable autorisation de l’artiste



Delilah Montoya, avec l’aimable autorisation de l’artiste



Karen Miranda de Rivadeneira, , avec l’aimable autorisation de l’artiste

Maman me guérit de ma peur des iguanes en m’emmenant au parc et en les nourrissant tous les week-ends, ca. 1994, 2012.