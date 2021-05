Pandemic makes life harder for elderly refugees in Latin America

The global crisis is affecting their well-being and their access to vital rights and services, accentuating pre-existing threats to their physical and mental health, nutrition, finances and legal status.

“The forcibly displaced elderly have long been neglected and insufficiently protected. Their full inclusion in national responses to the pandemic, including COVID-19[feminine plans de vaccination, est essentielle pour sauvegarder leur dignité et leurs droits », mentionné Jose Samaniego, directeur de UNHCRBureau régional pour les Amériques.

Défis dans les soins de santé

L’étude, intitulée Une revendication de dignité: vieillir en mouvement, se concentre sur cinq pays: la Colombie, l’Équateur, El Salvador, le Honduras et le Pérou.

Dans l’ensemble, 865 personnes âgées ont participé par téléphone et des consultations ont également eu lieu avec les gardiens, les prestataires de services et d’autres membres du personnel clé par le biais d’entretiens et d’enquêtes en ligne.

La plupart des personnes interrogées ont signalé un accès limité aux soins de santé. Quarante-deux pour cent ne recevaient pas de traitement pour des conditions antérieures, tandis que six pour cent des personnes infectées par le COVID-19 ont déclaré ne pas avoir reçu de soins adéquats.

Les personnes âgées déplacées ont également constaté une réduction des contacts quotidiens avec leur famille, ainsi que des activités communautaires limitées ou des possibilités de loisirs, ce qui a considérablement aggravé les sentiments de solitude et d’isolement.

Manquer plus de repas

Avant la pandémie, une personne sur quatre devait sauter des repas et la crise a amené 41% à réduire davantage leur consommation alimentaire.

Agapito Escobar, 64 ans, a quitté sa Colombie natale il y a deux décennies et a trouvé refuge dans l’Équateur voisin, où il vit avec sa femme, Wilma, âgée de 79 ans.

«Il y a des jours où nous ne prenons que le petit-déjeuner… et l’après-midi, nous buvons juste un verre d’eau», il a dit au HCR. Le couple compte également sur la lumière des bougies car leur électricité a été coupée en raison d’un manque de paiement.

Pertes d’emplois et expulsions

Pendant ce temps, 64% des personnes interrogées n’avaient pas de revenu mensuel avant la pandémie. Parmi ceux qui l’ont fait, 62% ont estimé que ce n’était pas suffisant pour répondre à leurs besoins fondamentaux.

Beaucoup d’autres ont vu leur situation économique empirer, un tiers des personnes interrogées au Honduras perdant leur emploi. Le chiffre était plus proche de la moitié dans la région andine.

“In addition to increased humanitarian support, older displaced people need better livelihood opportunities to become financially independent,” Samaniego said.

Despite their increased vulnerability, many older people said they still had to serve as breadwinners for their households, as well as caregivers for other family members.

Sixty percent look after children and 5 percent look after people with disabilities. A fifth of those interviewed said their housing conditions deteriorated because they could not afford rent, and five percent were evicted.

“Urgent change is needed”

The pandemic has also intensified the challenges these elderly people face in obtaining documents. Almost a quarter of “older people on the move” in the Andean region have an irregular status, rising to 32% among people with disabilities.

“Aging and human mobility are global trends, the intersectionality of which manifests itself in poverty and exclusion, while older people are treated as if they were invisible,” said Marcela Bustamante, HelpAge regional representative for Latin America and the Caribbean.

“Governments and the international community must do everything to enable older people on the move to live with dignity. Urgent change is needed. ”