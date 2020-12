Pandémie, grande réinitialisation et résistance

Une mère et un médecin s’occupent d’une jeune fille atteinte du COVID-19 dans un service de soins intensifs de la région ouest de Tchernivtsi, en Ukraine. Crédit: UNICEF / Evgeniy Maloletka

COLOMBO, Sri Lanka, 01 décembre (IPS) – Selon le Centre de science des systèmes à l’Université Johns Hopkins, au 29 novembre, il y avait 62 150 421 cas de COVID-19, dont 1 450 338 décès.

Et selon le derniers rapports du BIT, alors que les pertes d’emplois s’intensifient en raison des verrouillages, près de la moitié de la main-d’œuvre mondiale risque de perdre ses moyens de subsistance, l’accès à la nourriture et la capacité de survivre. le Forum économique mondial déclare que «avec quelque 2,6 milliards de personnes dans le monde dans une sorte de verrouillage, nous menons sans doute la plus grande expérience psychologique jamais réalisée».

Alors que les gouvernements et les entreprises se resserrent autoritarisme politique et la surveillance technologique, restreignant la vie privée et la protestation démocratique, une grande partie de l’humanité succombe à l’anxiété, à la dépression et à un sentiment d’impuissance. Les pays avec certains des verrouillages les plus sévères, comme l’Inde, ont vu augmentation significative des suicides.

Récit de pandémie et dissidence

Les institutions politiques et économiques mondiales dominantes et les médias présentent leur récit de pandémie comme basé sur une autorité scientifique. Cependant, il existe des dissensions croissantes sur l’origine et la prévention du virus au sein de la profession biomédicale. De nombreux médecins et scientifiques sont se demander si COVID-19 est une occurrence naturelle ou le produit d’une fuite d’un laboratoire expérimentant des coronavirus et des armes biologiques.

On s’inquiète de l’exactitude des Tests PCR et les faux positifs, ainsi que la classification des décès simplement en tant que décès COVID-19 lorsqu’un nombre écrasant de décès est lié à maladies ou comorbidités préexistantes, comme le diabète et les maladies cardiaques. Même selon les statistiques des CDC du 25 novembre 2020, le COVID-19 était la seule cause de décès mentionnée dans seulement 6% des décès.

Les taux disproportionnellement plus élevés de décès de Covid parmi Indiens d’Amérique et autochtones d’Alaska, par exemple, sont dus à des taux plus élevés d’obésité, de diabète, d’asthme et de maladies cardiaques que parmi les communautés américaines plus privilégiées.

La pandémie de Covid n’a pas été le ‘Grand égaliseur‘comme le suggèrent des personnalités comme le gouverneur de New York Andrew Cuomo et des membres du Forum économique mondial. Au contraire, il a exacerbé les inégalités les divisions entre les sexes, les races et les classes économiques à travers le monde.

Tout comme les Américains sans emploi et non assurés plaident pour un soutien, la richesse combinée des milliardaires américains “ a dépassé 1 billion de dollars de gains depuis mars 2020 et le début de la pandémie ”, selon une étude du Institut d’études politiques. Les cinq premiers milliardaires américains – Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett et Larry Ellison – vu leur richesse grandir d’un total de 101,7 milliards de dollars, ou 26%, au cours de cette période.

Parmi les profiteurs de la pandémie, il y a les PDG d’entreprises comme Zoom et Skype qui fournissent des vidéoconférences, et Amazon qui fournit des achats en ligne aux citoyens sous verrouillage. Pourtant, le succès de ces entreprises ne s’est pas traduit par de meilleurs salaires et des conditions de sécurité pour leurs employés.

Cependant, le pouvoir politique et idéologique de la classe milliardaire et son influence sur l’élaboration des politiques nationales et mondiales augmentent. Le milliardaire est pertinent à cet égard Bill Gates“ rôle central dans le développement et la commercialisation des vaccins et intérêt pour l’utilisation des vaccins comme méthode de contrôle de la population.

L’industrie pharmaceutique, c’est-à-dire Big Pharma(y compris les fabricants de vaccins) sont connus pour gonfler les prix, éviter les impôts et manipuler le processus politique pour maximiser les profits. Malheureusement, cette industrie corrompue est un acteur clé dans la course pour mettre fin à la pandémie COVID-19.

L’entrée Administration de Biden aux États-Unis, a reçu un financement important de l’industrie pharmaceutique, mais ils n’ont pas accepté de réduire le coût d’un éventuel vaccin contre le coronavirus développé avec des fonds de recherche fédéraux.

Au contraire, l’administration Biden, également fortement financée par le grand technologie, les secteurs de la finance et de la défense, est sur le point de faciliter ‘La grande réinitialisation; ‘ l’initiative de refaire l’ordre mondial post-pandémique par le Forum économique mondial.

La “ grande réinitialisation ”

Le Forum économique mondial (WEF), qui s’identifie comme “ l’organisation internationale de partenariat public-privé ” (c’est-à-dire comme le Conseil des relations extérieures, une agence géopolitique de pouvoir d’entreprise) voit la dévastation sociale et économique causée par la pandémie COVID-19 comme une «fenêtre d’opportunité unique pour façonner la reprise».

S’exprimant lors d’une conférence organisée par le WEF en juin 2020, l’ancien secrétaire d’État américain, John Kerry a exprimé sa préoccupation:

«Les forces et les pressions qui nous poussaient à la crise du contrat social sont maintenant exacerbées… Le monde se désagrège, dangereusement, en termes d’institutions mondiales et de leadership.

La «grande réinitialisation» envisagée par le WEF vise à relever ces défis par une restructuration globale radicale. Il cherche à réinventer «les priorités des sociétés, la nature des modèles économiques et la gestion d’un bien commun mondial… pour construire un nouveau contrat social…», avec le développement durable et la résilience comme objectifs ultimes.

Lors de son prochain rassemblement annuel des riches et des puissants à Davos, en Suisse, en janvier 2021, le WEF devrait adopter la Grande réinitialisation et intégrer également des jeunes leaders du monde entier à l’initiative via un sommet virtuel.

Les objectifs déclarés de durabilité et de résilience sont louables, mais beaucoup remettent en question les véritables objectifs du WEF et de la grande réinitialisation. La simulation de pandémie appelée Événement 201, par exemple, a été menée en octobre 2019, environ trois mois avant l’épidémie de COVID-19 par le Forum économique mondial en conjonction avec le Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire et le Bill et Melinda Fondation Gates.

La simulation prévoyait jusqu’à 65 millions de décès dus à un coronavirus. Beaucoup se demandent pourquoi ces organisations puissantes, ayant apparemment déjà exécuté le scénario exact à titre de test, n’ont pas réussi à prévenir ou au moins à préparer le monde à l’épidémie virale imminente.

L’économie politique mondiale a évolué dans le sens d’une intégration croissante de la technologie et du marché grâce aux médias sociaux, à l’intelligence artificielle et à la biotechnologie. Dans le sillage du COVID-19, les tendances à la numérisation et à la marchandisation des relations économiques et sociales se sont intensifiées.

La “ grande réinitialisation ” cherche à accélérer et solidifier ces tendances ainsi que d’étendre le contrôle des entreprises sur les ressources naturelles et la surveillance par l’État des individus. Dans la “ grande réinitialisation ” post-pandémique, il n’y aurait plus beaucoup de vie en dehors de la lien technologique-entreprise dominé par l’agro-industrie monolithique, la pharmacie, la communication, la défense et d’autres entreprises interconnectées, ainsi que les gouvernements et les médias qui les servent.

Les partisans de la “ grande réinitialisation ” envisagent un nouveau monde courageux où “ vous ne possède rien. Et vous serez heureux. Tout ce que vous voudrez, vous le louerez, et il sera livré par des drones … ´ Mais il est plus probable que cette révolution dirigée par les élites fera de la grande majorité de l’humanité un appendice de technologie impuissant et avec peu de conscience et de sens dans leur vies.

La résistance

L’establishment des médias grand public a tendance à présenter toutes les critiques du récit dominant et des solutions de Covid comme ‘théories du complot». Pourtant, de plus en plus de gens remettent en question le récit sur l’origine et la gestion de la pandémie et, au contraire, voient la nécessité de passer à une civilisation véritablement démocratique, juste et écologique.

Beaucoup de protestations anti-lockdown Partout dans le monde se sont focalisés sur les restrictions sociales et la liberté personnelle, des désirs généralement en phase avec l’individualisme de la culture de consommation mondialisée. Bien que ceux-ci aient gagné une certaine attention dans les médias grand public en raison de leur acceptabilité, les revendications plus ciblées et progressistes de droits sociaux et économiques par les groupes de la société civile ont reçu peu d’attention.

Celles-ci incluent les demandes de nombreux groupes, comme Oxfam International, pour fabriquer des médicaments COVID-19 et vaccins gratuits et équitables pour tous. Il existe également une demande pour un enquête publique mondiale, qui sera dirigé par des scientifiques indépendants, afin de recueillir des preuves sur l’origine et l’évolution du COVID-19. De plus, il y a un appel pour un Tribunal international des crimes de guerre biologique, pour traduire en justice les auteurs de la pandémie, qu’ils soient américains ou chinois.

L’objectif global de ces demandes est une plus grande transparence, éthique et responsabilité dans l’utilisation de la technologie, en particulier la biotechnologie et les vaccins contre le COVID-19 et d’autres virus. La demande d’exécution de la Convention sur les armes biologiques appelle les “ nations du monde, la Chine, la Russie et les États-Unis, à s’unir pour appliquer de meilleurs systèmes de vérification pour empêcher la production de armes biologiques à l’avenir, avant que le monde ne subisse de multiples pandémies à venir ». Ce sont des préoccupations à inclure dans une alternative éthique, sage et compatissante «Great Reset».

La pandémie de Covid est un tournant, une opportunité de changement. La réinitialisation dont nous avons besoin maintenant n’est pas la création d’un monde «post-humain, post-nature» défini par une croissance non réglementée de l’intelligence artificielle et de la biotechnologie dirigée par les entreprises. Nous devons équilibrer la numérisation et la marchandisation avec une réinitialisation écologique, un mode de vie qui respecte l’environnement, favorise l’agroécologie, le biorégionalisme et communautés locales.

Nous devons élever notre conscience et notre compréhension de l’humanité en tant qu’espèce dans la nature, notre connectivité les uns aux autres et au reste de la vie planétaire.

